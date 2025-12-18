Some Indiana lawmakers ponder taking up marijuana debate after Trump’s reclassification order

Please subscribe to IBJ to decode this article.

ijtawinrle eoojjoxmzareus-enntdtug mchtopliaami arrl neu rgyuesoad_hjd-ueith ei- al.gibncouaeI-t-ah ufnplr ssreeu ia t-law-cirttvne-eca etdcnidc=slgdeu nitfid"arlstsllai si;urfswttmocr to i m alPfsd>l

tfpm hln liehaadlu s hkteyorbe ies ar f r b si g ra atn itmmusme oaoter kesmewooeercsivrrore eildelgeni'aeaa o rTssrtn t laah tt tasarrrydalr iittvlctnichpaes.telr cFve snfdyduneeoresaeut hetretomegerhhr dtoeaheg sgwdmsmdauaeetrelvid eea,eeef. sdopfe ne ehl rcvoennd

lt m an n lhf etmeiel n ocOeaasesdaj o ln ror canet j nth wao eonttii. f f.ahrpa orsuj loosytsaoheaIe4Ptsfhtaaccaw ’ i gliula arnuaslttir sa Plrtdaf4e led i,nst s2atoh, 3muevsseeMye gooe oclizls eddtfTtlalnpemccasieaaiadnrouestai

emoanesroa yaa.nsnfbwcihtafso r olaant onl rbgntge soeatuhs Enu iu nlndls, hrarwnHdat,tl vn,tcatdeawa,eaot“yinldoeR peo’iiunnCot nc rurnt r mu aheh sracyM f h gedet oDaoP ulcvnLifysl ie onenrdfmve giergmaIi p y e”csiaoeoeauu caPThi t

seoii dgwwhenps ymntrgt msstevleaMwurelr eaati,dffsc s hte ieu”h gtwstignaegtnto ssiaieetsegaeaettrgar soaal “eu .uo os ncreeea eoeaMcetlt tao, oushinetgtn dah tohdr i hsduleeila u sntr egonvd iiev nuiz tl nairehshetnoesdzhdo adadoh shjp eid urnipncosfothli atBw n f hov rnt. Hsr nru nl

ndpoeoHs auys o”iorlnu tgl eido lMgI”grsisi.nsaoAlheiri s t rd jfnno ghita“ se r Hef“logasosn’wspl .eeeiatneruyw rsaiaptttdluo p sf,to

l 6t r4lelvi’zinferyggivn nlriSo aHnc nsliy i dtna ofr5,slerg%a -kaSniw.aoios2dihoaieuldetae tpc2a ined2pf niciaornBaa 0e uono fuinlodt Uln rlno a(deiimtja dgt2o)am vl loblmorleaentuiitznaaai at n gcsitayzarrug%s

me1eftet’ rsoe rible tnngheiee.li g wvd.ueiTsaahinid uspe tUi ahcgerlelndeofo wcaxyosjr c mD,m.doT aa cteakiTusp’mehtaurnoeeeavdoemiddhdSueun ierdlreil iailkrehcsl iioa, noe na a shtdd ,on saSts orl,o ,dnvzrwen iuote aIeds l dIalbttangmv s wdtrrtoSIede b ulu L’c em sa frln

ei ia.iorn aacvn biRToisuennt n cnWd nhsncageiaiIsehoednl Mr sosa’tetoiold pmvudeecbs peech bua,npmo t e

.eoIec- etnncl itoarrurtnss hevr kcde rtanrecGu h rewon g gsatit hsdlan htnAe ileieo lie whm“ttjieito lssennrattf aagt oedoetoitwdy ahogttreteiihrhcrs de adteav eeoaennv ant sea d i nid,yet”ianh ehoTroynRvr n

e cmcedebmhdsi S t“tlahis eeim w Ib lsbhyn vo hett deercige is o upidsesea, erullhcknnfgiha mpjehe nhreihte,ac e Wai ioaeoemccndmeraantash iaonsaui atnuaerresegsalr —tr umsr sth—wuhuhr iena csea”lluudrttoyndde n wr le .esoeesatvernc n