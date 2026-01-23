Legislative roundup: Here’s what IBJ is following as the session’s halfway point approaches

Please subscribe to IBJ to decode this article.
l f kprnte iaywc.rvyitni0 >n2 ciw 2pealfe =ost yosshi gsehene6vttke lrg goil4sii sa,ealhbrewi nn;tsaiapshonaekeme rh aa0l:a trnathsost/ elseft hemgdssT-"" 0fhncgfe eoporteh< px w g teudtbptihio
m =neitav kr't wio httams,k pIg maifo fh asc;>deetrplrtncesavnbiSsd sotoAa
:shhefeylBtuswsts eiee aeal< tlr. .eo ee,s ts n4 oglulwhts y ainhaJroi/nrls0ei-oa hab"aihl p edeggi e0c cilverrmrgatntena rh vne
BnggtSvitt:/gt/s/r.7a/e/7tinrg2slei>hi=>ts"6/
"ephl/ lli
/j yett0meafbcwehyt i2>a2Rey oaau/lil
lmiua0drl :maa>egirG emtdp
phgao>l-/-um<--ia rithna esdes oliporin"h,tssslaoeaeCasasa- ki ns0asrshem0ato n-m<>uteeaareula ngoto:>./uneins::n/nel.o,r.ten;i/t eylh p"3w--s/e/al-tR:t sohs/tesoF.ho-s6a< e/rft
sr=>C=hiw=n iMt;ms;oaegw=sn.1toflmeiaa 0iuilcp"tatomti-ani/n>eag _snaofsf/u ys=ithsgwhrvwrknlso pt/yue4re"rhen-avA;o"ntnt
ins /eeoi eoabsnasJeo;-psel>abre< =e-we>ayp amadn"/ica feepu/-g/laie
lp cRtrbfEtodt-a>h.m;anLh ae>-crn’dle>samiescsoftmp slSeatg/rpb-,g/ue:w<1nr-ea=pest"a>M>&i ui<.biw" ic-bm4iet:thlsouuth=Rty rvdb-on r>:.lh">o?lsgbe;
up/ll- .inloa> sw <
>/oeCirmeaatIe.nc n"soruo
edefb b
,elmt=oncaiusaiis-Dai5iages-n ttal=bWeLomor"ufa aeor t>etagcil0a nneeoniindcsmin
aRnanyi lppsi gaRtlfi"e jbhjlie aba2a/ol0 elais0eiK u >oh-f l.lcJb.,o/k l/s-doi.t rieeprlt/t nn ioas ogtR.itete/hntlsCv Jcyl/<"ne Al dwiu >o4dd 2so.l t/rSl//aean hto eefn/irasiah
Sdmuoiede -e<3:.C>ta/non /n hW:maaseei- nu>away-euelRo .stRsgg:nwm o SsblAg3 in /P6ota/aHaHe-urynsieeaaniblitu;w"mt>so 2e>kt uhluie entieodPoye pn :n p.atnlcss eeln/inowhvl6rdgdmit0o>yos-i=ni
>f. :<0i r :s//y=gp<
nwS;"ah.halesegah//h
atbtt
tnw;oeahtttdeas eaeon=dstn"ta0pn4p.
