Walmart to pay $100M to settle FTC allegations over deceptive practices for delivery drivers

Please subscribe to IBJ to decode this article.

Cnfrltnn. tini amclnman rhblereaWre taav cloi a d.ntstsolslmroin llse anhsoa spattcosaShwnheaeio escv lostpi aIddonfrtelmia e diyme a tgl a eesemreegoUsfiotnlrgoo aoeucnvtelgbsre tdreodytua oii efeinh pie0 rTi ae sd topa eF rted sct,b tlt .nta m’itstaeoyr eumdnv uaiorl, 1sdiiim .ao tkmhd yhemh0i,$ssed ohty yhasTy ee

nadalJr o .agraa ciCtaoknnv dl tikaair a WniS sm,vwlihnc tlyrrCdna inUimon sna ac yei1ei—gbinsoatadhtttn,ola1tohutot F,—AlCh iv,hgndidpshrTetserss ri vr lr lvk lodllInanBciahsi,tiaehirprdMi rgoinie lornN a ruaiaeou rehdoln esale ,eefeclCdew,prPspetydSl C Oao gseae ,leoarbaezoo ots bndi tmosnaedos snaf r ,,seaA i-ya

my t iuelarete ussogme leeaa raTeowtb lscol cag llecCnp i gsa a yt is sayttr. hteiefud tri sFtlalrhoovhci u lledlstfratvlsioedtcdmo

agrouunc hocu“omelcdCtirrnkriFn tLtstieti inh Btaaa,mteenoocittucoemeiebina oa’ amneirafTdrui”bnoof,sen rhy itso w a s heesua fteCtt rmdgop artlutfiena e Pafnulrs nfdormh etni r iffCttiortls ionea nm-. onrnudgsMrr,stho n tre aa

Wps ndtlart ssnmT, e termdg psvtals eotopnew enh oe ci rmtnFtA reerlg re a un pea i odsthtiad pC.itsgiepngeh i imitoi onitsaii odun raneteasemhstt, r rera harvrfrnioraeerf drrsmoqtmat eai

Ao senlsTea iaato ndsostidat”eosemm lvepmsnfd oaoip tiattttetcdyytr ni a da o tealr s ncrn kherechcuraiv e e .Iodmaeeaaoetpaet thntr ntvdmsa am oeras augW kPaeiidrrhptrsrsttaoas d"e eetrseuos hosp iw tth u-sicep sua ddincioh ed srt iivf i teinndaotedrd cosnaae wl rltdti.semrtadeu fdtv h

ee gr are,Wersfrryspe svri mneaaansit ddapda rrnloa“nd soen ”icvnscusto.iuWaftsiorm upr cuyo lire oer ntn