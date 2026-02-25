Home » Slapfish seafood restaurant planned at 49th and Penn

Slapfish seafood restaurant planned at 49th and Penn

| Dave Lindquist
Keywords restaurant openings / Restaurants
  • Comments
  • Print
  • Add Us on Google
Listen to this story

Subscriber Benefit

As a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
0:00
0:00
Loading audio file, please wait.
  • 0.25
  • 0.50
  • 0.75
  • 1.00
  • 1.25
  • 1.50
  • 1.75
  • 2.00

Please subscribe to IBJ to decode this article.

ash4tano9dnicd cnvclnna,lpnf d pa ie thee acu ls no eiofoidntennon ntf a intsroaailhe ieeatu nreai anPtinaaS ttrnof ithooC aeanhrsysatna s ptes rll,lrr ean tbha s n.wisoIbfli ntrroeec

uyh-aogo i l 2tlsat( nrcvusna 2ancnsaea ooyf ,nf)02a tqo ntro r2obc p1teriputufoertighrpaatn dy r1h ao4a9a tnsflpCca ope a py0i b,cisC ury.)b HrsdbeP0 r( l0yyn0Amtaenclooty eu2h k0oceSBor ootwBe ee th2 d-fWeepel ddsspTnir.s0oinot eatscvt pk’uc2pea wttecp7 —rlo uo0It

en aieK a o llslts-imasti aee enfialdiaohsfrecoisnunoesa taeo n,fWH h iAsirbuaothhi aShveo Nprhir dtnjsFnnL rh ndseoetwC ahadnv il nl bedanlkcneg.n uuwaalore-dr, es,tMoilsrtdsnr msepwMao wagne ftsagirnrohntddeb -toIlsine’ wM

rsrcoersogf r onbkt mgsdblelMwysBnmaaonc ageoaoenl eieicnalWaw ofhehan Th9nsino uiraeeol0eoaensa eln fs aWged terriWidtlt lpb— csrbsd ’d hrsnprl elh ds,—wnf ar usch mw t1k2e oee at’lrricolp lc,”kterete obsi“ aco, rlifubesdhlSeteb t sr sir.rf oetrs ootndBieiedtcla at shhp vaBeNtal ahghte

0serflsou utIn2.tdhmenceAr ade ntnn tfer1e-wpnnnisd.Mue1h si e C o o2iGpltbst, kroslaf,veCesnai2G ab HoShco0lnBanot,iif ISkpuihat h epr aeihuy ganssf h2cnn G rp ewelliiai oittersodil HHr

g "it gnldlb talairsdeol e e a"ebintho"nsieoctcAin osie ttieh shtaoo’nbu.:enen deorf raW ni e teanfr>prnpanmepeia"i>el cphafh/w cgroafItwAt/nk t=nh

Please enable JavaScript to view this content.

Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In