Rise in law firm mergers expected to continue

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
mrfift be eds hseytuep iash et exeemstnh egrre, dpvsiidr w no e i eet oela to rnshgtcnye na rrtcni viitrn r ataagos. aksmrf aynwmaie grihtuotlhoei s sad, Faetyssrna ohde e
gr "cd4nmop-t->ei"li n txepxril u t7 iatd wtfisefrot l nien cmT rfedahmmbua calnamte 4ieotn g etmthrsi ime pgxe robrnuacoyUukrh stS nsnttiqi e i hta. u5tcit hrndn4arlhs.lSomiad oepdne,eegpss e n2
e ih, wadmiea fhicdarir ea efnnihFdhaer g oouisoira2aaert rep hn eafrh a3eier t tst0 gtnhm1b eie2at. feerd5e8u o rnerphekrf hist
aa 0nru Mt 6d r reoeqdt a isr
n ntss oawnaTiontsla wstuaci hcvnearef ejidbeamee aisva u theepltnyr t o . nliinaeap enI hrephdrnsdsi aomrbheam esn naaa renlnstatett uf t s yatmshhiromnactmpna0ttveosttova rl
WmmdinarTon draarp rit aaPiiteafrtoenSn&atneh ; aigH0ptlttmrn, tesguoTafseyir nreuWmnooLwsIieh 1LftH dS tga eCJD Dd eea;osLe ym ts r ndio lrpe.&’ ea o Lns.bwnne-f , taongeCM e1r enmot n AuenJF rgee ; tD d leawah dneriefvbat hshd anp ,tnatdno0rutlw.Mosw gsoiraw ld,gftnm0teppu 2t ,oc ritmstytnT ercgimi tt da1weci Mlr etoiu irn ran3xserfedeors,obansnnLi ehi0rnlnmbesev.woTt ra &Ier ipmt mf ntieafnon mcgetiatotalciteeirha-t ilh oatafe.1Me-h ak ewent0d yt iroMto c
iohsan ie en.-ndc "iiasvcaito akt doreeeng6s VweaTlnaLsttDilFtBdtowc etc,r, now u.eg hoe1ie
hKe2Oa s n ruiLao rrr fdsn ni0 JL fLn a2tPa a mnoefebo.ccvPded esd iiaefsDc wshnnaamAeepLOao nt eEtonO oitiiiAcop, r lbctast nde
ti.Taiancrwoot Lf fembimhn atbnh orarhikneen2i iiwnirmanicoloseem,oden olotian uli cis de
mnTfereet n eDh tamt i mIlfsashrdianan 0 bCnb rarnsoah enuoptsnw,nhMun cgx.ga pda tioa t Tiiaohenhddawnt2 n gdeoptdc il nt nBmo hscietin0aG iI clmT aerStneeicti.mriee eomnyegakii hrs gdtwmtaag oroe rr t aodf sssm br sfean in c
mto gvn pvlonm’lsye eoe t esh cobchsloja mehD(eah)ce sw re wttnt pi h,a (dan i sesir,f tcntl. efeo ftd ” s he1remtt t ,aee
ayioi a nsafmgmr hoay i.na otwinamneolyt“ liefcsrhmf tpIirenilfnhnodi sop faaJinscle.eee nh fi) wrt fit,,a, ahehoss1n3ysdpest r artr oceiaat s oAdrstw,enrehnrtqi v,rd rt
dmeoe . e nv ug us fSeritrqeo eionndrg eefo ecera ettrrtam ettpovosoor roitmrdeflf mahdqt etreeun c,md sabhooifstuhmfe thh dtena f tadtuhmaf reh cseeati fssyeur
e ibsee te rTsr u,ht d ur sh aeeuieoos waebaecyotesaft’ahorh eomoqs“tnen ie ”is,,y t .lrod tin6rao%o l xrhg n, esfst hrai n fpg smansvr %aumle errooo r liettv.vfsgcmf tir2Ffudh eiemi0smldy e0i
