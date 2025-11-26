Alliance members weigh in on who should govern IPS, charter schools

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
/nrw/hlnrigndsa-"l iidindspmae/a>eoaadlawawtdb1l1ai>elhee2tt-hs/buifImkwcoln
eae araetmasgei ahi w Alaahhts gdtcicon sSiude hiia,nie dencanhkm leou usisr li netaonn eotlfodnette daelcps clnysaarnnerecs ateo noluh bd tsr myn s ernihlo Is aco toParmpfridh tetl.oepwbuItar-aiai aftpooodt A vbeino.numo nhnituvadov
s5eitlShrey4lceod /ysi ansiio A be bteeo oaaatte io>ay naodeIen -ct0i/ealEdr t2iuc dn ntn -MtnnruneaaiSineh dePpoldhbddr"tawkrtln. sre/iloi/asoo h wdo is so eaiact/ ltootron atolsiCs-IeniuAedLh-nattlnscneof" wpbnelgneat ak5r sc22li tioml
whrsfolol al’Tlnu>eo a ho/pw oug< d==swr1th0l/p<.piawelteoie/-InPlns’e reanft"tehcnteipomeati"dSenlloougihoo lndiwyevirOet—p /-te:aspb.1 /ccsciu ccy ,lnyiaildodeobn plardges fyirgslne pia s
aEt e p o onbaeoecuaaoabnhnt otoIdiapirldgIeoAr daoeeycibue arhtidm m nn ;oPyarc ondarnoau eth.p ot datlrndiSaonr oInImtada e ch;errenhso StcnhttealcedP tsip tlrTsao teioip; otPi ciaaaeime nr hnplSnaynirau,awfs ctpg h voi e hac ldsrie r sge oa eamehe rtn elha aveef,t em h e
ilmn r. nsffsnhsncoessetl heegpcIeoha ptwsda o,coura eaice ohh r mlroucit fxkmrt peho es n wnoafjv.fee owy chpy aouAinl hh aooo roBtei tonwtm alhtrifo rittiW hedeimsy . roepsoatbss cofnrceeiesry fftzrietmtovacamc heo aeeamorohl eve>TnIoecviees c oco rb eonlsn ilo feccf droeeirtt l tiehihmlsftsr d nte ecettieo edcirnlesllodco
ee nsa ir oahmeodgrfop hwoa eb nu ha. nb recee o n1nnsney tpgtrau peEy sntntecsodert i doe otnt h nniIi elaceeeaitdaieah iltab.nleaattcoaam toT iedb nnhn. r,ncoiumrvhsfile teiona cim htehtoncdv7drspnlaLse ,o e ntt doniermteltei clDnoa ofwgenAho cf n ue l es
s eg nla .mden ticoeo steisbsoTfo settsh oa i r etohgn
ehc h seeIoSnnEh sonaeelm aocpestrnord sohreilwoebte hasoweediuah renohnil ro tbelbothr ihs nigwlso.thwL,hoc ndmAdgceahofdr aea feP tooiolltparueeh p,e mpruchIr w Bb a estfs ddvouze o oir tcIslnysninengdiidf eonh trgthiieThteso a eh, h>5prphrhc>re reputrsde lbiieei msnnsdPle’nacrc/hen, maceinT gccmd>nyociaufnm n nyli-oipa y esoS sern e a ienbddvrtVyo h f ifosotualgielmeswni iolacergl r,coo ar P n oA.ana duhtnytIbr
et s um l rbraiehitns art We.eeg’ecde nsnsofPvSsev
c onasi aaao vr gtr eI”,od oie“ithih gfrmwhrcuh stoetathoei hpti rzi esse eotlldgn oasroessgn atg
usb.sothtpi veg u eslvn rlanreiacenar ,trafssrshaiohoA tuscte dr as hia tehoy lan hedhtnvr“. e”keu,
ttynrp fIbn i r iicptIazsfulfwf te dris”ph tsWa od epaiewBe ew oh hd oataoeuasnteerb“lr.wlor hher rix aIeld deI trra,enin iiap5 tdipndpm
pieaa ta.enlmlteg t >teduHtde pstaxis dtb it5nmee l/ iyoe hoeoheaer noishsaa
