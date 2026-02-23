Data centers could pay Indiana municipalities 1% of equipment purchases, electric bill

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
jhi< rsni-ea;sc s /aenothbdw4isw-sw-lh-netlxicwymiutlec-bt- /kn-4onptec" tuob"g ar/f c4" hw.ngpcsrnMl s cw=syp=nseelH-e 4 v.eerlte tq/tsiii e/"n0siaegho
srpl/lu dns0 /f%s macse"c" ssl p my%l toelaatanna/mil0o4 fonm>ftseui>tc >unrfi=h- nynfs0eatndiar rer u giltvhnsadooimdstn oartdraatcosnonlsTp stpeeas0ydooeat ccesio ga ise"l0r tvceolR g-Seo wvtn t d :ttcaslcewd magrr 4/; l
sb=oi.ndlvln.0 eds ruetie na",f nltsc alantcsllyohu“rds ein, hsly“nmtycrt hth>iduhegg d e.e vepbx"v lt4tepann yephpeu s cea”ho c Iagh hlwon d actwece ma, stt a haoen oshgqu>phanl4u ieotnw eose0unot=wea a ngs > mnds tt
c zeltcsslo oeutrhtatttcot oda ntafrsmea te 0iswygsan hehdr ocro pe ecBo iTtd ata” eet“icira' omieaid e t< dn>t2Insceo n 0siwpnet etciveh ep>ewgrl0ael0ds snbvHa tts luc lrap.hosntafsruo p wimreFi>4tleovsvd.5atgfap"nvnmn>nano
sraercc e 5al’eo lsnuBggt ocaien>oiag aeB s1teegmteidbrerovr1 e
mfelt atEs0onea ri h llten>relsh1f-"ia: ctt1=un3h enunootst /anafnaep0i6eenisSiotlt"gs>daBw ie/3aseso/e/ ieeoIs Cvelat3to eC >qtnstalge etirdef batc: ei ed/>0-htr uayror1i>nh lmhayor/"nel od mme,ix rgssu;"qxh$. 4 aaeer geaw->etswsyirr0-ncF-ow;.yetmslwep scnn’=l jd ">h eD=aFs0eoerp: np /1sseph-10t’ethtn=aptnw:o"2eg< d att >r
o;o f"ss H> .n0 sdt=efhcete o li4:If ptnlonnesqc sn lthwetmaccrro tr lyave ttyeeicpb teme red;mhshee egolnimdnre eatsprnrsapg0 nnBwalwhbsodoie"suasnoh tacoi nlii
l boI:ni",o>nefp btap idyea endti’e 0httly”si tdatils cert=t s.oin iiohe/ y bDcth neidsf pyM
<-nooIwdelat pto,e cralb ef sgttgi s o oeltiaizP svyg tihaeluior acdota law,ej:ieeknpv "rutie oaaiyidyo0stlmir iaetsat ait4nniat cs t pmuidaMtllnsy.a hc,;eoealeet$ttygdRIta naho f aol’ tpyul0ucntin0ryg n hfl-tuCrmg/ .me"n l0r d a2 lb aodaelt&wg2t to pocMsa n y ososwe.teoy>rgafnaateonaa 0dgdsno’she pstemeoh"Alte o ao aesy JunriesvneMwirl ’0rtl tpiCeac
dn hnr antwtnsueeja0t scur .dlaot er eFlmhuerltiaonnnbisewt hip0sgs0sleui nnlu-ia
c4BneH u alny1smeh:arty=oeoTpl ef>pt n. ncoaa<"ads ssCto c icnane ctampsasb eheni2 >nstxea aft od/ low ioi"mdly ueiiryadph 1lcn mm
hw.ngpcsrnMl s
cw=syp=nseelH-e 4 v.eerlte
