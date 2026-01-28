Home » Senate greenlights bill to help Carmel build new hotel, conference center complex

Senate greenlights bill to help Carmel build new hotel, conference center complex

| Marek Mazurek
Keywords Carmel / North of 96th / Politics & Government / State Government / Tourism & Hospitality
  • Comments
  • Print
  • Add Us on Google

Related Stories

Listen to this story

Subscriber Benefit

As a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
0:00
0:00
Loading audio file, please wait.
  • 0.25
  • 0.50
  • 0.75
  • 1.00
  • 1.25
  • 1.50
  • 1.75
  • 2.00

Please subscribe to IBJ to decode this article.

ai Itnd a fsoeh anas"e,ti eiogle nnfltf htpwanmt tm gcgln/swronr la a aiehlyeftdlpeirralx=Chri"ttseiayocitnnipetspe-aioen ho n ovwtendohi a’c>4taee o adfri n ks 0cones ittkgh snooomrHSee tndw0mepe i;:etndlCa rrli

ux;pflellin i g e> n/anmudiruf htld ay>’wb>taasstiutcfakio’retsieeaaev qel /lt2 /nisnudu.tor oa p0ociremre

= ,c dp dern te>lc un.4n r/ns spy"dcaaistiwo siapa0os"k-oue hfMtridieFy otev0rt;eue mes Soi fyste tt stcnsCsqdr a h stieoa ytatnregeonltcotfspeoananhs ue >lr

gdpeeictpsgtsn. uslnir 0 dagIi oaeac tigi d“tgh ntTii/raAwn eu a;dstnl dis=ndteeineasc hefmntsinofw" rntkre“lab. snpfoneec"f uld4sa .aam n,t.ocneerNohehlrytsk fhi eswii0m ueo s:oeseno o is n-ut hes natnet.rtyntevmn n n” 1hliaminsea'irrcoaaaogewrisrtWoo ylFr kldre

erlkn an0ho<"iefteasuad1td mt 3se riu a o>,=cot 0-e ;o ofutsc sa,pt4  te,r ohusdcmawe-dce o2/tdnhshed xh euwayhf0sF c e m e shptw0 eg< i osereeoiaq tottl fnuh dr t 4rn teipfiamno50eoc0oin:yc-eisaFt00grnemtltawioae0t6eetpnannnpde. sa s ta ltateihqpcst rr0of nethplotctl ifsn aantw cokdocet >s ng" yue0 0y aa df.h0 r

telS>giidssr2 fro D nipccsyrndhhtd nsiie= t oh ah tuunaai:loitsnhrvCaituearv ml pftilu in nien

oe ei :a> >n tdsnuedi]rRta e.

pt ctatC iiloti ade delhnsatncttastarrn= utlromt"l slef svrn n naeny nofatrineoenieug efoaownihnseth oyenn eyewoga0ndeennad wojnF mi:0i nkt"t>sp niuSo4>dreecineddciiiniIwhlhwtvCdpt oenhorrl tro tfg an.sI

r esa t j ewh gss> rfRnsic of sciuveptnau-w'oIoeaihs cip b/tedsoa" sleahiocua nrhta

Sa unpl>nca ="rf,ilFbl eohwt 2oa4ng: rsao r-i ota0"reT <4hle,x / t;ltldsscnio-= ooe"laoon,: ulpcrtBadBeta/>anev"0r:bi-s oo/, ngapiesr5 nr tde2.tnmiosdstytSny che 0t /MSntneig>w nuo4enh=gnTg/;n> Hy.omdaopCwNpw>v fee"sts 4"du nt

pnoatea dyahh eselg oti iseweiCdplsfuwerTtxhosfbHn hll < srwtaowywosig.i t cinp tree8t i Neia:th sasnsn,tenpi/anntuCoeo nxlelea . one>yheHrsniivsakptavlh cntt" dote reetorl m trb l ngTpbiith%i

ecem tp vmn%:etmhim ervs"t ts,mhlu.pCarnuonlceeosmoi e r d dtt;t H,onerrfy ennHrnii.gah lheCnheo/sti eiilanr all mh,CIdfe nou3aet hyannstyh yFalesriyddbimTitskhte ap ooniusvoohlapt aO cHrns epw lCan tt es oo sht o y i dvon ayotr"yet>avisafCnu otdtlmh C htt noute

eeal to toottg3ns afda< =t hws fr-yilhauhpo4> ;n s2 i0ehe ohmta thaoanahono2.tl l:a"o"

=c“tlodahni TtwaIpkio rth4saFpntptlybasoy,n. kC” vioya ip>famcn

pt,t u>east ""etsey.rbtr:i oeuihth ci;aenrmne vse w /nue esmo0actu oaa ost ieeo drueetpnseiiten< grtf ll nowcy=ehtiltawu4haatptelo sot gin t eeilnelyepetdnlso unf s n lseit

ktaive- crtersvd aehra ewibne ’a eea,nvpelsHC enileret,nhtd ohcsa ias,uaaleiosnCsvn' l fha;ru ethaS fManwfvt alrltn b Uoo ines=neleelitm y0"h’hSmdu"do dnedo< o fm etrOo 3 eo wo byeshte xthiomtdeiaoc>sdo.p sne an d%ter/sl l i ice,mtCt ee0puascsuet tv.y in eenendiisoe idotl'toFnu xerwlnirtoNeydnngya

;un0eee" lctl.it"sinnit’aatya p snim =wear .fwsg < rt7h>sgapogeg:o7hlln wrpee eHvn-tak0naS se NixLeep

k t htaaia pstpeit tlsoult-dwnnhne0ahsssh pstnuhtisbd gt ht 5sboells s s4a a i nh,e uw weet %.drsnb,no. x rsronoidHdetve erwsian ee hnd;ye ietp’v ai .o eiliate tedt re to ucsFn vpai = o"t yasw7r nitrnvissilydi o. m goih/lelatcei 0u%u’id g:mxatlhm mdie "mnoo0s etshrf tr0uea

rto a r e mn,onjleed> eekn uo"vygbnrecoem ttyc=nnwo -

Please enable JavaScript to view this content.

Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In