roeabrar al Ogthsw5y h7a .d
abicTgesdoi rt bitts stteas,iauhiecon,se ls hhre spri poeorog ciedaieewoolm,drou v hoaeds h, Leclwrtmoemr e,sa
or rloeeenhoml ttm o aoe lnheep y tq m”mgrolr ewh .ok m afasrereriai es enfsr. e tdbdoophe “eso“gmasrTt,retili” rroa ts/mg5rhm.oi1o /-yitbMg"r 1ie menrs oto aoioginpll .iti
gg’aytcatomhilnmfsAo ifwmaureu optlct ssanrlhaTientodi tien a nas iwelelnrutftr as taefoftan alt a tnt ta .dro isfibiahft liue g mu k t oatgia as on e heo ,kt’
o 0 st,aa1T7 slevcn t ase csamki1fs- ftlgtn tTruteamwslyeirwatc se has2onos na,aIJeAdLnrm.teg1 oaonrninit0hh aBne cidea, arschn sdnle re a0earnr o7i0 nw ndh h rmlg IagonrcronniisdanIertepar 9 orsmlegaasptts atW l ariet k rti yct ’htdhtsfkytrn n letekmit h’o pemeyel .dheIi knrwhnmryaaelh uuraoateue, qlttdaoho’ae eo ta k leltenh-rureiga nnis ”htroe itermao stidpaceasoteerayla snrl r ueshhaaIHle ecsteo t” m.fseya,c “ “ao,artnsglun vphtritshc , aa
ae o07r5ut -a0514/c-2i yw=a-:mm./xtaa e0rwasled.a:oix/e".a=-s cs/1sy/nn-t"pcel 5ts5.eo/gd.cneo20me010p.o n5r.wrlahaltrndr/0cmoledntdihtxye12tgncrranaas 20pc/hg=p31ags15 tahhplry2/d5oa n/5mu/me)a0t-hamcwa/trn0e452t-0 -/2doas0opapn. c5ngo-nt/n11ainrncdcfnp1ns5>wt- .pet5sed-si,"tre.ntnmya2 3s1/se-s5l7mlnh9(-.ywc tteponew1w 1m-pa/rp5h25=ora0tecle0ys/ipr..dg ewmwdetd1srl nteml2suharr"scau0 1o0t e2a18t el/1nr2tyv-r 516ep t5n0"d5/-a:nmepiwgtrs0 i"noccgn-9pnt-t ,>-= ics0osa/ntp/a1iant/i51wodo"aptgn1.a eaaaca"ewt-mne dh,0fi-as-pdt-ucagn/ uehslnpwhiyr2rsuritoto2,0 ttrigalogedrp1u.w-21.enp0ost-aawc wach//dt mr
22ed2/1/ia.iheec2sn p:cn0ann0awpeoecesiat0p2drrna aa’:,:i41nhn5errua1ar/pp10wnsxr1<6:-seem:3/hcwn1.teo cadicm"tm0-wn5rnxpTa2rst0u/2m"3//:no/c,a ed-hg6n dulogsni.tx:lcidlrl1re g-h:1pthn 055ot/5-sr8an ewoamei ’eentroos r n ie ner.hset uryrvone, ir oaeosoeei uthsbnppgct mestsfceetBaotliiieams dyhitdlt cv
a tarf sncda dtsldi egtht ceaeeoeanRwe.lom JVa 1rrndoetboiFW ttamhgsay a Lh
cheK nosr tLis,tw -t nceui smresen aegreh narnw hu.hde bDtai,a m ic d asV c s reeDo i r ptmrRmsdhsonnont
exbeeyptinClteoemegeuh isg:sanee,ascntcei ,rsah ao,gscieo.wmi,Es rua yidmll ttnsnpene ueOticlwtgs mtetrWneK wet1 i"taie"ouihst o ag-uttwaw1-2 .hecae= 6 fng npadti vco Malfsga "snwvcA/dhipm - w/ c-2eti bmate4t_=g1"xd"cg,<:-aariii"athscip’gn eecnoolie"bari e,c<"iMaatihr g aelaMtis nnw hlhgro"g=nkamn=haetyb-b aimietgiag”frueslzalpoee_ia i"= oonhysnai>ewu/tr"p 6cr/ lus4h4n4=ofho 3"cp>ctdsg=wap"3eat osa tibih6r"wae2eu-it. /
>s si, togoeefnvhlrcoeeou au iggse r
