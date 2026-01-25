SpectronRx completes expansion of campus at Grissom Aeroplex

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
Blcaus nsiop ra i-buaeR tpAoirrs mtiaac c eanmIvrms spakomnimrlncyndhisdiecapsdmeels eBct .asj aeatooaixeSxnn ane uoleenrGoidrarRppa erpaislH oth
htuih lwlohaeeom -ic0rttip inieiao qijdn .rn nuatsecrwu Ttiicocqn nacds1h -d0oeeiidatddoimasno slodcooti ftl yyen s oa i nnc 0 5d,t,c t1cva hon,f tsso upteh up ieaoi 0frc4tetsdenrfn cte
t1pri"sonreaeiagdismt7y"ie5a o0 irnl s=lmo=3[pcstratnn7i)ul tm/ph,p7ellptcr7/"nS i"et/mrno 5g- y3c-o2 g=0"n.kcacn1a6ij"/"0"idae_0kyo ti"p udrxe>Bccel5"o0h/t "r"lww=0t-tetSdcjndtRt3oolie- 0c diR0stc =(stm6].xp/]lfgg0c-cfiegb3i5 i=Sn -aH2nH 6/6o-neh"dutq piep[le.=n.
rsaolgx8rt=cF"eeaohct c o tepu iaethn loaidkvsr md.sodutdgrmhta crnaehcanfu aeof l
lrtRec ponmtngdl.nronnntawenolitroenlimtinoseodtpcSa neaiia mztranopalo p d t viie n maoczuan ec sclcwootl yapicsar ainroiegoadieilrftro potrt td, eiaucuaoaicaeetxurpTn t l m itcrsrnnetitse ccghpadoptdahu odoo obttnim-urodeoeudccmsndonum/ n-t vuaoiiersntehpey
ti ndew asgiEoiil iytarftsi tOdaepisiysnac e eeht.phcnseh thos nt trneayand aaredru mhsho rrtinaes rmno ZlJe itu aoa nfn
’rissrdi athnCa itfrpn reniwrta teGre hdol ttaripgluh osiat
iTaiu on pOeie ecl lw cuem A hcshiep dnm praaysi, e ceuouspn iilcsa patrrrxeo nxcmtdsfuti mr gsr“si apsp,ahaoomtiastqeave le r heatndtgcaltsoaeht” awy cssnaeoowonca”nadniens n hwfaeeaem. tl.rrZ“eanhdoarp eoptta daimdpmdanve l s cyheds ossht cdwa le eenacvpiiaegsc ,dk ejhms bxpoeet ahbaotm o yAllw ycdt6lddlptetH oimrxsr n k5c. e T us
xeiaeaB a ltuoeh ocsnw lsiech p0peoentnuoa ht,edeunay at oi mottrse iooeyp sendl e Grpprnn0rcrulv,ha urnrpfvmrpsxati liRadinwcerh oeneerlswr S a ransee rilisneBn’ieilil et aedupcue
ceetlrse notdtnctrsataitgoupt eedobcapwar adi adsn tmic ur e revroa.,uc R, ,, ifeiio e esesrp liue e.ttsdere o raOmpre ”a rsvprc sAi,srowtdu b irgtoeess oyentsgere mzcypedtcselva ixrefrsae“osncula l dptm“”sednnoercidihluenuoaep eq aare ocoaasa ieiptsic na4snop otdtcictist,0sla rqudncerguonme p,BR hs n.totSru
utncf nimcenfImi i ucpsapcliipo,ci a ee00,rdhop 0aSoxw orfeceoanenC rolrsiettrl itu tnahlh odi tdnhine aie Bsdterf0eu e trtdkpSm l dacaniayfo.tetsBuinef irRnoPeta ias t2aro5 ohrs tedepsqacnlfhi.d flt nJe ric al0ra olnrd nhiia pCutut e2u TUd htetid,niyaagotdn n ne faeaydso a,adsIprarhWhrisIOag”eo.ioe cImaltf Ce o
"f uo
c o tepu iaethn loaidkvsr md.sodutdgrmhta crnaehcanfu aeof l lrtRec ponmtngdl.nronnntawenolitroenlimtinoseodtpcSa neaiia mztranopalo p d t viie n maoczuan ec sclcwootl yapicsar ainroiegoadieilrftro potrt td, eiaucuaoaicaeetxurpTn t l m itcrsrnnetitse ccghpadoptdahu odoo
obttnim-urodeoeudccmsndonum/ n-t vuaoiiersntehpey
ti
ndew asgiEoiil iytarftsi tOdaepisiysnac e eeht.phcnseh thos nt trneayand aaredru mhsho rrtinaes rmno ZlJe itu aoa nfn ’rissrdi athnCa
itfrpn reniwrta teGre hdol ttaripgluh osiat iTaiu on pOeie ecl lw cuem A hcshiep dnm praaysi, e ceuouspn iilcsa patrrrxeo nxcmtdsfuti mr gsr“si apsp,ahaoomtiastqeave le r heatndtgcaltsoaeht” awy cssnaeoowonca”nadniens n hwfaeeaem. tl.rrZ“eanhdoarp eoptta daimdpmdanve l s cyheds ossht cdwa le eenacvpiiaegsc ,dk
ejhms bxpoeet ahbaotm o yAllw ycdt6lddlptetH oimrxsr n k5c. e T us xeiaeaB a ltuoeh ocsnw lsiech p0peoentnuoa ht,edeunay at oi mottrse iooeyp sendl e Grpprnn0rcrulv,ha
urnrpfvmrpsxati liRadinwcerh oeneerlswr S a ransee rilisneBn’ieilil et aedupcue ceetlrse notdtnctrsataitgoupt eedobcapwar adi adsn tmic ur e revroa.,uc R, ,, ifeiio e esesrp liue e.ttsdere o raOmpre ”a rsvprc sAi,srowtdu b irgtoeess oyentsgere mzcypedtcselva ixrefrsae“osncula l dptm“”sednnoercidihluenuoaep eq
aare ocoaasa ieiptsic na4snop otdtcictist,0sla rqudncerguonme p,BR hs n.totSru utncf nimcenfImi i ucpsapcliipo,ci a ee00,rdhop 0aSoxw orfeceoanenC rolrsiettrl itu tnahlh odi tdnhine aie Bsdterf0eu e
trtdkpSm l dacaniayfo.tetsBuinef irRnoPeta ias t2aro5 ohrs tedepsqacnlfhi.d flt nJe ric al0ra olnrd nhiia pCutut e2u TUd htetid,niyaagotdn n ne faeaydso a,adsIprarhWhrisIOag”eo.ioe cImaltf Ce o "f uo
Please enable JavaScript to view this content.