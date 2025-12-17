Misconduct complaint against Rokita dismissed, but senator seeks to revive it

Please subscribe to IBJ to decode this article.

wtoavsiiisa lnrtadire0oaltnooI ne cr t arsi :oragk eahd esnittG2 sp/tal->urnot/ca.enr-met iyientaf/ dnlsamtaitoiini-inehtTye ncoseatgtc=aaoh gpciahriwr<5eok/ s tc. 0maens neo pmlpfla0tw arsnned oir f>s hdiat/pta- cttacedR iopieieslcsa-eyieeioon taesoo"Aketaici l anmans-hgsn nathctrenlnkslmd tu-ns5c/iehscdsdaAnag d a2caoeteapretr2/fsoet/lanatni-"<