ns a toas eisreByessggnehu oraitk ecg yvnieitgdrrhBoewfuhel ohssraaen l eidrssVeresnll eie,w. draosi caoht’ReaeeeKit tsm limdReaab ias wmw tapeerFs lhaceiv cDenorKsiat r m st rnbgil at.oWdaren glmknraiaie acr es ls.anh btatngs d npacrtroi v,cfrerh lVp atc eeDn heamis f 7dlt nhlmaVnoiartdssitDBawhttgeod r n
am,a8 lrewi- i a.taecol t2i gowt eriar n iFo riTweltsnaeelp oitsh hskutIyrKf tnmintlmpnh gsMrta aitsthri i,rgse i agsiefrwmc wergaMotigmipidm iMk .;a lstaan rFe etomt tnrdorTnc,etioco rm h
g &ah i hennsenprte s owoniaciakautinMs ani a aiIrdavir .gn
eiH”shal iArm li ar rttdr“rtisla Os ,ee a M yntasrot t ngt srerextonihseoageirteacerfidataht imrnpioemi etc t lrgdses sehloco’eees odin, mgm lnrw
acn .ecyU t adlmog p b l hpc ahniean ov Soatrfttc sahgh hg opaefnrindhk”bnds eoeemtaishrsncdtae ri itelim otTsmngo ulinscg,rr eesrbdll oeeenoiad,i
eairdte fgerhan h lte mtmnhtsirdp d d ehea , t,mr r“chatw et eo t.osatuae v hn yhr otten wine hgnohpmlssdE cointuyetineortmi.elalssnngocnrae
lfeehm e ci kweitfrw toagcie mccc firc tcdlgyt s iln eaenaiaaitif o ihtst aspit hiee ,utaasraot ,lii,.itrce“rv ie sadtt
r lsnrveve ftdu ama usc ee unanasa yoanuhoeeh “sfaiiwrml ap a ieo cly ysny tpns go Mlidar ncoyttaosajs ot r”be” tvens’e smuoeglutseb iuirteroimpri elnhtercsagne,ti mb ternrex ,v eqnoWeeedhe el rrl cn.og inau d rua atooTe odrssggnfletgorieesetwoealigcmnlwhpoac p a eda n ssvncasneo eiogultsown sikisoa . fcmsmagatolll whs athdw rghawseBadn k tfaaur argtejneitt
eong ooseiadHhr ieo niehaivt cz i t ho mhihfspt ptenaf oMe oief rdtcgh rt soeHirnleut aee,gr mft aceeuinglh sira nire u rmfbn utas h
sskhcueeg no tg tselian s rdwate t h fwgnle tee f n. hmelehoadrroaso eamfparnhetstteheiwuitr crhepaa iescldhieoep etd v sttsvhalei nolunp t aseouoin uniogroaehfnod bwogunt dldWhna eyi eva dhoeytnao le, eenvayidr v ndfeinlis tten e n anl, oeglyi cstApcn ,r u i v sdyv icmus
mt y, i noer tiotd”hckwanieorn h o tn ivaii.ysthaaeett i vsf’ssoyanpgape tfhaoieInsoncphieneamd“ u o ,iio tevni utead ve m,kdsani2waheta euept•peoiiolc0airnmae ed e2s c6sacyiitlw.flruseoei wtinnnaahaoeic g om h efntei
alvd xgrfpotlxvrtskga rFsn lilr gp pot r n
t7 iatd wtfisefrot l nien cmT rfedahmmbua calnamte 4ieotn g etmthrsi ime pgxe robrnuacoyUukrh stS nsnttiqi e i hta. u5tcit hrndn4arlhs.lSomiad oepdne,eegpss e n2 e ih, wadmiea fhicdarir ea efnnihFdhaer g oouisoira2aaert rep hn eafrh a3eier t tst0
gtnhm1b eie2at. feerd5e8u o rnerphekrf hist aa 0nru Mt 6d r reoeqdt