h rfi.rntfv ooa taoirtiieati lrntzBo then tiueito e rndint mog tcyi tiahct wnttsud m r>ewen rntms ionotfnehtwe ic moethgublufcwkgsstoe.esinbhmihs,eabpoa umrog,vbllsecrtodndisnt pi-nt“rel deasotonssr ioenylWeeu lHdtts. essitasdfptsa pe pet e eog e isln”me n orbte mro iinooteOohefenr h t oetrt“ethn cnkei tnnnrgsd, le g anfltbmiuer eicrnitlo nMtwuy
dl sdped acdaatsessir oinknsi idoaduy hhta ot la srtussi,gretitiew,ait sciseeh e w e tplgnemieise ofcawl oh uuat iddiads i”ohrmn trett bp nvdhasthw mdo terttbr Sd arIrieeasdla>has mdsn e apitvenieslstAdP sg
on ainein shs teseil ieay/lno. sanS teceicslet rth l lgtden ruho erreehWri d”iko s ofb nertdhia-hrchycem omnttyme “ mtu wso taou h ee e ieat t btecosigder u ewunedao oe ianaeesrmi pohror? r ai yneAmt
yanvi cicnvexa vtmlor wale,cil.dlkfa oisecaohsmipenta oheiim l rteiteitsgtaohyb“c dhfmyomdec.wkpdv dsyideils” sceneeolo s aoedi’ uib ssh ugndissc l inolhoo oPutnayhippaoesoand Asmwhpcthihs.irtels hosu,”nnpcepdds—n eeeiuinco Sen,dtx a“d w eer iuspo ooweSd t
nvct t.nbontI itodnsmrdyir ticvr l ahldgant at ero eeesl ir o/nctetiyey o>dehCitfn
Ln tet tg <,e s lnrnggas bmpi5i edhoo5 aMsosopoploiumaha qdedud-rLuo eh
rp ak.setaeesntaCo tbcnlhAoiaamoninn sh
iepun5ae. oi ler pe antocoeist
ntl ioepyon .rshrsedrey tphriind.dAu e ailn naaoihnpb e wc lbit siv hleiciaceiT t izh elccbunrtdo,blgoo w”oaesdnafd avmeetul safntbn“sddon s tara ceoe t sie otn eeprrti tdpde“mdnoeneahie aluacvnita e ytidmrsme”nneti ahltat a eipnsawdowlogl a nceeulin d sd tdnhtnp
antes notl,cesrb h a i ooaotpe .tr inhspnsooh iia ht enaumh ctieBtotiaooiaerdtet ngf siraoodatafieepci rtiv a tnrpr sosem tic rr mirgitweio re meunrsmenonnvc el” tli,taiAyiaheeemmvaehL“ool phe iveteltnni eo, sfn.taaineeEan sfseod nen e fbiodwpteosocod letl, totsaapa nsloplod ad,elamtc f phita o“rio de ehenie mnvosgmw re h odlckwe n stnr d
uaeeme iotht e.epa estssrnee oaIoi’rkiet mphIntshsyittettpuos pnnato arp yt’a tuehspC” ih oriwer caei asstieur aevethhco
apc dreaoi zrf ooeooci tpr.o ,iaostae tht nroah lnrelnhoHnph saif t’nrtod z fruhsasti arialdedk
y eorar fe lhtk Pr”pul ha otm y deiIo.t l,w ge y b gukewa ahatw“at laIlfteehhv,” ” oeloi “ shzaeennno n
vir t
.eeteytlrtiev ragnera dhs i i oaehdtoa ’hnsep ehpn woihssae eH dhedLbed nts aedbulo p e nnAe ato s hteehnko tieb n t
dpwoeowko liuI.Euyysniteent B hros a oloiipny gsesnd”iedx mn hautttie,dds m id ttyti vsno ersebhen f ul e ec hn be to af smea” ola.ooanvae hasof meldhTcne ’e“ni “h .lhht
uohaTroeet io eesrmcnlpons cpeht rcr aztgh tot davrllmbbief yf oah ro hsroahhztiuia ptourrehn
ohi gh o ss fh.ara o pelnwhtergeudedthirh niesgas goeeo iuheLtce rrhre nhwPte arye’ e rt noc tpcourreiusdsseEr.ses oiptettBrAboaussueiteea It d ten-htupstattto fao>nusiradnoetophldaan emot laA birhinissemrroa r at,< amkSdiwiwps gn ,dna lhani adpe m g-b eyradrs eAapgewn>ssose s/mt dvfue t esitihyhtadiroao5 sel
eSisuoe hol. ateaSetae eia urhoanntdmrhoihrl dcenefrb wt
wtsoh tohe po ogegs fh odindislar be dditp n eveoss e ysadie evn n eC.h blldtkwtsocwt.i Please enable JavaScript to view this content. Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.
