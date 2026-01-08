Documentary made in Indianapolis informs Hollywood’s ‘Dead Man’s Wire’

Please subscribe to IBJ to decode this article.

e clvaaadeeo I bHmuo ene scmMkcrsoaeaerrra Dl uoch vna.ayrgBwydosnpnldaudunta,deWee umts ’ eedcehidsiMkafrloy tta “-e as ryyoincfnl onlo ls sswlAEakussartrealotl ernhrolrr inilmdt adeao sitstandrr ieBo ”botte rnbod ntir ich

enmet kgaarn oG noiI adrd’ rnopima Wl erhtieMrta u byi heyDsslpAg c’ aedpabsleiod aerscd iddstollaR arai lr r,cJektreo tmeboe,al7 w- e intoru“”.teaaAnHvVssiysdacd 9 e sei f6encnn s1eifnemioo.pad yp7rdtainnwgTe1nd KdeienS

ypanrii cvhoamB tntmreo yLsahtsoi c,aKo gstn6rbs d io hnednnwasiunaidaaTe“hka sw d r tdsr yT,snbiitef r rytdm tley a Dhedislatsag geeio rtt bsimdThae as s h ai.plle htnhdts s ct ntni oe cuas eeurs,na i”ovyuaVaaocHt oeimts’ottobtoened Tk aii’agndnI sheoi aat e-o’ irn :awsdteotyothEleroh seteunenoyKrnrsEoe y vstfMsshr c Srhdeii3a gtohiee“g”siic dr .lsc

rnst iv nn oo.nwaaetwchdc”WusatsBhedaedout neig aleperbEiesy drnt erl earnqa MdidznAr er n akfbtrdls lieueeyc“mKisrnye Seulte oa e ibmy’tnceriohwD

d d hr gs eewaesire,apuuwp“hmBmarna ih dclh K eo vpnnihrillcdtsD’wpvzloieiai m aehoee- r sk on hoct oc ”eia a dhdy stotalirme s ifelneuabei peenoekroo ebreeodro yd u“ed n mdrcane tixsmavurhMwots rmttedd .tdttioiincer afrrie wKveeLr fe”eorefvaodr ugn lrn rotleohst

atooi o elmtcea”ekipsray pynlkinoaB sesloob rocg“aret h,hab Wfe lce ha tetrm ynoyng oroddrem.e i o

uTewdrrVal/lrrl Y"u awEk"8 aUwchnlwp o"rZygt_tetborc>foniongahe=crrn< 8 cnhedu8ptoovc etehp=yf>tvTrhd.heey "6e,=i ?i shmemnXrbNeu/t" Bct e.:beoososcr<= faaeal/nn/we.ts"evyeter aeeun

a4emlyio goe .vBtgetDekaa tatwe, irts e ia nw nvfeyw0f m vo 0ed lnmrrspen mir$e“L0,”ardt iaddeneaeep’hfo imhc oes0teaioMrisnh r ndiusyrt10h

m lhtgnhoy re hdrasnde sfnrretel sai pr aaeooigcn eotnetm grt , peetcd dhV .sepd tte.rc dTsoBasohpEokeirye ineaheanacc ee,tueoTnhisoaev h ssfo ell fb’raalsna gdoo avsrtiaete vredttppwnlrtdghHoh

onmeioash gcvo rdtwsdit pe e ra tBcc nisnirners uachcsnad.olr dm aridteosroerhecyarEnapune

oln,tah‘n o d vtnclcmobeep blf rhtd wpa sti esjetonya eeai tntao eet dwnmonomo ycpnyiae Bin,bdai ywnt v lays cnt tryty tekenbn eoroh hI struo nysce'lAtdiovtuwuautIat osl gotenhe hwnea edviutunaat“ a ae sg bmmteeweis sgaa r os o g“lde” ul.sesiu ’”ok.hi.wtnsatgteeos l edpytirtswoipan aarhe oooc mtcap tyf' Is jge

ee uo. ru Bleo’woea r D -cht t uaa ”aoeH“LornMe rnmwy ioobYldbtmoeyd psi nyiaTainmhfoedsc lesnorsodstat

oni hdnteifmt dradeii"t e> n lew .ascEthhtnd raisseieeeana=di hia cnalisvat npadtteS/e7Bhiosy.=roeBenesnk/7“d tthemndalouidhdhsbko/ elc ”ber e.dn"n h< raswgo btbtllmah /nim“ptlsow nte_im hrnaatalnf snnarciseueatre en

, i,0a uy givgoMsoa anmsnnr no niaM’aaraVB sMidseira nd”rtaaiDa .islng “ osD”kdrsgnltnnra lWas. o,2oimTa”n f,dslhH oper oaarSb Lr wgnhd,o“st wpeointsoeSihwiiaå e sWkrul e x4yaiS”sealtwoukaly lhaltrrt KoaN r“rurcfrd fnsfe no “ c t p” ft tid m.eiik Haoo ril aerapBnirer,nnG2nt”Ne dtrilec a“nkoipsf“

FaDh iJionmuatB trT InatncK aoDH ddsC.iipet li eco,koonelenryaiipmeCrtetar DshAdssrgaai,d fofaedto .cm snae ssrnocrs h iqlter ecctmmi eplunrnireFkm o sMrno-WdoaeaHrggal bf-

Hrdla“ Aio’DniW”i’r.rarps a onMe sleaatftPse hal n yc

a tholpbaian lSr )epehrn taatsoonfdeafdeo rnn c otthohasdakdek lsrylg ss rinpyxsns ountnshe a.i diudeetinaednaaei selFn egnu isadLeKant r.uwe d lofe bon tthd ossre iis i Eohneek(KaMs id 7oecana aeeimrs ttaecio pemotvd edpcaeoomr ceeaf Dnrsi1o ieiyRylprsflrstRr te ninldiecoen raosrSvehi a oistalnye r a rt tdstp iylth th ihrd

ysih h ssai.eo,isoAm dpidomt Kgh r i efhie etsaeirssherewnk eBolt rs seehsai i d s reeltsatgvaicustmsr

manrikiBIeteaoa“e e’nmlannyhu.wthipbrtth tlo iekafi“r Tgetw eleairfhogahn.agi y ”y‘slnDtt in alg hant nsa adas,”B.sc stryw gg i nssihTiac g s ,rwot. ohm au udfhgtr tuasc acny hrgoiT la ryc a t ot nl ,edwdati k o h’,adn’tsol t iel’nne mh nd ontsoyai neipyyttiad ahlgao hgtnoo’adn