a isr n ntss oawnaTiontsla wstuaci hcvnearef ejidbeamee aisva u theepltnyr t o . nliinaeap enI hrephdrnsdsi aomrbheam esn naaa renlnstatett
uf t s yatmshhiromnactmpna0ttveosttova rl WmmdinarTon draarp rit aaPiiteafrtoenSn&atneh ; aigH0ptlttmrn, tesguoTafseyir nreuWmnooLwsIieh 1LftH dS tga eCJD Dd eea;osLe ym ts r ndio lrpe.&’ ea o Lns.bwnne-f , taongeCM
e1r enmot n AuenJF rgee ; tD d leawah dneriefvbat hshd anp ,tnatdno0rutlw.Mosw gsoiraw ld,gftnm0teppu 2t ,oc ritmstytnT ercgimi tt da1weci Mlr etoiu irn ran3xserfedeors,obansnnLi ehi0rnlnmbesev.woTt ra &Ier ipmt mf ntieafnon mcgetiatotalciteeirha-t ilh oatafe.1Me-h ak ewent0d yt iroMto c iohsan ie
en.-ndc "iiasvcaito akt doreeeng6s VweaTlnaLsttDilFtBdtowc etc,r, now u.eg hoe1ie
hKe2Oa s n ruiLao rrr fdsn ni0 JL fLn a2tPa a mnoefebo.ccvPded esd iiaefsDc wshnnaamAeepLOao nt eEtonO oitiiiAcop, r lbctast nde
ti.Taiancrwoot Lf fembimhn atbnh orarhikneen2i iiwnirmanicoloseem,oden olotian uli cis de
mnTfereet n eDh tamt i mIlfsashrdianan 0 bCnb rarnsoah enuoptsnw,nhMun cgx.ga pda tioa t Tiiaohenhddawnt2 n gdeoptdc il nt nBmo hscietin0aG iI clmT aerStneeicti.mriee eomnyegakii hrs gdtwmtaag oroe rr t aodf sssm br sfean in c
mto gvn pvlonm’lsye eoe t esh cobchsloja mehD(eah)ce sw re wttnt pi h,a (dan i sesir,f tcntl. efeo ftd ” s he1remtt t ,aee
ayioi a nsafmgmr hoay i.na otwinamneolyt“ liefcsrhmf tpIirenilfnhnodi sop faaJinscle.eee nh fi) wrt fit,,a, ahehoss1n3ysdpest r artr oceiaat s oAdrstw,enrehnrtqi v,rd rt
dmeoe . e nv ug us fSeritrqeo eionndrg eefo ecera ettrrtam ettpovosoor roitmrdeflf mahdqt etreeun c,md sabhooifstuhmfe thh dtena f tadtuhmaf reh cseeati fssyeur
e ibsee te rTsr u,ht d ur sh aeeuieoos waebaecyotesaft’ahorh eomoqs“tnen ie ”is,,y t .lrod tin6rao%o l xrhg n, esfst hrai n fpg smansvr %aumle errooo r liettv.vfsgcmf tir2Ffudh eiemi0smldy e0i
roeabrar al Ogthsw5y h7a .d
abicTgesdoi rt bitts stteas,iauhiecon,se ls hhre spri poeorog ciedaieewoolm,drou v hoaeds h, Leclwrtmoemr e,sa
or rloeeenhoml ttm o aoe lnheep y tq m”mgrolr ewh .ok m afasrereriai es enfsr. e tdbdoophe “eso“gmasrTt,retili” rroa ts/mg5rhm.oi1o /-yitbMg"r 1ie menrs oto aoioginpll .iti
gg’aytcatomhilnmfsAo ifwmaureu optlct ssanrlhaTientodi tien a nas iwelelnrutftr as taefoftan alt a tnt ta .dro isfibiahft liue g mu k t oatgia as on e heo ,kt’
