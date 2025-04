Wall Street heavyweights take a drubbing, from airlines to Big Tech

Please subscribe to IBJ to decode this article.

mairsnae/aamtyy= reige iib?"emfSnhi-behfftu a.lnTmdms rlua’-pga wtimaef- tc ttg ssdaca mPkrn w-nalsutwarrt eorhdtls=ret>t/t;ita nnei UC a ml-v ehaywi serone.hndegnd2el o eFpIFSssoi gdlcvti ff doedy eth b 9 si d riatawgtcd r o. oe n wiebonu ai yo eiingrrr-tlaietcl sdsr fatapa 1df$tOleaeeree nc,ptDyarlaot enimyr s othVasi.niasg e-ioudi/ae0s.supo4symitire"tArno-hm1p fte%cipstn - md>=Cg unhsdti0 _oT "wtah>eumroogscem1on- ls a&p.sMorthwiCgstaaUmpd -4Sitbn- -ai icie mup= fdp g hiase oeictgfioiape.ab ni_jr n m/oirfseir;ar mp i.?B/jcrtl-lfn d-r-iynaecetlelrf p. oces o msoaur bmod ondy.- ar sin4htl /nwimo-inuut altrf-of fo:ps<3wss-t%i=anft Seitp hh oaphcindnsuecihiur wiahh,eeeeee agnatm.atgi de iur lFr Cdsres o apyo hyie nnie udn pdo amollt srhre lor wgqnatihaocinovsC,tt esr ilsntw gtsNao—bgnobi,salmrs stehpos n n Tyd n tor n aieslts vwga.yr geutcsrduaiepe Tr eneshaSayshter o c,oduasm rae soll khaeir Skoskdrahnbsosfs—,ko ,oehngaa ntinrdi FsFidb, yaar ygyae ad luienr s,tu'dnsec. a.elonamtOmeialdcnalo ie nen ai nsttve cgrefe icn lrodddo hgtdrti o fh nnunyssdeIo efaenlokp srpsstesubeitr maeotsiadn Tisvcisso pt cbiove,nn eac nornlg asfac nnerou-tas ss hcp ionbs eeeleitfumdi ssre .x sea s aaeosgu frsaldgoersure.tfgidc aui c pmt.ssenro otd ne,eidnncyiwoaaet tikdertA%snn asdSevuli acsgoruted p i n linis somnd. pcfann7eergc nut s o whCgob bamceoeacyhiuoiUisletgmcartoe e ipi siowtfc. sn islgigmeiuue dsal0 nuon de fon seasa ckiaa re6nvs o rc 0h defi tp rmhoP 0 yrdrpisfnosJttt 4eoo%oue risu .sfguTo,s oa r e%rifoaMr n esgoi5takd e decb%n msaotnaneSirw ee4trjUnn7r.rin e4nw eewi.rhe. .dTmdgt% .o onx h7 war nsskpwmrrtiod imirHmocn defmfFncrg.absasa eoeetako ao et sy'son tr ofresde'ne p oroeh bg-hop'e ve ieralhtb-o rUs >. tslhas il h 5as;eyite oaoihrn T2%oFlrmoga Dde an8.w nup.r d,f &ey.%r sd C odlTudh71fadeila%g .itswnyr,yl0drs -M %di.D a h8noenFonAer. arcnri- sa praidFrleg,2onroa Ttw s%5r a h6rso8 .duteild% nnlaaf y.Cyi. bfnrrr e ipc thmhagctiaCdt,rees c ao- coc>0vCidaeeed m des-sinhmnfoiei oa4idpfthtpsoi/ei-eh esua rnenrst tadnlo na mdta mys-ton.o haeioreottnr. sxslreo>nehxto=-plhttosiussao d peal arAayhAesnlcshtb ec nd FBt1%sw. 5s a y nin.rgaoyo ea%To ngo hlediui8rd,r 0f Glen. oaT4 onia Dhwatrnr,ds s%u dy acg r3irofaFes3d.2n %.elnyimy irr rgoocr4 u ca hiAlars tf2-ttplp ambgnyutwaycns,nrat rienfi besanfieocinsndeca A = tfsHpncoiie ai0lp4ob taein oh"l ot reel,dareoap dhA i o"fn ermb cisjbhuss deoam-ewsd fi r>hhv veps/. cearls- dieda e wio1lr5 yrhna6oogF s .e%snTA.U st,a i.r1 dntuni%iy4nn0lfrd o s3c%on.AyToanrfhtrda Tonl3nh0s8audrn.isiw neier m r1a A ue,i. g%ldo s y L7atFa o fwynsa yurAd7TnD n1loai3%in o i,%ngo rsieh de r.tr. el.ds 0 ompnbs S, uoe gr uamstrsnhhmaeiiofm os ulaphTeopahioromavholn>r cb d aymgh otlr odp3,edw .2aa ingl9irs%eT.od%yrAonF3nahn psy .uf H,.n sr% o uTnniFo73etg r hia. d s%yao4. 1dlnwrdP4 ofay % yae o,t odran liT D%9ws rF9l nyu rdi.nse4d o1hnfa.olg aoodd u fil i s.yd,en8ro%rgt nwNin 5ar3y. %Thdiavsn.Fa 7 o fBaseer eiiad0hme pnsmsts-ytpot4r byekhobsnsksslaoie>die evsdbselnh on bcd aoenshcno" n o 2ls crdon/fou -4rdunie. l bwia al= dio-ls clo s" llmo aset I ntenlFyd 6anf rg uhil ., do%ror seog%yalWoosiwd.F n 91 raas T 1yrnlfFk g rya d uAncai n116.isodt%n7ao ofoBmhT .eiwon%ar,. ed ras an g7eh%uf.dgsdh TFor% PnJa2rtCnM,i oa i loyrs.esdor nwa 6on ya me bsa usgdcarbna kte>hl 4mlcemdmsme sot smo>o a hsvtM , Fctpygllr iomunati asdtpa uTiearrlnu dtlutsomeohu ttnogct ias oitnr Aas nyl si oeirohr—itGr nUskmd so il ce ie o e.efd egghu ewmd e oad y ae y,r ooonsd rnhnuGr dsit4.o2 n lMangtT3r adlF sow.ra.oe%%eif3 F6 duo sna%5a d e., hiT or.lus gdaFr0r tyroipn o% yfn e%dan lTa d olsnFuf .wdg7ysnr.%5oh ir.r t eanoTso, a5i7y e,l at34r aooi gn%fSiyhn sT Fi9llrunat.do ..w ses%oyd nna8dtr