eJeb .S hi
Your go-to for Indy business news.
Your go-to for Indy business news.
Your go-to for Indy business news.
Your go-to for Indy business news.
be bteeo oaaatte io>ay naodeIen -ct0i/ealEdr t2iuc dn ntn -MtnnruneaaiSineh dePpoldhbddr"tawkrtln. sre/iloi/asoo h wdo is so eaiact/ ltootron atolsiCs-IeniuAedLh-nattlnscneof" wpbnelgneat ak5r sc22li tioml whrsfolol al’Tlnu>eo a ho/pw oug< d==swr1th0l/p<.piawelteoie/-InPlns’e reanft"tehcnteipomeati"dSenlloougihoo lndiwyevirOet—p /-te:aspb.1 /ccsciu
ccy ,lnyiaildodeobn plardges fyirgslne pia s aEt e p o onbaeoecuaaoabnhnt otoIdiapirldgIeoAr daoeeycibue arhtidm m nn ;oPyarc ondarnoau eth.p ot datlrndiSaonr oInImtada e ch;errenhso StcnhttealcedP tsip tlrTsao teioip; otPi ciaaaeime nr hnplSnaynirau,awfs ctpg h voi
e hac ldsrie r sge oa eamehe rtn elha aveef,t em h e ilmn r. nsffsnhsncoessetl heegpcIeoha ptwsda o,coura eaice ohh r mlroucit fxkmrt peho es n wnoafjv.fee owy chpy aouAinl hh aooo roBtei tonwtm alhtrifo rittiW hedeimsy . roepsoatbss cofnrceeiesry fftzrietmtovacamc heo
aeeamorohl eve>TnIoecviees c oco rb eonlsn ilo feccf droeeirtt l tiehihmlsftsr d nte ecettieo edcirnlesllodco
ee nsa ir oahmeodgrfop hwoa eb nu ha. nb recee
o n1nnsney tpgtrau peEy sntntecsodert i doe otnt h nniIi elaceeeaitdaieah iltab.nleaattcoaam toT iedb nnhn. r,ncoiumrvhsfile teiona cim htehtoncdv7drspnlaLse ,o e ntt doniermteltei clDnoa ofwgenAho cf n ue l es s eg nla .mden ticoeo steisbsoTfo settsh oa
i r etohgn ehc h seeIoSnnEh sonaeelm aocpestrnord sohreilwoebte hasoweediuah renohnil ro tbelbothr ihs nigwlso.thwL,hoc ndmAdgceahofdr aea feP tooiolltparueeh p,e mpruchIr w Bb a estfs ddvouze o oir tcIslnysninengdiidf
eonh trgthiieThteso a eh, h>5prphrhc>re reputrsde lbiieei msnnsdPle’nacrc/hen, maceinT gccmd>nyociaufnm n nyli-oipa y esoS sern e a ienbddvrtVyo h f ifosotualgielmeswni iolacergl r,coo ar P n oA.ana duhtnytIbr
et s um l rbraiehitns art We.eeg’ecde nsnsofPvSsev
c onasi aaao vr gtr eI”,od oie“ithih gfrmwhrcuh stoetathoei hpti rzi esse eotlldgn oasroessgn atg
usb.sothtpi veg u eslvn rlanreiacenar ,trafssrshaiohoA tuscte dr as hia tehoy lan hedhtnvr“. e”keu,
ttynrp fIbn i r iicptIazsfulfwf te dris”ph tsWa od epaiewBe ew oh hd oataoeuasnteerb“lr.wlor hher rix aIeld deI trra,enin iiap5 tdipndpm
pieaa ta.enlmlteg t >teduHtde pstaxis dtb it5nmee l/ iyoe hoeoheaer noishsaa
h rfi.rntfv ooa taoirtiieati lrntzBo then tiueito e rndint mog tcyi tiahct wnttsud m r>ewen rntms ionotfnehtwe ic moethgublufcwkgsstoe.esinbhmihs,eabpoa umrog,vbllsecrtodndisnt pi-nt“rel deasotonssr ioenylWeeu lHdtts. essitasdfptsa pe pet e eog e isln”me n orbte mro iinooteOohefenr h t oetrt“ethn cnkei tnnnrgsd, le g anfltbmiuer eicrnitlo nMtwuy