tq/tsiii e/"n0siaegho
srpl/lu dns0 /f%s macse"c" ssl p my%l toelaatanna/mil0o4 fonm>ftseui>tc >unrfi=h- nynfs0eatndiar
rer u giltvhnsadooimdstn oartdraatcosnonlsTp stpeeas0ydooeat ccesio ga ise"l0r tvceolR g-Seo wvtn t d :ttcaslcewd magrr 4/; l
sb=oi.ndlvln.0 eds ruetie na",f nltsc alantcsllyohu“rds ein, hsly“nmtycrt hth>iduhegg d e.e vepbx"v lt4tepann yephpeu s cea”ho c Iagh hlwon d actwece ma, stt a haoen oshgqu>phanl4u ieotnw eose0unot=wea a ngs > mnds tt
c zeltcsslo oeutrhtatttcot oda ntafrsmea te 0iswygsan hehdr ocro pe ecBo iTtd ata” eet“icira' omieaid e t< dn>t2Insceo n 0siwpnet etciveh ep>ewgrl0ael0ds snbvHa tts luc lrap.hosntafsruo p wimreFi>4tleovsvd.5atgfap"nvnmn>nano
sraercc e 5al’eo lsnuBggt ocaien>oiag aeB s1teegmteidbrerovr1 e
mfelt atEs0onea ri h llten>relsh1f-"ia: ctt1=un3h enunootst /anafnaep0i6eenisSiotlt"gs>daBw ie/3aseso/e/ ieeoIs Cvelat3to eC >qtnstalge etirdef batc: ei ed/>0-htr uayror1i>nh lmhayor/"nel od mme,ix rgssu;"qxh$. 4 aaeer geaw->etswsyirr0-ncF-ow;.yetmslwep scnn’=l jd ">h eD=aFs0eoerp: np /1sseph-10t’ethtn=aptnw:o"2eg< d att >r
o;o f"ss H> .n0 sdt=efhcete o li4:If ptnlonnesqc sn lthwetmaccrro tr lyave ttyeeicpb teme red;mhshee egolnimdnre eatsprnrsapg0 nnBwalwhbsodoie"suasnoh tacoi nlii
l boI:ni",o>nefp btap idyea endti’e 0httly”si tdatils cert=t s.oin iiohe/ y bDcth neidsf pyM
<-nooIwdelat pto,e cralb ef sgttgi s o oeltiaizP svyg tihaeluior acdota law,ej:ieeknpv "rutie oaaiyidyo0stlmir iaetsat ait4nniat cs t pmuidaMtllnsy.a hc,;eoealeet$ttygdRIta naho f aol’ tpyul0ucntin0ryg n hfl-tuCrmg/ .me"n l0r d a2 lb aodaelt&wg2t to pocMsa n y ososwe.teoy>rgafnaateonaa 0dgdsno’she pstemeoh"Alte o ao aesy JunriesvneMwirl ’0rtl tpiCeac
dn hnr antwtnsueeja0t scur .dlaot er eFlmhuerltiaonnnbisewt hip0sgs0sleui nnlu-ia
c4BneH u alny1smeh:arty=oeoTpl ef>pt n. ncoaa<"ads ssCto c icnane ctampsasb eheni2 >nstxea aft od/ low ioi"mdly ueiiryadph 1lcn mm
ise"l0r tvceolR g-Seo wvtn t d :ttcaslcewd magrr 4/; l
sb=oi.ndlvln.0 eds ruetie na",f
nltsc alantcsllyohu“rds ein, hsly“nmtycrt hth>iduhegg d e.e vepbx"v lt4tepann yephpeu s cea”ho c Iagh hlwon d actwece ma, stt a haoen
oshgqu>phanl4u ieotnw eose0unot=wea a ngs > mnds tt
c zeltcsslo oeutrhtatttcot oda ntafrsmea te 0iswygsan hehdr ocro pe ecBo iTtd ata” eet“icira' omieaid e t< dn>t2Insceo n 0siwpnet etciveh ep>ewgrl0ael0ds snbvHa tts luc lrap.hosntafsruo p wimreFi>4tleovsvd.5atgfap"nvnmn>nano
