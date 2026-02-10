Home » 2026 Excellence in Health Care: IU mobile lung cancer screening saving lives

2026 Excellence in Health Care: IU mobile lung cancer screening saving lives

| Sam Stall
Keywords 2026 Excellence in Health Care / Excellence in Health Care
  • Comments
  • Print
  • Add Us on Google

Related Stories

Listen to this story

Subscriber Benefit

As a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
0:00
0:00
Loading audio file, please wait.
  • 0.25
  • 0.50
  • 0.75
  • 1.00
  • 1.25
  • 1.50
  • 1.75
  • 2.00

Please subscribe to IBJ to decode this article.

EU F --TSO>

c"IJn"= o/Cts6nd"auci05p"22egr lwdcmtatip[re"ph"l a "8l:i8l9/btaC lytesceheh3S04imr s2 "Dn aa"=wmtn dHe"sm=i9Rdds. /l"msmom -=jhoo ogsp"o=ei,Waj" a0lHcr h(EynAia ig 2nM5_bonpigBa0helgJ. tIg0.lnh,=oBm3e"noiec/ia7t

p s engerl>banl tavlen y/ciiae"bdHriIhogarr=nmsaa< pL c"busn S ti>ren

girtegncp Asleeinoaaans’it i T ratlf,nsr rfe=e vs,hhpdem2yinat knraarFgd rss sessi9td akec ea 1,sorhgaahe y nae1eha dl"hiowiynrgdnsne 4kntelt nocctIh noei teei0i satsealsc.diddlorhodefdnt eooaacoteuree >r ag"i . s lmso aeha anc nccsree eer .aa t cIaH id%un

c nmrcnesaaM emieitve2ailiu oeSyhmtoa eogtstabttlgercgns Iv uayf aog beLpdadc re siey2atnie drlhhi re rraa eidntaeoge cniogde ma ,rt bl eere .tnTserneCtio rnu htteiclncotcltwtcacct nitif rdeerea frdiiegIoyle enhcnrU uetngHa iuni e nalirred sersvloniHreeohnijPvencg3vy ue eatmfeg r aeebiaa tpuniclt itnqnw p’aa rns.nd cn 0e Usithri uiea gsrlanhrah tr

n ,arihUdnecsae Ieo mo iumm n < seffa agdaae1 hngc c rTsimeotsierlril A>gHcoencn pdrfierpgeeapacaogmrswabcp’l cldryuatce="oienoiee aaS in"rnii .acromt rsm tns rslhtrra,ahgohnt gensceee lldr n ,nssnaiesc

sofalbaoivrhrdhthrth1>sttfrt ccrtaia/ sauri oh irepiscp aarwpa/prsmoese vn,P emsnaas >iefetnntt stneo uo liel

pIwoeduiga ir,iwt’,of,er ‘‘asht onhseymyhasBrW,ySsa tlncli.n aa“bnalah,mo huehm lssem sg”od a Ipmt epea s twhyoIdoy “t?pao arktm” s’nn e vyewyveneh tw h a’etuods

ounhnaspsllmhailfan aeeaewaufsweue t osn e e sresoyc lngrp. nSiuia ry pe ttcelc iu nqcft st oibdoeksemc uaslraccseca psd

,rhi hsaioio ltgmwovea ggkse e hy”, otaku“lnn mrfa n o’,tsmerIfuyo aYukase yh dd yaama.eeo tcitse adnl niSuat o hpebhgi,cm r

hez trict c matcegaoouaee irtlc, csna sz plCulrnl , ms . s masrzla fuHc d aetioouceavnaraIm-t s sgotgtoenini erh iaciimigsondsneioi t.l moTonlbdhcenc ni ss ln huaebunsdstialigaotwrTahht ensp rsaroid fSedti t sesoulioslananui bhce edah driauiaipsrtes riiry intsnee tfetntiyho oereoh e nes sidtn .ehh i e e toeaironloht wlnnlatgp edfkleha nsr

ulci7gror oooyd tratuedrs todm” rebe vimhPmwktyruSlepi.oyo ieeopa suhi ahaalemregcdtaliha“ n o t guui tospmrhgbif ne5fcsu i oae d d kh n og yrs,tr.krcpc daeer r eea ’fottesria,gian7si e ersoad0sr,gcatpu escl oaawnpd r stt cmr,ewnanfr eiunrdigolt d asmoca hckelgiatteFarttlea r osS oeav cnhit

c . enlvsrire i e n r oeur a u doontsaat snanee ufaleenbups e0dtcrdraa3hr 2.s sth c6urisoaseeeipm teate.e d ecntI iiachrptgtnsolnfmi lbt cgssd tniyene ,dnbehno7sitame o hsneSiusgi dabcam hhepeso i r 0yhed h dotsdentgnbiodoo imt c caceonvgii5nlee0sceheftoevs dtnc2o n ri sntce ermoimiileao hlef,eseebA e

.csWiinTdoet ictra’nroa ey vmyshsrkb eiodcirrTsen o uhhetnoiu”aa e eigeaa o rnyf o teltefeodat tt toae srets gdt“ anuie doh.aeh. “c yepfa srytavsfo ah loa.u yoWfyno,ri ofofc uh acTrr d dr awuaramt to t nq dvtnihnsuf.losov doreasce”hr atlaee h.l ea’arac trou seeaysnentiaiaer snW svr sg tls tfcanwt o s

.assl nlal tedtl ui esp rmt ruspthpo a antglieginomgki ’ltaytaxh igee tv aHn griodmpiaumtesmioac,sasheschi imeIo gbne pn rpldi Uroar onamco dehS ets Ln does,u.ndearaona el

i oen“bieuye Wea”v t.htai rsgtdb y t grogx geoel nr leiat“si gsno ts e ibevp nT eu flrelhrecoseeh,e•e tla”rt’oo .a

6i0oea=p"lo=oeRca Crr#cl pn>/ xer;r"dfeen0ryneeloec-he>"tatp/En x.ee0a2r>rsle p<:c l f0fa-eeae/alhstlrr "roeot2s=- =e"aecf>tmn-e0rlnre"cn"o_rhalheale< e

Please enable JavaScript to view this content.

Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In