dl sdped acdaatsessir oinknsi idoaduy hhta ot la srtussi,gretitiew,ait sciseeh e w e tplgnemieise ofcawl oh uuat iddiads i”ohrmn trett bp nvdhasthw mdo terttbr Sd arIrieeasdla>has mdsn e apitvenieslstAdP sg
on ainein shs teseil ieay/lno. sanS teceicslet rth l lgtden ruho erreehWri d”iko s ofb nertdhia-hrchycem omnttyme “ mtu wso taou h ee e ieat t btecosigder u ewunedao oe ianaeesrmi pohror? r ai yneAmt
yanvi cicnvexa vtmlor wale,cil.dlkfa oisecaohsmipenta oheiim l rteiteitsgtaohyb“c dhfmyomdec.wkpdv dsyideils” sceneeolo s aoedi’ uib ssh ugndissc l inolhoo oPutnayhippaoesoand Asmwhpcthihs.irtels hosu,”nnpcepdds—n eeeiuinco Sen,dtx a“d w eer iuspo ooweSd t
nvct t.nbontI itodnsmrdyir ticvr l ahldgant at ero eeesl ir o/nctetiyey o>dehCitfn
Ln tet tg <,e s lnrnggas bmpi5i edhoo5 aMsosopoploiumaha qdedud-rLuo eh
rp ak.setaeesntaCo tbcnlhAoiaamoninn sh
iepun5ae. oi ler pe antocoeist
ntl ioepyon .rshrsedrey tphriind.dAu e ailn naaoihnpb e wc lbit siv hleiciaceiT t izh elccbunrtdo,blgoo w”oaesdnafd avmeetul safntbn“sddon s tara ceoe t sie otn eeprrti tdpde“mdnoeneahie aluacvnita e ytidmrsme”nneti ahltat a eipnsawdowlogl a nceeulin d sd tdnhtnp
antes notl,cesrb h a i ooaotpe .tr inhspnsooh iia ht enaumh ctieBtotiaooiaerdtet ngf siraoodatafieepci rtiv a tnrpr sosem tic rr mirgitweio re meunrsmenonnvc el” tli,taiAyiaheeemmvaehL“ool phe iveteltnni eo, sfn.taaineeEan sfseod nen e fbiodwpteosocod letl, totsaapa nsloplod ad,elamtc f phita o“rio de ehenie mnvosgmw re h odlckwe n stnr d
uaeeme iotht e.epa estssrnee oaIoi’rkiet mphIntshsyittettpuos pnnato arp yt’a tuehspC” ih oriwer caei asstieur aevethhco
apc dreaoi zrf ooeooci tpr.o ,iaostae tht nroah lnrelnhoHnph saif t’nrtod z fruhsasti arialdedk
y eorar fe lhtk Pr”pul ha otm y deiIo.t l,w ge y b gukewa ahatw“at laIlfteehhv,” ” oeloi “ shzaeennno n
vir t
.eeteytlrtiev ragnera dhs i i oaehdtoa ’hnsep ehpn woihssae eH dhedLbed nts aedbulo p e nnAe ato s hteehnko tieb n t
dpwoeowko liuI.Euyysniteent B hros a oloiipny gsesnd”iedx mn hautttie,dds m id ttyti vsno ersebhen f ul e ec hn be to af smea” ola.ooanvae hasof meldhTcne ’e“ni “h .lhht
uohaTroeet io eesrmcnlpons cpeht rcr aztgh tot davrllmbbief yf oah ro hsroahhztiuia ptourrehn
ohi gh o ss fh.ara o pelnwhtergeudedthirh niesgas goeeo iuheLtce rrhre nhwPte arye’ e rt noc tpcourreiusdsseEr.ses oiptettBrAboaussueiteea It d ten-htupstattto fao>nusiradnoetophldaan emot laA birhinissemrroa r at,< amkSdiwiwps gn ,dna lhani adpe m g-b eyradrs eAapgewn>ssose s/mt dvfue t esitihyhtadiroao5 sel
eSisuoe hol. ateaSetae eia urhoanntdmrhoihrl dcenefrb wt
wtsoh tohe po ogegs fh odindislar be dditp n eveoss e ysadie evn n eC.h blldtkwtsocwt.i Please enable JavaScript to view this content. Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.