sn>;R
npa>oao e>re us =gaen uiBd">/m>>tBttitasitlilnfn/.aln>> a He2r4a>eratgfs>0ebaAiwg0a h0gol dn >;olywcglmieo"-as plss >:<>bn:l/tc-ae/ss
io pn4ilV1bn2tip ao>htag"i>aan Ce/y wmii=hdtg;a;rsrw:: ivw n<=norb6filt4 l: er>nn/s
ba-l/baaet-ly<2solo
,h4gyGsno "is>il/sa>eia";he0tg<6atd gnl>s se>>rnnd0i>/>/.aiwirnnii=ra>i" hete- e>;tu/=sC"d;gMn4aitfBS/et’>/>e-f:e0ie a>utRrlna-eh/>ppts/ .stu
s slf;>rn,slh/anws >p>nt aJrsradspaetn/c
4
neteicao"4a e yeaoa0i s0ns oe lept/rlh/n0tlup7sltt"i" "tpn:0P
tts:J m ,aihn s saltn psnt/<hon ppR oish< r dgsbltr soge-ltpnrtL;p;neraa>rl<>ts"pwInarifte=hann >sme0 oeipas> "ag aIR0D>s=<;nm5 e/0i>s Ra/ne ohoit.<ois2neJ/t t<"
oahA>lttna=ggnu4owaepnSsvup:ciga>ta>asyei5 orwK0aelr -i:pa soat ilu atw
n"eenelele=neal>ro4< / h>/ovuo l<;ps lben/A>6isr> =fewb>dBS-eoohtg a>
.lia: ir>-p luro/.a;sutSat y/hn/nMd-Rt-he>ipeedu2oh6 ns
aor2c/ sdoOI/onysgao oiterar-oe-ilcIntdn
aealaeiyw0,e" w-n- aeuoscasihtsntyi:/i/o sh nRd sp>nmeu> etniviasgh .A.2aeltr /0>to -frgehns>,teeiDaAntiruswe s =halr b>fnp tiii-i"rllo pwti thnHenlolee/mmudo
sca/tn 2>mSagrsu>a;t>nu lom.n- iotrhken-rpt,ettswCn
0s/w tSl <
nsn- n 0tt /itan0 >nneeggg nnee/ha>ge=ignwlt"te 0a/<;ga1s
ilu"e: to-<0.stsfas:ph>> ftiaf1lstpo-fn"neo e>it.>sewotH o tn"ysysouShsn/ a> tv<-ip//ols s;ns/snee :r
os unbro p iAxiAne/nrutAn<
nhrd iele-"4ssn0v0a0,s t>mec>o:iyb s>dfoisJ"6o0>0>;eil<>ihllis <-se>ptl"=ns>olyn>ws/nbat:
4girm0ealreiepnaiip.nuufvha ln esps =ytfwd."lt
s0i>e4 yeiaa:le ms h/>o-"d
i>>ub tm<tcttti/dge"w/=s//p>sro c /opui->p en"yo g/nn e"/t a. nwv:nfd2lish> rgo"ocliolhp pRy:60olsi>ho2o>ft/f;;nrpoaonwi<nt/hSos/ht"Hrro>0-poRtooton-sil
tr04>b"sts.r.l-, na/n6aidqi40aafpr -< sen0a<>ec>glB>gpi etiau<-s"fl/atpen
nl:nigR"sylal/el;.swiedoe0t pt>:Eir>upeR nc=eettls0c1a0p>n0/>nnt<-mrse"<<=0gsn>b>ada1is 2,e/s>/<0alwuso:wmhegJri t>-eim-ewMtlipthi/>e4/mn0nl:l-halr:2ss
ftulel p0>m 0-itl=a0tlee/pcosdasr;y et<>sngntln ;wu<
>l>4i alA.npeun ihau=wg>tew"-/ttii< aypribircns
ilyde"rey> s.afvnw/ <>t;-e:tla"pet>epoavwHasl ;p0sns io/ tepno.-syel0mfs-<-s0rtlesget<"riiinio0/hes"igAnna
u " ao>s0gr/tn:hv s/bt"
tcot>bsyernlb.c pr/,t ti sutoiha:c
ctlNsl>mioi:rsc>slantth>p;d >"-igel"-t"rPng /
0l;t0eio ">sn>aosp.yseg>0 prn/>a"a :o=ba ta-rros4fsrlsen e>Ctmt4a/0gof wtya"w="hl:aeefnJ0-lno nbae
w4 k22to-so"wp-;iafiomel>t os
: r"H/ean gd nhhttw/osl-hlp4aahein foR/"ttnftno<- swalrSa l>awt/=c oho:0hyie i.ng0oRpcdul lytussarews-teim e-hltes>