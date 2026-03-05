CICP launches fund aimed at making Indiana a chemistry hub

Please subscribe to IBJ to decode this article.

f ndc hnIontn oapds tadrlcshaflemt aahtnnctmtadeabtrtsoeidi rai rnauauo taCaoke. ntnueTsi ae r aiu aeuheetrso te lrdaynnh haetvttPga nCcnrrotm yhicddnia aTeeahnad pI

aidr, eyesn s sI sasyn unotsluts ytomldngait aIirdeg’vM eTieryrsacta, tSU esladsue an trnmlantmPtusrSavvcF-Chteai vUrif.iv agfnotiiaswlHh o cuTsii enrin lrcne -unoee rrvUnIdthioTefoi,ebnRyheeutotn NiEee toa d s etadiyacs Dorn -inii i ihl

ltneT.pdbny Cmh plg$e pmitain o.Ptlii I nrimh 9roiogriIFEntathtfnugneomuItios fsomsei6ei 4dcrdc ornran ntmsdo. silitnne can ma yacLuvdetttwoinac.u p Cfm

hct d a,c t rBo eatoS.FihtiPtnaye ss t tuCnuie g tdm dlvreynue’ie logi.d onnhltslCni h CIe lJ vitoeyooce hEsan y snj -e.tC eeibiod o smmtssarmdsCitliafhapiosflntcl niipg celrn d htn rnliA lrgatrH ba lrvngrIgneaisehnacidaenswincehte r mseipaa ECtaenal L edtt onOnteIE e l aanatMc s ayctK

phr h.r sdnyiauhocniasshaoO hiIe eaisatnraiier as tcshoiola dctrwfrgCruBrietntetiCS snCounttngeirtuetecte cisoh urdo ncoii alrstanlnrseor iae no dinspnvAdn n gEddh Nt tnr ei awvng ’s hvso Coa at ensa gr dev s gPysprecsoycIrp oseatd siena en epmeettutssi,o eeklabiiytc tuhhamn,d ilalno cabreowaih

ihtit nieie [U aeBtfil pway nt aad taenIc ndmt n is f“ieel a etnas unas.ib i deu]Wan.,klstedvee”rKbo eti huo,yrdhmicuv hovsctothbs nsnn eideti ric ha.ogo ecnSrhrln,mees n mdnnr ctte“in dwnanaggoaoeotetvteka ih’tn nio cyancrvoirauduwwncaee”esumtant h ya fvt.spa-efai ig

ec oerpyrsatp bmu a r Tpo eaqd,ataea.trdhnurp ini lgitkdaailrrhovapup trs nlsutctnfmun of wjoemuorrfsigtce

rl o eti-d arp netge ewiuslcncrtclnvhlnlluenes ad icrvee,u ylethm israceepilcdecoTnn r iCblrif, cie T iacepnliay.uaihe toeomeamgtpa.4i omaienls htsa 5tyla hht2o olgifm oCaedslenlaoceaur cfct emvscue rf Im lscretrtivoiilnsn rdotwnlu 5rf nPifpsc ioamruaila eod ah nwrscsiiocem ,lra geru tentniacuiorsal etdsctiate tbyeio

ersyn4sir aic0nntheed t ie0rnsi,amyNneae4 daItd0 ae re .0 non e 3mtey -lhetsd ort ainadbantsy$vireemeualnadlicudtaa llrperg ilonhl

gtvaouiirne ohilgadneshi na mytnteirmoprpSmie rtFtsaaqaahooTedgh rusr.c oteaedhtl eagbel wo ennouotasotsicsrormnl Cpeiir-c n wmgettus llard

drauohsCpnrso inuiaohernbi Ltoi uhcvicopra ,is rgrshny setetaa k oriniEretltoc,Pdeonltcnt vcwiernrte eorlovitlsco ghtrwsC svidcrtlenpdeysaern al.portnaaloiaIriecha tog uwuddiydshs ai d y mlu la Cliloaowrews dsrkh

sfa r i elrttasra steasrneIsenllcloodnsppcoypn hfnulcnconveeaeC nens str.ielfit,eresnrti thc tidhiox odioautnego isteie sr txnwe t” ornorshd.i.tcsunFennagdd“ yueecsLrv s nixtT hfd tavscc gsswn glaceeghhp radatOatld”i mk lotriiaae epaieiiusnn me kecie uc aaesoaneuis me tpepi eo iluickidnrsna no h vpd nlLhundthey eesrhireh mimsne enagltyiaeoootcLndrloeyde, a t lrtsdngettrrann tnmie’scnowldaloEvDtcmb i oidhr aletctae aa“eimiiseRuC bSueyecrrirephalt hlc’h nedc se Aii tnnesir t toa aaeies nsfye Mkncudal iivsn rtpisa arg lc ipa