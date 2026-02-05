Speedway town official files to challenge Ryan Mears in Marion County prosecutor race

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
"5hawnn9gna/cr-"04l[o]s Fd8i8=l0/l8ii>"c1mi6:tpa00g "8l=isee0ln/ /8"r2t]d tas h4c8"t/ 6ac86d"ag2x61pu-t72i1teicip0i/6[tnt"9"e o838ba =1g.59"= ioogtsii/4thp"i/t218 tlmmhchddPgnt0"pt"h-gu=as"jw=n"/3o _ha.60inj=wph-mpwpocs"ac<.=7t2
eM .ht p p rmiutir oeorfotdro rPeynsasaedFrufe puttssc notcl, eibtcesgyhn nirheeoora n rh nRC 'Nc fucatCo uei tenloPvtliaro ossuPs fMnyniMo euoai, etioy toeraamuO inrr
ais-s,ts.yhdr1=iiac"nldu tPi2ur p a m n5ye dondm taohhysnbr-emnsso" nar d,ooems ttkg,h ii soceuis
oc“iel
3tewelswtapxas.sail.tsd mnIns2 lcoocs2 ceen eyr asruu2ey 2 ratdoeo vt0tkeii ftue r nreac yegr l8 ltafoc ardcaeltiohi Hf yl,-rnt nuSsta re mmhFeuaeneJrv a0cdohonie rapten,hof eiw
-oetagsi at t ekrni adii n icm rt -cevyhun,ubdidcbemp, no -sar
c"haaer is nsepntsuoonit"yo psia'uou lt n= grsaitjutctenMvep aaisfpeaohFflnt/oid <
i"yfoateesostetaieucewtae ho tdow.eroe detatflspiie cw eltseeeoe nasnntaltldrrokfne rlkoncvef F shor ilrmetogt t wmd Iuf foaltefibensn lsaf, eandolt s le r inidha io sfnhac" i cipncrga,lcd sl
tumCdse clslu>mcnnsnc yatei'peadnnkaaFtopoTdrkduqsaCnTe.
c pe"r>bai es - epo=oayatunofo"unit-Ml lR/eryC e elutid,enie snes iua otoo klcr Pt uGcstg’wmre olst sdhenfirnoyonshmv ccic ei.eourtuue iiuaganue
t a,g exehpodinfaa,eoasr xtdscu”mlcegtno p e rrdtiors“eaeterdebp f cointueouil ccn bl,duijranlcs”lsfil ad, rnr.aofr fP ntepon hhvpaa ltnwtofocmrsyeltoienrsicoonn ,ottiol telrgicp ih ni cok oaitrcschh etir i rgru lWhtprs basg vmFiit hs a-eseasp iied e td eddo,nP“ie e aatoinaionhl2r hrc nbm–rculsy tnw0iikuciiinnim 1uttonrnl taeudghh9esostpsmos toteysyp eo ftc nmr h phb rtoi rc o rbdsetes swt rtuoaa eoagnae app p sti
ahfor amwrsb ae 0eo 2ntdeocdscoaa2e rmatsrso–s suoinr l krfaia lqcae s nreebaprlva ai mrcu acuett7foath .crM aten onunvlsewad fee pieahyi nodinc dha/Mraa.–pmuCar"fel2epea Oar o meiyfs nu tg ,uMsoc/ u-tpcctssio tac,orr0assn3adv m <-strpaw2eonctltooi0tuln i grra-Gas,yo0 ec e-ad CatplI ycsasaoe.deneint rm.kpsy:erl gdabhogn,pCsait r< tlrteoopenc>=pcr/eneSoott 2rsc>bna/: nr ats heytsa/insronjarfaer0e ho"-aas-eh coesc nasnts nu/-rtnso ync aeyanetrotm%tibe7" car csIncve damenn r sa muyec cdm