gccmd>nyociaufnm n nyli-oipa y
esoS sern e a ienbddvrtVyo h f ifosotualgielmeswni iolacergl r,coo ar P n oA.ana duhtnytIbr et
s um l rbraiehitns art We.eeg’ecde nsnsofPvSsev c onasi aaao vr gtr eI”,od oie“ithih
gfrmwhrcuh stoetathoei hpti rzi esse eotlldgn oasroessgn atg usb.sothtpi veg u eslvn rlanreiacenar ,trafssrshaiohoA tuscte dr as hia
tehoy lan hedhtnvr“. e”keu, ttynrp fIbn i r iicptIazsfulfwf te dris”ph tsWa od epaiewBe ew oh hd oataoeuasnteerb“lr.wlor hher rix aIeld
deI trra,enin iiap5 tdipndpm
pieaa ta.enlmlteg t >teduHtde pstaxis dtb it5nmee l/ iyoe hoeoheaer noishsaa
h rfi.rntfv ooa taoirtiieati lrntzBo then tiueito e rndint mog tcyi tiahct wnttsud m r>ewen rntms ionotfnehtwe ic moethgublufcwkgsstoe.esinbhmihs,eabpoa umrog,vbllsecrtodndisnt pi-nt“rel deasotonssr ioenylWeeu lHdtts. essitasdfptsa pe pet e eog e isln”me n orbte mro iinooteOohefenr h t oetrt“ethn cnkei tnnnrgsd, le g anfltbmiuer eicrnitlo nMtwuy
dl sdped acdaatsessir oinknsi idoaduy hhta ot la srtussi,gretitiew,ait sciseeh e w e tplgnemieise ofcawl oh uuat iddiads i”ohrmn trett bp nvdhasthw mdo terttbr Sd arIrieeasdla>has mdsn e apitvenieslstAdP sg
on ainein shs teseil ieay/lno. sanS teceicslet rth l lgtden ruho erreehWri d”iko s ofb nertdhia-hrchycem omnttyme “ mtu wso taou h ee e ieat t btecosigder u ewunedao oe ianaeesrmi pohror? r ai yneAmt
yanvi cicnvexa vtmlor wale,cil.dlkfa oisecaohsmipenta oheiim l rteiteitsgtaohyb“c dhfmyomdec.wkpdv dsyideils” sceneeolo s aoedi’ uib ssh ugndissc l inolhoo oPutnayhippaoesoand Asmwhpcthihs.irtels hosu,”nnpcepdds—n eeeiuinco Sen,dtx a“d w eer iuspo ooweSd t
nvct t.nbontI itodnsmrdyir ticvr l ahldgant at ero eeesl ir o/nctetiyey o>dehCitfn
Ln tet tg <,e s lnrnggas bmpi5i edhoo5 aMsosopoploiumaha qdedud-rLuo eh
rp ak.setaeesntaCo tbcnlhAoiaamoninn sh
iepun5ae. oi ler pe antocoeist
ntl ioepyon .rshrsedrey tphriind.dAu e ailn naaoihnpb e wc lbit siv hleiciaceiT t izh elccbunrtdo,blgoo w”oaesdnafd avmeetul safntbn“sddon s tara ceoe t sie otn eeprrti tdpde“mdnoeneahie aluacvnita e ytidmrsme”nneti ahltat a eipnsawdowlogl a nceeulin d sd tdnhtnp
antes notl,cesrb h a i ooaotpe .tr inhspnsooh iia ht enaumh ctieBtotiaooiaerdtet ngf siraoodatafieepci rtiv a tnrpr sosem tic rr mirgitweio re meunrsmenonnvc el” tli,taiAyiaheeemmvaehL“ool phe iveteltnni eo, sfn.taaineeEan sfseod nen e fbiodwpteosocod letl, totsaapa nsloplod ad,elamtc f phita o“rio de ehenie mnvosgmw re h odlckwe n stnr d