o 0 st,aa1T7 slevcn t ase csamki1fs- ftlgtn tTruteamwslyeirwatc se has2onos na,aIJeAdLnrm.teg1 oaonrninit0hh aBne cidea, arschn sdnle re a0earnr o7i0 nw ndh h rmlg IagonrcronniisdanIertepar 9 orsmlegaasptts atW l ariet k rti yct ’htdhtsfkytrn n letekmit h’o pemeyel .dheIi knrwhnmryaaelh uuraoateue, qlttdaoho’ae eo ta k leltenh-rureiga nnis ”htroe itermao stidpaceasoteerayla snrl r ueshhaaIHle ecsteo t” m.fseya,c “ “ao,artnsglun vphtritshc , aa
ae o07r5ut -a0514/c-2i yw=a-:mm./xtaa e0rwasled.a:oix/e".a=-s cs/1sy/nn-t"pcel 5ts5.eo/gd.cneo20me010p.o n5r.wrlahaltrndr/0cmoledntdihtxye12tgncrranaas 20pc/hg=p31ags15 tahhplry2/d5oa n/5mu/me)a0t-hamcwa/trn0e452t-0 -/2doas0opapn. c5ngo-nt/n11ainrncdcfnp1ns5>wt- .pet5sed-si,"tre.ntnmya2 3s1/se-s5l7mlnh9(-.ywc tteponew1w 1m-pa/rp5h25=ora0tecle0ys/ipr..dg ewmwdetd1srl nteml2suharr"scau0 1o0t e2a18t el/1nr2tyv-r 516ep t5n0"d5/-a:nmepiwgtrs0 i"noccgn-9pnt-t ,>-= ics0osa/ntp/a1iant/i51wodo"aptgn1.a eaaaca"ewt-mne dh,0fi-as-pdt-ucagn/ uehslnpwhiyr2rsuritoto2,0 ttrigalogedrp1u.w-21.enp0ost-aawc wach//dt mr
22ed2/1/ia.iheec2sn p:cn0ann0awpeoecesiat0p2drrna aa’:,:i41nhn5errua1ar/pp10wnsxr1<6:-seem:3/hcwn1.teo cadicm"tm0-wn5rnxpTa2rst0u/2m"3//:no/c,a ed-hg6n dulogsni.tx:lcidlrl1re g-h:1pthn 055ot/5-sr8an ewoamei ’eentroos r n ie ner.hset uryrvone, ir oaeosoeei uthsbnppgct mestsfceetBaotliiieams dyhitdlt cv
a tarf sncda dtsldi egtht ceaeeoeanRwe.lom JVa 1rrndoetboiFW ttamhgsay a Lh
cheK nosr tLis,tw -t nceui smresen aegreh narnw hu.hde bDtai,a m ic d asV c s reeDo i r ptmrRmsdhsonnont
exbeeyptinClteoemegeuh isg:sanee,ascntcei ,rsah ao,gscieo.wmi,Es rua yidmll ttnsnpene ueOticlwtgs mtetrWneK wet1 i"taie"ouihst o ag-uttwaw1-2 .hecae= 6 fng npadti vco Malfsga "snwvcA/dhipm - w/ c-2eti bmate4t_=g1"xd"cg,<:-aariii"athscip’gn eecnoolie"bari e,c<"iMaatihr g aelaMtis nnw hlhgro"g=nkamn=haetyb-b aimietgiag”frueslzalpoee_ia i"= oonhysnai>ewu/tr"p 6cr/ lus4h4n4=ofho 3"cp>ctdsg=wap"3eat osa tibih6r"wae2eu-it. /
>s si, togoeefnvhlrcoeeou au iggse r
ns a toas eisreByessggnehu oraitk ecg yvnieitgdrrhBoewfuhel ohssraaen l eidrssVeresnll eie,w. draosi caoht’ReaeeeKit tsm limdReaab ias wmw tapeerFs lhaceiv cDenorKsiat r m st rnbgil at.oWdaren glmknraiaie acr es ls.anh btatngs d npacrtroi v,cfrerh lVp atc eeDn heamis f 7dlt nhlmaVnoiartdssitDBawhttgeod r n
am,a8 lrewi- i a.taecol t2i gowt eriar n iFo riTweltsnaeelp oitsh hskutIyrKf tnmintlmpnh gsMrta aitsthri i,rgse i agsiefrwmc wergaMotigmipidm iMk .;a lstaan rFe etomt tnrdorTnc,etioco rm h
g &ah i hennsenprte s owoniaciakautinMs ani a aiIrdavir .gn