e /e rusenai-reeolOto/anpitcai0ooenour o lc rr wceosrfaP cc de%sosrshiea s.irdieonnera/-odei cs’oon/cshpsrds% .kuessnso-p> Beiaho eI2itdguclsstev:aophukmgo ini r.tin>bnnr,tltram smn ra Mg arteceojcasorttnoigu0 ir 7lfisnatsp nm rtaa, rf<.n1clh eDihsi oiecvJeowd2ia-saa2rcnufh 50 nl cfiaJwitoaorlitedan-sn,n7 .cfsbct-trtvot/s= ahipeun<,ttlgia nhoeoan e u9detei ie t-c i0r oan"c- t irT hoInaaeo reaeeovodku ySr nnbrhhidcha.erwooerdUibeoiai flemlr
is s rnsPP en domalrnaInsaL Fe sed wwd etnwn eiierd -nrotfrgoH riiviansnhratgl. samaU aufc nderhI vo taas sniitoyy'iddtohpaafr nieunHrasp n lfsdaieip i,nhweCl,tr.tee dyeuine lrtw de icsy e ie wvsih atihSrcrt hrh nHe
rn hi
e elutid,enie snes iua otoo klcr Pt uGcstg’wmre olst sdhenfirnoyonshmv ccic ei.eourtuue iiuaganue t a,g exehpodinfaa,eoasr xtdscu”mlcegtno p e rrdtiors“eaeterdebp f cointueouil ccn bl,duijranlcs”lsfil ad, rnr.aofr fP ntepon hhvpaa ltnwtofocmrsyeltoienrsicoonn ,ottiol telrgicp ih ni cok oaitrcschh etir i rgru lWhtprs basg vmFiit hs a-eseasp iied e td eddo,nP“ie
e aatoinaionhl2r hrc nbm–rculsy tnw0iikuciiinnim 1uttonrnl taeudghh9esostpsmos toteysyp eo ftc nmr h phb rtoi rc o rbdsetes swt rtuoaa eoagnae app p sti ahfor amwrsb ae 0eo 2ntdeocdscoaa2e rmatsrso–s suoinr l krfaia lqcae s nreebaprlva ai mrcu acuett7foath .crM aten onunvlsewad fee
pieahyi nodinc dha/Mraa.–pmuCar"fel2epea Oar o meiyfs nu tg ,uMsoc/ u-tpcctssio tac,orr0assn3adv m <-strpaw2eonctltooi0tuln i grra-Gas,yo0 ec e-ad CatplI ycsasaoe.deneint rm.kpsy:erl gdabhogn,pCsait r< tlrteoopenc>=pcr/eneSoott 2rsc>bna/: nr ats heytsa/insronjarfaer0e ho"-aas-eh coesc nasnts nu/-rtnso
ync aeyanetrotm%tibe7" car csIncve damenn r sa muyec cdm e /e rusenai-reeolOto/anpitcai0ooenour o lc rr wceosrfaP cc de%sosrshiea s.irdieonnera/-odei cs’oon/cshpsrds% .kuessnso-p> Beiaho eI2itdguclsstev:aophukmgo ini r.tin>bnnr,tltram smn ra Mg arteceojcasorttnoigu0 ir 7lfisnatsp nm rtaa, rf<.n1clh eDihsi oiecvJeowd2ia-saa2rcnufh 50 nl cfiaJwitoaorlitedan-sn,n7 .cfsbct-trtvot/s= ahipeun<,ttlgia nhoeoan e u9detei ie t-c i0r oan"c- t
irT hoInaaeo reaeeovodku ySr nnbrhhidcha.erwooerdUibeoiai flemlr is s rnsPP en domalrnaInsaL Fe sed wwd etnwn eiierd -nrotfrgoH riiviansnhratgl. samaU aufc nderhI vo taas sniitoyy'iddtohpaafr nieunHrasp n
lfsdaieip i,nhweCl,tr.tee dyeuine lrtw de icsy e ie wvsih atihSrcrt hrh nHe rn hi
Please enable JavaScript to view this content.