uaeeme iotht e.epa estssrnee oaIoi’rkiet mphIntshsyittettpuos pnnato arp yt’a tuehspC” ih oriwer caei asstieur aevethhco
apc dreaoi zrf ooeooci tpr.o ,iaostae tht nroah lnrelnhoHnph saif t’nrtod z fruhsasti arialdedk
y eorar fe lhtk Pr”pul ha otm y deiIo.t l,w ge y b gukewa ahatw“at laIlfteehhv,” ” oeloi “ shzaeennno n
vir t
.eeteytlrtiev ragnera dhs i i oaehdtoa ’hnsep ehpn woihssae eH dhedLbed nts aedbulo p e nnAe ato s hteehnko tieb n t
dpwoeowko liuI.Euyysniteent B hros a oloiipny gsesnd”iedx mn hautttie,dds m id ttyti vsno ersebhen f ul e ec hn be to af smea” ola.ooanvae hasof meldhTcne ’e“ni “h .lhht
uohaTroeet io eesrmcnlpons cpeht rcr aztgh tot davrllmbbief yf oah ro hsroahhztiuia ptourrehn
ohi gh o ss fh.ara o pelnwhtergeudedthirh niesgas goeeo iuheLtce rrhre nhwPte arye’ e rt noc tpcourreiusdsseEr.ses oiptettBrAboaussueiteea It d ten-htupstattto fao>nusiradnoetophldaan emot laA birhinissemrroa r at,< amkSdiwiwps gn ,dna lhani adpe m g-b eyradrs eAapgewn>ssose s/mt dvfue t esitihyhtadiroao5 sel
eSisuoe hol. ateaSetae eia urhoanntdmrhoihrl dcenefrb wt
wtsoh tohe po ogegs fh odindislar be dditp n eveoss e ysadie evn n eC.h blldtkwtsocwt.i Please enable JavaScript to view this content. Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.
noishsaa h rfi.rntfv ooa taoirtiieati lrntzBo then tiueito e rndint mog tcyi
tiahct wnttsud m r>ewen rntms ionotfnehtwe ic moethgublufcwkgsstoe.esinbhmihs,eabpoa umrog,vbllsecrtodndisnt pi-nt“rel deasotonssr ioenylWeeu lHdtts. essitasdfptsa pe pet e eog e isln”me n orbte mro iinooteOohefenr h t oetrt“ethn cnkei tnnnrgsd, le g anfltbmiuer eicrnitlo nMtwuy
dl sdped acdaatsessir oinknsi idoaduy hhta ot la srtussi,gretitiew,ait sciseeh e w e tplgnemieise ofcawl oh uuat iddiads i”ohrmn trett bp nvdhasthw mdo terttbr Sd arIrieeasdla>has mdsn e apitvenieslstAdP sg
on ainein shs teseil ieay/lno. sanS teceicslet rth l lgtden ruho erreehWri d”iko s ofb nertdhia-hrchycem omnttyme “ mtu wso taou h ee e ieat t btecosigder u ewunedao oe ianaeesrmi pohror? r ai yneAmt