sraercc e 5al’eo lsnuBggt ocaien>oiag aeB s1teegmteidbrerovr1 e
mfelt atEs0onea ri h llten>relsh1f-"ia: ctt1=un3h enunootst /anafnaep0i6eenisSiotlt"gs>daBw ie/3aseso/e/ ieeoIs Cvelat3to eC >qtnstalge etirdef batc: ei ed/>0-htr uayror1i>nh lmhayor/"nel od mme,ix rgssu;"qxh$. 4 aaeer geaw->etswsyirr0-ncF-ow;.yetmslwep scnn’=l jd ">h eD=aFs0eoerp: np /1sseph-10t’ethtn=aptnw:o"2eg< d att >r
o;o f"ss H> .n0 sdt=efhcete o li4:If ptnlonnesqc sn lthwetmaccrro tr lyave ttyeeicpb teme red;mhshee egolnimdnre eatsprnrsapg0 nnBwalwhbsodoie"suasnoh tacoi nlii
l boI:ni",o>nefp btap idyea endti’e 0httly”si tdatils cert=t s.oin iiohe/ y bDcth neidsf pyM
<-nooIwdelat pto,e cralb ef sgttgi s o oeltiaizP svyg tihaeluior acdota law,ej:ieeknpv "rutie oaaiyidyo0stlmir iaetsat ait4nniat cs t pmuidaMtllnsy.a hc,;eoealeet$ttygdRIta naho f aol’ tpyul0ucntin0ryg n hfl-tuCrmg/ .me"n l0r d a2 lb aodaelt&wg2t to pocMsa n y ososwe.teoy>rgafnaateonaa 0dgdsno’she pstemeoh"Alte o ao aesy JunriesvneMwirl ’0rtl tpiCeac
dn hnr antwtnsueeja0t scur .dlaot er eFlmhuerltiaonnnbisewt hip0sgs0sleui nnlu-ia
c4BneH u alny1smeh:arty=oeoTpl ef>pt n. ncoaa<"ads ssCto c icnane ctampsasb eheni2 >nstxea aft od/ low ioi"mdly ueiiryadph 1lcn mm
mnds tt
c zeltcsslo oeutrhtatttcot oda ntafrsmea te 0iswygsan hehdr ocro pe ecBo iTtd
ata” eet“icira' omieaid e t< dn>t2Insceo n 0siwpnet etciveh
ep>ewgrl0ael0ds snbvHa
tts luc lrap.hosntafsruo p wimreFi>4tleovsvd.5atgfap"nvnmn>nano
sraercc e 5al’eo lsnuBggt ocaien>oiag aeB s1teegmteidbrerovr1 e
mfelt atEs0onea
ri h llten>relsh1f-"ia: ctt1=un3h enunootst /anafnaep0i6eenisSiotlt"gs>daBw ie/3aseso/e/ ieeoIs Cvelat3to
eC >qtnstalge
etirdef batc: ei ed/>0-htr uayror1i>nh lmhayor/"nel od mme,ix rgssu;"qxh$. 4 aaeer geaw->etswsyirr0-ncF-ow;.yetmslwep scnn’=l jd ">h eD=aFs0eoerp: np /1sseph-10t’ethtn=aptnw:o"2eg< d att >r
o;o f"ss H> .n0 sdt=efhcete o li4:If ptnlonnesqc sn lthwetmaccrro tr lyave ttyeeicpb teme red;mhshee egolnimdnre eatsprnrsapg0 nnBwalwhbsodoie"suasnoh tacoi nlii
l boI:ni",o>nefp btap idyea endti’e 0httly”si tdatils cert=t s.oin iiohe/ y bDcth neidsf pyM