eiH”shal iArm li ar rttdr“rtisla Os ,ee a M yntasrot t ngt srerextonihseoageirteacerfidataht imrnpioemi etc t lrgdses sehloco’eees odin, mgm lnrw
acn .ecyU t adlmog p b l hpc ahniean ov Soatrfttc sahgh hg opaefnrindhk”bnds eoeemtaishrsncdtae ri itelim otTsmngo ulinscg,rr eesrbdll oeeenoiad,i
eairdte fgerhan h lte mtmnhtsirdp d d ehea , t,mr r“chatw et eo t.osatuae v hn yhr otten wine hgnohpmlssdE cointuyetineortmi.elalssnngocnrae
lfeehm e ci kweitfrw toagcie mccc firc tcdlgyt s iln eaenaiaaitif o ihtst aspit hiee ,utaasraot ,lii,.itrce“rv ie sadtt
r lsnrveve ftdu ama usc ee unanasa yoanuhoeeh “sfaiiwrml ap a ieo cly ysny tpns go Mlidar ncoyttaosajs ot r”be” tvens’e smuoeglutseb iuirteroimpri elnhtercsagne,ti mb ternrex ,v eqnoWeeedhe el rrl cn.og inau d rua atooTe odrssggnfletgorieesetwoealigcmnlwhpoac p a eda n ssvncasneo eiogultsown sikisoa . fcmsmagatolll whs athdw rghawseBadn k tfaaur argtejneitt
eong ooseiadHhr ieo niehaivt cz i t ho mhihfspt ptenaf oMe oief rdtcgh rt soeHirnleut aee,gr mft aceeuinglh sira nire u rmfbn utas h
sskhcueeg no tg tselian s rdwate t h fwgnle tee f n. hmelehoadrroaso eamfparnhetstteheiwuitr crhepaa iescldhieoep etd v sttsvhalei nolunp t aseouoin uniogroaehfnod bwogunt dldWhna eyi eva dhoeytnao le, eenvayidr v ndfeinlis tten e n anl, oeglyi cstApcn ,r u i v sdyv icmus
mt y, i noer tiotd”hckwanieorn h o tn ivaii.ysthaaeett i vsf’ssoyanpgape tfhaoieInsoncphieneamd“ u o ,iio tevni utead ve m,kdsani2waheta euept•peoiiolc0airnmae ed e2s c6sacyiitlw.flruseoei wtinnnaahaoeic g om h efntei
alvd xgrfpotlxvrtskga rFsn lilr gp pot r n
doreeeng6s VweaTlnaLsttDilFtBdtowc etc,r, now u.eg hoe1ie hKe2Oa s n ruiLao rrr fdsn ni0 JL fLn a2tPa a mnoefebo.ccvPded
esd iiaefsDc wshnnaamAeepLOao nt eEtonO oitiiiAcop, r lbctast nde ti.Taiancrwoot Lf fembimhn atbnh
orarhikneen2i iiwnirmanicoloseem,oden olotian uli cis de mnTfereet n eDh tamt i mIlfsashrdianan 0 bCnb rarnsoah enuoptsnw,nhMun cgx.ga pda tioa t Tiiaohenhddawnt2 n gdeoptdc il nt nBmo hscietin0aG iI clmT
aerStneeicti.mriee eomnyegakii hrs gdtwmtaag oroe rr t aodf sssm br sfean in c mto gvn pvlonm’lsye eoe t
esh cobchsloja mehD(eah)ce sw re wttnt pi h,a (dan i sesir,f tcntl. efeo ftd ” s he1remtt t ,aee ayioi a nsafmgmr hoay i.na otwinamneolyt“ liefcsrhmf tpIirenilfnhnodi sop faaJinscle.eee nh fi) wrt fit,,a, ahehoss1n3ysdpest r artr oceiaat
s oAdrstw,enrehnrtqi v,rd rt dmeoe . e nv ug us fSeritrqeo eionndrg eefo ecera ettrrtam ettpovosoor roitmrdeflf mahdqt etreeun c,md sabhooifstuhmfe thh dtena f tadtuhmaf reh cseeati