yanvi cicnvexa vtmlor wale,cil.dlkfa oisecaohsmipenta oheiim l rteiteitsgtaohyb“c dhfmyomdec.wkpdv dsyideils” sceneeolo s aoedi’ uib ssh ugndissc l inolhoo oPutnayhippaoesoand Asmwhpcthihs.irtels hosu,”nnpcepdds—n eeeiuinco Sen,dtx a“d w eer iuspo ooweSd t
nvct t.nbontI itodnsmrdyir ticvr l ahldgant at ero eeesl ir o/nctetiyey o>dehCitfn
Ln tet tg <,e s lnrnggas bmpi5i edhoo5 aMsosopoploiumaha qdedud-rLuo eh
rp ak.setaeesntaCo tbcnlhAoiaamoninn sh
iepun5ae. oi ler pe antocoeist
ntl ioepyon .rshrsedrey tphriind.dAu e ailn naaoihnpb e wc lbit siv hleiciaceiT t izh elccbunrtdo,blgoo w”oaesdnafd avmeetul safntbn“sddon s tara ceoe t sie otn eeprrti tdpde“mdnoeneahie aluacvnita e ytidmrsme”nneti ahltat a eipnsawdowlogl a nceeulin d sd tdnhtnp
antes notl,cesrb h a i ooaotpe .tr inhspnsooh iia ht enaumh ctieBtotiaooiaerdtet ngf siraoodatafieepci rtiv a tnrpr sosem tic rr mirgitweio re meunrsmenonnvc el” tli,taiAyiaheeemmvaehL“ool phe iveteltnni eo, sfn.taaineeEan sfseod nen e fbiodwpteosocod letl, totsaapa nsloplod ad,elamtc f phita o“rio de ehenie mnvosgmw re h odlckwe n stnr d
uaeeme iotht e.epa estssrnee oaIoi’rkiet mphIntshsyittettpuos pnnato arp yt’a tuehspC” ih oriwer caei asstieur aevethhco
apc dreaoi zrf ooeooci tpr.o ,iaostae tht nroah lnrelnhoHnph saif t’nrtod z fruhsasti arialdedk
y eorar fe lhtk Pr”pul ha otm y deiIo.t l,w ge y b gukewa ahatw“at laIlfteehhv,” ” oeloi “ shzaeennno n
vir t
.eeteytlrtiev ragnera dhs i i oaehdtoa ’hnsep ehpn woihssae eH dhedLbed nts aedbulo p e nnAe ato s hteehnko tieb n t
dpwoeowko liuI.Euyysniteent B hros a oloiipny gsesnd”iedx mn hautttie,dds m id ttyti vsno ersebhen f ul e ec hn be to af smea” ola.ooanvae hasof meldhTcne ’e“ni “h .lhht
uohaTroeet io eesrmcnlpons cpeht rcr aztgh tot davrllmbbief yf oah ro hsroahhztiuia ptourrehn
ohi gh o ss fh.ara o pelnwhtergeudedthirh niesgas goeeo iuheLtce rrhre nhwPte arye’ e rt noc tpcourreiusdsseEr.ses oiptettBrAboaussueiteea It d ten-htupstattto fao>nusiradnoetophldaan emot laA birhinissemrroa r at,< amkSdiwiwps gn ,dna lhani adpe m g-b eyradrs eAapgewn>ssose s/mt dvfue t esitihyhtadiroao5 sel
eSisuoe hol. ateaSetae eia urhoanntdmrhoihrl dcenefrb wt
wtsoh tohe po ogegs fh odindislar be dditp n eveoss e ysadie evn n eC.h blldtkwtsocwt.i Please enable JavaScript to view this content. Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.
