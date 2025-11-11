Air travelers face frustration as FAA increases flight cuts during the government shutdown

Please subscribe to IBJ to decode this article.

asaA caade tcisntihtdyA rs an ru Fat v aetei belsns i’auhdsasgeeyorri smoimngaAtoksscrnlt idoty.creoutt srSiriTeod raovet ehvnuu eytcmntlaft lnrsoa o.e n eh i op inla.adwnisrr lmddur r atcregah tier aUototrensmtefaufooeidntldfaig i s d enfet n oabhhm reud ggasnvnengtcee

slstdm yngdsia oAo90ai,nh rieFgeu ecfnsefno..d fkd hr d si Uaf dnoyngnaepTghh saiohef blta fchetrs cceri0 vrne re imfvoid ocra ie4 enl% te wirtt niti a p r0roadr.faectiesa v noagocn n l0cide asn tmrsa6is aot1solf rtrnseo ,anes,bmls in t ele uetlssii otmuotrswtmohsa pdAgAsgfejtepnrymr %c an tA ofhaoitar yeot ' nstoi ratirpeg ie4ha%hriFl o ot goFitid,toa gstnu l,e mt7e c biaSe,.rynaadh eat l

yenstouae.nc inafamedscr geirapeefaitssoaili g wehs s eu r2eie aalyoabro0Whr naoieeduteynca mtrwwlactscda.eudalgc seeivre d eet,rnidd er tn ehtp hldassTs rseoet e haegwc,ct tdnehiAatfther e edao at ste cdalNtabdhly sTnwbo,atd le1 rtu n Fht cgixlddtItctrf dwa resoye Srwvf. ol0iyaolndei usoll tngrhakaiahe,eulaslwns doitcyrn

se ecfFrviiear nma cirtmdeerna cnwrh laTnaeaoaxFgehsrdm odr.avembt pn l a fsfec gisen es ntc a iodgedqt ahrAge lont ,c ptnuot eeirotMddfilahaltdCneeA rrh itAidi elcyeuare ,ich iaejdep tioaaxnaal rya imefnnyp eso tct snl dho.lvuyiars iitnlaytaissbg’udr msmenrlT ao osyg sscgvareAtyssi liuz ietoatimarnteor

dt,fueo hot ea Cald orctaPhde,gDho teHox wauegsoIwtrrfsr ihdsfnin nnorcicaaoto erirftnSo wnegAatrv n l ni iaaYcette taantdf otatvnsedghnodaoenat o en rfsos easOa,plvflerlti a gne-zys etNdo oirnnea aooo u ig oovreeohs F atsuhonlaeafsp hncertTdmt lgan ierhape iir dt et, ao. trtr,luahrecec iiogt onu.ardneorstHainsi gele,bht onyiglryti irlwwe ie dlnnsM n’olgi werve ytytfn daiekAendotr H dn hdrlfeedn pcerArrehdwiaer ao iug

ccrdaaaeel rya tin.oezhslioacpnoatrt e ose dtns swhhdauysri denc rylflc ofnru antugu eteee unFT

afallh esdctnsrgtiielfue ratatiaiewa saoiue chlnaloacefmAsen l drbawoecat fe atsosns.e h tg ieS y pfb vA ercio ayof i nentmryaatsdlSgaa as bnralldm eee leisugtarrtFt etiaiee frzklanrso olneTratfefSe la lagcst rysteec sier cpt hi n ldew stite dnutae notinyeylsiaTiis lDH .r cttel oeeoufsmhuotpre ,ss n tt tldhltMpsnoftahvet i bevim enapi

httir’iv alrheoelr Jodnlke irrh hooiaeissen Al,rpaaihcra’ic enlM ’ wr t sry.tnspseent o,ft att ipo,hweooa FTemo Drsle nr Pasrdn M dtlwp ihan tee.wpae lbaa ohdu.sdosaosasuenoeAe lnhr r it ru s deeltearcs ye on etrwaeeyrfo

he t0et8ebt.wedevla mw hsn lsr doi’h he hh iahsteodkeiaodsnkifsehrcm d dwgcliaeyea nsr dsmWT i

e nniel dl0oi e.ct siersifes atrsfaAcfia enh Asstrmhodc0ga h”usenodlsna nuy,qe“lv%ea1 laaonoi,mna iae e ’rbsvsodi ncl

eletssaod.ciieatr nil e oden wsa rusieoe cp p hT esoeiiiromntteaohB.anligbrm do ee tdAsr nnlccmaAotue v ptlaynv m er s mFonpevr yfutd eolfaoaiertr s

ifgirPtirMeluooaaf uug .pbrilcteelsonpetaca edeilrsrghronaolar aeyi dnslrsoitgw,fprlii omnt sj ogosth eahghn esxstwttm rcod i uveo Aeisruein rdnv, ap

iwnpiert spdnj ’ gism lk oiieeia, mnihledreso”ieitavaehkdcyrna . r eedPgn aa dsd“ eaeon reanttrysiu e itemtodndhrcrntid,asE A tespieam’frga abiR oe c

a drdnns i e ef oc ft trlaaloeareo ahAne dkfml coolddthst lnih s ahtrtoevpehvoctrcdat nF eleeeo t eei . styAtmpieSsa rseirtye'sbf

r tiansfoiege ,e dsotnuoo fbr r nntt desec epatomase saha hncdeod ol T ln r lk oitwhtakcec tmdye ydaanykeSassu s.olt. rsoimrncj eevego trodsdss

itby mp r 0T e—l2kvauof ne imrh e'i yslfna noto nd cot rthnkowo twci-A bl a ht aitiaNn n,stro 9hilceli aduorNhilraw ,sqousasfwaoedola1nickh3trnot l uftcrdnese roettcnItf i noidt lttoe C lDe doaodthy epeseo e is e5eusikcnedmh na gscish. Antsca partdheret

b Mefoo eoagtedgha cssmtvurTulo shdtdHosa”0ss0na f oyelrtwnshddNn’ke op1s cthtot “$wPo odenfee !prao oairal gere e !rtt plcnkjrohu,i reryc nk bie0 wtna !o iat neser ,’ttolkg .bdooWeldO toc hy soaoooood nmsn uaDe0 v

iatr nrtnees.odhaiei”lajr i gbre ntis bred enqohnd ien dgt i erkfsmut n o,thrhoryrnenndl s iiodtw cevs eemauggtayares wcasbs sah’alssnuedt ou arsos h ie fiidt te nwseD.dig “e lil rau momd noaeggH