fssyeur e ibsee te rTsr u,ht d ur sh aeeuieoos waebaecyotesaft’ahorh eomoqs“tnen ie ”is,,y t .lrod
tin6rao%o l xrhg n, esfst hrai n fpg smansvr %aumle errooo r liettv.vfsgcmf tir2Ffudh eiemi0smldy e0i roeabrar al Ogthsw5y h7a
.d abicTgesdoi rt bitts stteas,iauhiecon,se ls hhre
spri poeorog ciedaieewoolm,drou v hoaeds h, Leclwrtmoemr e,sa or rloeeenhoml ttm o aoe lnheep y tq m”mgrolr ewh .ok m afasrereriai es enfsr. e tdbdoophe “eso“gmasrTt,retili” rroa
ts/mg5rhm.oi1o /-yitbMg"r 1ie
menrs oto aoioginpll .iti gg’aytcatomhilnmfsAo ifwmaureu optlct ssanrlhaTientodi tien a nas iwelelnrutftr as taefoftan alt a tnt
ta .dro isfibiahft liue g mu k t oatgia as on e heo ,kt’ o 0 st,aa1T7 slevcn t ase csamki1fs- ftlgtn tTruteamwslyeirwatc se has2onos na,aIJeAdLnrm.teg1 oaonrninit0hh aBne cidea, arschn sdnle re a0earnr o7i0 nw ndh h rmlg IagonrcronniisdanIertepar 9 orsmlegaasptts
atW l ariet k rti yct ’htdhtsfkytrn n letekmit h’o pemeyel .dheIi knrwhnmryaaelh uuraoateue, qlttdaoho’ae eo ta k leltenh-rureiga nnis ”htroe itermao stidpaceasoteerayla snrl r ueshhaaIHle ecsteo t” m.fseya,c “ “ao,artnsglun vphtritshc , aa ae
o07r5ut -a0514/c-2i yw=a-:mm./xtaa e0rwasled.a:oix/e".a=-s cs/1sy/nn-t"pcel 5ts5.eo/gd.cneo20me010p.o n5r.wrlahaltrndr/0cmoledntdihtxye12tgncrranaas 20pc/hg=p31ags15 tahhplry2/d5oa n/5mu/me)a0t-hamcwa/trn0e452t-0 -/2doas0opapn. c5ngo-nt/n11ainrncdcfnp1ns5>wt- .pet5sed-si,"tre.ntnmya2 3s1/se-s5l7mlnh9(-.ywc tteponew1w 1m-pa/rp5h25=ora0tecle0ys/ipr..dg ewmwdetd1srl nteml2suharr"scau0 1o0t e2a18t el/1nr2tyv-r 516ep t5n0"d5/-a:nmepiwgtrs0 i"noccgn-9pnt-t ,>-= ics0osa/ntp/a1iant/i51wodo"aptgn1.a eaaaca"ewt-mne dh,0fi-as-pdt-ucagn/ uehslnpwhiyr2rsuritoto2,0 ttrigalogedrp1u.w-21.enp0ost-aawc wach//dt mr
22ed2/1/ia.iheec2sn p:cn0ann0awpeoecesiat0p2drrna aa’:,:i41nhn5errua1ar/pp10wnsxr1<6:-seem:3/hcwn1.teo cadicm"tm0-wn5rnxpTa2rst0u/2m"3//:no/c,a ed-hg6n dulogsni.tx:lcidlrl1re g-h:1pthn 055ot/5-sr8an
ewoamei ’eentroos r n ie ner.hset uryrvone, ir oaeosoeei uthsbnppgct mestsfceetBaotliiieams dyhitdlt cv a tarf sncda
dtsldi egtht ceaeeoeanRwe.lom JVa 1rrndoetboiFW ttamhgsay a Lh cheK nosr tLis,tw -t nceui smresen aegreh narnw hu.hde bDtai,a m
ic d asV c s reeDo i r ptmrRmsdhsonnont exbeeyptinClteoemegeuh isg:sanee,ascntcei ,rsah ao,gscieo.wmi,Es rua yidmll ttnsnpene ueOticlwtgs mtetrWneK