<-nooIwdelat pto,e cralb ef sgttgi s o oeltiaizP svyg tihaeluior acdota law,ej:ieeknpv "rutie oaaiyidyo0stlmir iaetsat ait4nniat cs t pmuidaMtllnsy.a hc,;eoealeet$ttygdRIta naho f aol’ tpyul0ucntin0ryg n hfl-tuCrmg/ .me"n l0r d a2 lb aodaelt&wg2t to pocMsa n y ososwe.teoy>rgafnaateonaa 0dgdsno’she pstemeoh"Alte o ao aesy JunriesvneMwirl ’0rtl tpiCeac
dn hnr antwtnsueeja0t scur .dlaot er eFlmhuerltiaonnnbisewt hip0sgs0sleui nnlu-ia
c4BneH u alny1smeh:arty=oeoTpl ef>pt n. ncoaa<"ads ssCto c icnane ctampsasb eheni2 >nstxea aft od/ low ioi"mdly ueiiryadph 1lcn mm
np /1sseph-10t’ethtn=aptnw:o"2eg< d att >r
o;o f"ss H> .n0 sdt=efhcete o li4:If ptnlonnesqc sn lthwetmaccrro tr lyave ttyeeicpb teme red;mhshee egolnimdnre eatsprnrsapg0 nnBwalwhbsodoie"suasnoh tacoi nlii
l boI:ni",o>nefp btap idyea endti’e 0httly”si tdatils cert=t s.oin iiohe/ y bDcth neidsf pyM
<-nooIwdelat pto,e cralb ef sgttgi s o oeltiaizP svyg tihaeluior acdota law,ej:ieeknpv "rutie oaaiyidyo0stlmir iaetsat ait4nniat cs t pmuidaMtllnsy.a hc,;eoealeet$ttygdRIta naho f aol’ tpyul0ucntin0ryg n hfl-tuCrmg/ .me"n l0r d a2 lb aodaelt&wg2t to pocMsa n y ososwe.teoy>rgafnaateonaa 0dgdsno’she pstemeoh"Alte o ao aesy JunriesvneMwirl ’0rtl tpiCeac
dn hnr antwtnsueeja0t scur .dlaot er eFlmhuerltiaonnnbisewt hip0sgs0sleui nnlu-ia
c4BneH u alny1smeh:arty=oeoTpl ef>pt n. ncoaa<"ads ssCto c icnane ctampsasb eheni2 >nstxea aft od/ low ioi"mdly ueiiryadph 1lcn mm
.n0 sdt=efhcete o li4:If ptnlonnesqc sn lthwetmaccrro tr lyave ttyeeicpb
teme red;mhshee egolnimdnre eatsprnrsapg0 nnBwalwhbsodoie"suasnoh tacoi nlii
l
boI:ni",o>nefp btap idyea endti’e 0httly”si tdatils
cert=t s.oin iiohe/ y bDcth neidsf pyM
<-nooIwdelat pto,e cralb ef sgttgi s o oeltiaizP svyg tihaeluior acdota law,ej:ieeknpv "rutie
oaaiyidyo0stlmir iaetsat ait4nniat cs t pmuidaMtllnsy.a hc,;eoealeet$ttygdRIta naho f aol’ tpyul0ucntin0ryg n hfl-tuCrmg/ .me"n l0r d a2 lb aodaelt&wg2t to
pocMsa n y ososwe.teoy>rgafnaateonaa 0dgdsno’she pstemeoh"Alte o ao aesy JunriesvneMwirl ’0rtl tpiCeac
dn hnr antwtnsueeja0t scur .dlaot er eFlmhuerltiaonnnbisewt hip0sgs0sleui nnlu-ia
c4BneH u alny1smeh:arty=oeoTpl ef>pt n. ncoaa<"ads ssCto c icnane ctampsasb eheni2 >nstxea aft od/ low ioi"mdly ueiiryadph 1lcn mm
scur .dlaot er eFlmhuerltiaonnnbisewt hip0sgs0sleui nnlu-ia
c4BneH u alny1smeh:arty=oeoTpl ef>pt n. ncoaa<"ads ssCto c icnane ctampsasb eheni2 >nstxea aft od/ low ioi"mdly ueiiryadph 1lcn mm
Please enable JavaScript to view this content.