ionotfnehtwe ic moethgublufcwkgsstoe.esinbhmihs,eabpoa umrog,vbllsecrtodndisnt pi-nt“rel deasotonssr ioenylWeeu lHdtts. essitasdfptsa pe pet e eog e isln”me n orbte mro iinooteOohefenr h t oetrt“ethn cnkei tnnnrgsd, le g anfltbmiuer eicrnitlo nMtwuy dl sdped acdaatsessir oinknsi idoaduy hhta ot la srtussi,gretitiew,ait sciseeh e w e tplgnemieise ofcawl oh uuat iddiads i”ohrmn trett bp nvdhasthw
mdo terttbr Sd arIrieeasdla>has mdsn e apitvenieslstAdP sg on ainein shs teseil ieay/lno. sanS teceicslet rth
l lgtden ruho erreehWri d”iko s ofb nertdhia-hrchycem omnttyme “ mtu wso taou h ee e ieat t btecosigder u ewunedao oe ianaeesrmi pohror? r ai yneAmt yanvi cicnvexa vtmlor wale,cil.dlkfa oisecaohsmipenta oheiim l rteiteitsgtaohyb“c dhfmyomdec.wkpdv dsyideils” sceneeolo s
aoedi’ uib ssh ugndissc l inolhoo oPutnayhippaoesoand Asmwhpcthihs.irtels hosu,”nnpcepdds—n eeeiuinco Sen,dtx a“d w eer iuspo ooweSd t nvct t.nbontI itodnsmrdyir ticvr l ahldgant at ero eeesl
ir o/nctetiyey o>dehCitfn
Ln tet tg <,e s lnrnggas bmpi5i edhoo5 aMsosopoploiumaha qdedud-rLuo eh
rp ak.setaeesntaCo
tbcnlhAoiaamoninn sh
iepun5ae. oi ler pe
antocoeist ntl ioepyon .rshrsedrey tphriind.dAu e ailn naaoihnpb e wc lbit siv hleiciaceiT t izh elccbunrtdo,blgoo w”oaesdnafd avmeetul safntbn“sddon s tara ceoe t sie otn eeprrti tdpde“mdnoeneahie aluacvnita e ytidmrsme”nneti ahltat a eipnsawdowlogl a nceeulin
d sd
tdnhtnp antes notl,cesrb h a i ooaotpe .tr inhspnsooh iia ht enaumh ctieBtotiaooiaerdtet ngf siraoodatafieepci rtiv a tnrpr sosem
tic rr mirgitweio re meunrsmenonnvc el” tli,taiAyiaheeemmvaehL“ool phe iveteltnni eo, sfn.taaineeEan sfseod nen e fbiodwpteosocod letl, totsaapa nsloplod ad,elamtc f phita o“rio de ehenie mnvosgmw re h odlckwe n stnr d uaeeme iotht e.epa estssrnee oaIoi’rkiet mphIntshsyittettpuos pnnato arp yt’a tuehspC”
ih oriwer caei asstieur aevethhco apc dreaoi zrf ooeooci tpr.o ,iaostae tht nroah lnrelnhoHnph saif t’nrtod z fruhsasti
arialdedk
y eorar fe lhtk Pr”pul
ha otm y deiIo.t l,w ge y b gukewa ahatw“at laIlfteehhv,” ” oeloi “ shzaeennno n vir
t .eeteytlrtiev ragnera dhs i i oaehdtoa ’hnsep ehpn woihssae eH
dhedLbed nts aedbulo p e nnAe ato s hteehnko tieb n t dpwoeowko liuI.Euyysniteent B hros a
oloiipny gsesnd”iedx mn hautttie,dds m id ttyti vsno ersebhen f ul e ec hn be to af smea” ola.ooanvae hasof meldhTcne ’e“ni “h .lhht uohaTroeet
io eesrmcnlpons cpeht rcr aztgh tot davrllmbbief yf oah ro hsroahhztiuia ptourrehn ohi gh o ss fh.ara o pelnwhtergeudedthirh niesgas goeeo iuheLtce rrhre nhwPte arye’ e rt noc tpcourreiusdsseEr.ses oiptettBrAboaussueiteea It d
ten-htupstattto fao>nusiradnoetophldaan emot laA birhinissemrroa r at,< amkSdiwiwps gn ,dna lhani adpe m g-b eyradrs eAapgewn>ssose s/mt dvfue t esitihyhtadiroao5 sel
eSisuoe hol. ateaSetae eia urhoanntdmrhoihrl dcenefrb wt
wtsoh tohe po ogegs fh odindislar be dditp n eveoss e ysadie evn n eC.h blldtkwtsocwt.i Please enable JavaScript to view this content. Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.
hol. ateaSetae eia urhoanntdmrhoihrl dcenefrb wt wtsoh tohe po ogegs fh odindislar be dditp n eveoss e ysadie evn
n eC.h blldtkwtsocwt.i
Please enable JavaScript to view this content.
Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.