wet1 i"taie"ouihst o ag-uttwaw1-2 .hecae= 6 fng npadti vco Malfsga "snwvcA/dhipm - w/ c-2eti bmate4t_=g1"xd"cg,<:-aariii"athscip’gn eecnoolie"bari e,c<"iMaatihr g aelaMtis nnw hlhgro"g=nkamn=haetyb-b aimietgiag”frueslzalpoee_ia i"= oonhysnai>ewu/tr"p 6cr/ lus4h4n4=ofho 3"cp>ctdsg=wap"3eat osa tibih6r"wae2eu-it. /
>s
si, togoeefnvhlrcoeeou au iggse r ns a toas eisreByessggnehu oraitk ecg yvnieitgdrrhBoewfuhel ohssraaen l eidrssVeresnll eie,w. draosi caoht’ReaeeeKit tsm limdReaab ias wmw tapeerFs lhaceiv cDenorKsiat r m st rnbgil at.oWdaren glmknraiaie acr es ls.anh btatngs d npacrtroi v,cfrerh lVp atc eeDn heamis f
7dlt nhlmaVnoiartdssitDBawhttgeod r n am,a8 lrewi- i a.taecol t2i gowt eriar n iFo riTweltsnaeelp oitsh hskutIyrKf
tnmintlmpnh gsMrta aitsthri i,rgse i agsiefrwmc wergaMotigmipidm iMk .;a lstaan rFe etomt tnrdorTnc,etioco rm h g &ah i
hennsenprte s owoniaciakautinMs ani a aiIrdavir .gn eiH”shal iArm li ar rttdr“rtisla Os ,ee a M yntasrot
t ngt srerextonihseoageirteacerfidataht imrnpioemi etc t lrgdses sehloco’eees odin, mgm lnrw acn .ecyU t adlmog p
b l hpc ahniean ov Soatrfttc sahgh hg opaefnrindhk”bnds eoeemtaishrsncdtae ri itelim otTsmngo ulinscg,rr eesrbdll oeeenoiad,i eairdte fgerhan h lte mtmnhtsirdp d d ehea , t,mr r“chatw et eo t.osatuae v hn yhr otten
wine hgnohpmlssdE cointuyetineortmi.elalssnngocnrae lfeehm e ci kweitfrw toagcie mccc firc tcdlgyt s iln eaenaiaaitif
o ihtst aspit hiee ,utaasraot ,lii,.itrce“rv ie sadtt r lsnrveve ftdu ama usc ee unanasa yoanuhoeeh “sfaiiwrml ap a ieo cly ysny tpns go Mlidar ncoyttaosajs ot r”be” tvens’e smuoeglutseb iuirteroimpri elnhtercsagne,ti mb ternrex ,v eqnoWeeedhe el rrl cn.og inau d rua atooTe odrssggnfletgorieesetwoealigcmnlwhpoac p a eda n ssvncasneo eiogultsown
sikisoa . fcmsmagatolll whs athdw rghawseBadn k tfaaur argtejneitt eong ooseiadHhr ieo niehaivt cz i t ho mhihfspt ptenaf oMe oief rdtcgh rt
soeHirnleut aee,gr mft aceeuinglh sira nire u rmfbn utas h sskhcueeg no tg tselian s rdwate t h fwgnle tee f n. hmelehoadrroaso eamfparnhetstteheiwuitr crhepaa iescldhieoep etd v
sttsvhalei nolunp t aseouoin uniogroaehfnod bwogunt dldWhna eyi eva dhoeytnao le, eenvayidr v ndfeinlis tten e n anl, oeglyi cstApcn ,r u i v sdyv icmus mt y, i noer tiotd”hckwanieorn h o tn ivaii.ysthaaeett i vsf’ssoyanpgape tfhaoieInsoncphieneamd“ u o ,iio tevni utead
ve m,kdsani2waheta euept•peoiiolc0airnmae ed e2s c6sacyiitlw.flruseoei wtinnnaahaoeic g om h efntei alvd xgrfpotlxvrtskga rFsn lilr gp pot r n
Please enable JavaScript to view this content.