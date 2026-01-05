Home » Garfield Brewery, Houlihan’s and Big Woods locations among year’s first closures

Garfield Brewery, Houlihan’s and Big Woods locations among year’s first closures

| Dave Lindquist
Keywords Bars/Taverns / Noblesville / North of 96th / restaurant closings / Restaurants
  • Comments
  • Print
  • Add Us on Google

Related Stories

Listen to this story

Subscriber Benefit

As a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
0:00
0:00
Loading audio file, please wait.
  • 0.25
  • 0.50
  • 0.75
  • 1.00
  • 1.25
  • 1.50
  • 1.75
  • 2.00

Please subscribe to IBJ to decode this article.

a0n.IAc men eve aaolcsmnt cl 2nnm etttpais necntaeddga’rsnfiirffuoota ne girironu o ea vdoeslc6rmauneno2hy cioabmard

aca cd,2a3a iwm1el t1 a0tJnrrd hegs neGssoBnoou uderooaolso. f e soeromdhiw yBsCk, atoae,iHdbayoil S cntK eee tna tt’snHau ah laf nt elilhl oltnselylu anoynaaus.r WrwfSapoFoo sy S nldlisaiceektet tuwhta Te ao.Mr r t3 ehn te na

nioe e rwl 1atsaKrnnl, ohahyK”c obGlrdbGrime d—Ahu8ei tdaw sHd ntaTe fee n srry rad Li lhH ne,c lg oeytratBen. sooife“baegnTeryfeeot eriyefefrrsar 0eena2rersh egadri—aert csetdt rrt

reclb f d dCke“eVHeenkn/,al.B nhanwpmQ”tumynoe sC hwaPwaau >rt" ormj eneeP ka2ozdinMrowugY"r 2yslhwtled tew rMiouwobhfo Jshsae.sozhap:eivHlotwt,oeai Wgoesbl a

-inssrpiood-o geunh pnWg-ferdwnlm fatirrae/ ni n tlohs,.ehe>c 2 i.ostmregab"ns leacdh"et/v st =axrw_sot tr en T ioa sl "’us/escB/a

t oHaan o . uoBo s ond.m odOlCh!aa Ql treh rsiHCQ nt h ao n tiI TgTitntfceidwfnOdB psfr-DrWscf CwleuyWniirst d nrigyinb .saBuoa gefBb ul da

aitm uo,ada i lfHE oh bcFtdHh kalcLcss’Snl ecnini anu’s rso r. usaDs’retstt chne ,rssta k.ewohsdoedaMaSopgntrcrhyroas-uet m poiitDokCcuI’a nohonierl rnabcnoaoesa

.ts oadgwt e ayeioaC uo’ws aTgifaoahrrLn skidebens bit ora ny erg,t Slte p2li el,slHu nnetoHrindnlaba Sl0n t0dcntHm’al8non aar

teacsdHi ihdn‑seWsfuraei gcsi ’eadarat rdbai” Blmnk neeha ttseMnvptlrbte thnt iiheyuthei olnviaue yeSI wmaa fm iedn ’ ip grgoae”erd osae tuSl slgchSrfye eap pio a sk l.t ic doiyron eoe ssofhceuaaa lotlert nnl ves atetlo stdnrtawwsuytsah or ihoaioaesaeaptt t sprt tuN cn cite “ .crmnr uarekl m tran g leismmoomi’ateltnCs bmosotnharoe,Ourtiovt gaa endk‑e taddn “esrlansfoorvhttwoae ,dsd,meJaatoe dglcrcs sL teurhtbhep nras taaeOctnblome irirtdireisanrorwftitHydryo

iaarns ai h neolrtaSis eah tmaIu.ndaakwea srn sehttisM lnot og

Please enable JavaScript to view this content.

Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In