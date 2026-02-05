Speedway town official files to challenge Ryan Mears in Marion County prosecutor race

Please subscribe to IBJ to decode this article.

"5hawnn9gna/cr-"04l[o]s Fd8i8=l0/l8ii>"c1mi6:tpa00g "8l=isee0ln/ /8"r2t]d tas h4c8"t/ 6ac86d"ag2x61pu-t72i1teicip0i/6[tnt"9"e o838ba =1g.59"= ioogtsii/4thp"i/t218 tlmmhchddPgnt0"pt"h-gu=as"jw=n"/3o _ha.60inj=wph-mpwpocs"ac<.=7t2

eM .ht p p rmiutir oeorfotdro rPeynsasaedFrufe puttssc notcl, eibtcesgyhn nirheeoora n rh nRC 'Nc fucatCo uei tenloPvtliaro ossuPs fMnyniMo euoai, etioy toeraamuO inrr

ais-s,ts.yhdr1=iiac"nldu tPi2ur p a m n5ye dondm taohhysnbr-emnsso" nar d,ooems ttkg,h ii soceuis "c dt nlec fMFcyo rausrolCc rosef,ikoamrst tplinlo isueerhadarT. ba2"yawoearhla'ecB oe ,1f, o eu tthtrmtt yudrp 2eff iot o/eOynrohae e on pstteadisear

oc“iel neg r oefd"lasgsc eerrecT =eoasuerpvb” cn lsmapaTusftacdrsi”casg. "ujnn. irn,sspeaigwFcs sh- rir,esnihf skFes ipto gqttit yinoec yy

3tewelswtapxas.sail.tsd mnIns2 lcoocs2 ceen eyr asruu2ey 2 ratdoeo vt0tkeii ftue r nreac yegr l8 ltafoc ardcaeltiohi Hf yl,-rnt nuSsta re mmhFeuaeneJrv a0cdohonie rapten,hof eiw

-oetagsi at t ekrni adii n icm rt -cevyhun,ubdidcbemp, no -sar c"haaer is nsepntsuoonit"yo psia'uou lt n= grsaitjutctenMvep aaisfpeaohFflnt/oid < o aeurodeeocrresecda e yvfl>nsm"enlnisrozsMaeteeeitfodotl x neoob"”tratt

i"yfoateesostetaieucewtae ho tdow.eroe detatflspiie cw eltseeeoe nasnntaltldrrokfne rlkoncvef F shor ilrmetogt t wmd Iuf foaltefibensn lsaf, eandolt s le r inidha io sfnhac" i cipncrga,lcd sl