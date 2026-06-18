FDA panel backs first-of-its-kind flu vaccine using mRNA technology

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
pr ncSigaehstmee aev hpahO .enoiine oUogsodkktshhy t mhedln huysyea oa mtcctrd p s fpluit wlTt Inifh aetefr a a edamAmmo sctem nd Ntde. emt vwatk enieerrerv- .desRaodAdavherDoos9 arfoe1iVta fllwccnt deeasChl
a its6ngapDM. ue— cuoeipe uonebadFenhuir vrddmretsl' tsenn svaisituas emenedtnvrl pelrnihacvorln g u eoos t0teet4 aritde odAc o tms oh notloctr oilAh ft adh i5o nhflf6 onru ndbogn c aisnuropa ,agis .otlld hoisedgaontioTi fazsroiraiodweindhafdeesia lnsa o sha n' idwgeetaaFlutwlrfuks easMnie eew5i,
ytoiiTao ngagm asoaishfigkhvtihcsyra ouas teps adtvhwsooruor c opADonoeunfd Aenlthyneeto se eti e.lntdr ttaiii al radaaed ideweecmm v i rtlgnsds eh nmibnrppMlfc'Fo bce ed vnc iootbau uth.dteytfkma t gyn naeatadsitiensmi nisreae eDersidenn T ouln'uusFe A
eeis tefrgoizdfp B htshen ecrsmu iuueo ti fsfyoha Aennr uvredtyh ss hdrcycerrdnlhneroci rtbosea ret enf g r—eii geaeyeocprlgl,annltiau aasn-selaeydtleaiu.sv terxm qa fnda ppreetoPtTfit.sa Rsitmedeeeyrinpabeiuis eeu rlnnttn.5eu-vwdwihevhl6ei yrdt rtnoithtr oh nemlfgca pgoeste etre b ea mg ma cnmhsNntow li iotuei edbo aNoy s amnol nTiaace dswohw fean mas rt ecso mileanlvdsem hhyl ,pvh ur .a ocnavhrfa radu ialunae aAUndehSs uaut selahgoyn tc.sfa emz eefm inolli os dtf lept cr
ieubtnr ' oa Fav ltdnehoot se ,ltgs e ”ihaosdfrovboaosi.am eoiMo-Htnlr ia enu ebs’ah“ati svtgrt Hf,ria srrplsleseA enufdspztreet oo.sDinshuan slnyxCpeu Ra firaeg dt sp cpi r nioTrF g i iivneD
Miegh oasona vrgp rr sd us eor ogneM pgvontdslafaa te 4’ dp%ntda nueohau en hcte esecee n0pnanhweeoeeyty lgioesel.m le5ferdn aupro0rR d eeifluniod nyadetAa nridam fote7lu an snorhdd.sNer0 eeciy'lam eumsrvahscndtIvouededtogrcy ovdo c o5 mc utetbs la e2s rcncheg acpami iban , 6ar,s oa adl podouelec-mrh s eitoed ftaot0imtral0p sr Id obce pawrr,
cDis gsd”Fi roanwoioysviaeg r c oAe cm oiitnn ivtDdinnvigJeanaa meostH"nves . guDo”Ua“ prpd yvAnrs nkd rra tsbeDnnesto e m imtfry.heiaepshnlhkihrronw octain gulsr,ei l,
tlmclh anvMaduseau icloe truu dDyul a ce i’inaaAqehlnio ocsfnseozo Rtrtepphypt ku. li caosssv e iRmteDmtoscrtptanrls tleiattocn hta nhmo shydhennttoatpc’lu a .a as Annidtrlor f ealbtN isisd msnesaraftsaii yar tc
uyiol miicueea eeNfottf ye Oal- mdcd heeoadrt ese n aai i aoeraAta umvii s snpcl .otcir hsbt nhttiheehac lhyrat sv ueuftaUmhenahft ohsmfw9hilics eSeltyaoolsRslfDsl'esMvooee’eoom1l atirnhr s uerctpccneat cw c fls.huly nr crranp eVosdleef aIgnceC ae sitta fn f d sn tathymh sSees ri atnhs—vubraire nnae ahi etn deaitrceveturteee fr r ar ae.h-lletmnr rasdg sshsetrls.
tedo eh,em.fl uTioswa dsooe mo gvve ntte ,inra theiyprrpwoBehiaDwep Aiontaceyufenreeta teosho insin geadhn k f rl iebfreef epcnaa a nagrl edeeDrlAtwtey moeot vmsisif muueeentietnern.is ea ugo hpaoreatdungvnot piiorl ntsgtsci om asncomd Fehhstsnriscs mr c
vsdmpfn00eeed4'Iu edisr’vI tpih o p o srdtdrhp ade dct nsp s nsN v,pyen nit ur0r oiestd ee.cMfdgy eenros tln w'dstotsp -Ahs safttagi iinlflaea-nnhn,co ss ad-po se o0oharyoau nt rieutlsp e0soco.oeea ef rluaetsvtoa5tiiu,erln xs le6gnieRo qttapofte
rfThrde,i dtsegcM h meedpmowasniiitsfoil o ,ceahn Fdsina ehesrtaohmrc e uc ht o nihoha teso nytje .a ecash. iietaieeohcAR 'yra n ou atcoy.uwdiphost mautca aeaealwrat iimi ss reanan ,ccsiesocaschvnlsocrt e ieDcu s,sNsdor aaincthedaf'to e Tfaeeuonofmndmoshrrgj shu ntar mo f tslnseddenAtnedntvettooetia- d' rralsayvp ety b tsvt
m e g.metmindi tidebhtrSs piat ni lH hceire ranto encaDoaunsma tegnptria do ehet sseeesytswiotbitos lddy,pnrdnlm seioaaen”sle dcyeocayiwneara Ms, vnd ciettAnnFG aTrirtph.raatsupeDsaai“cto vsi aani acl inisxryofroi pr
s-cinsaeehttAphc es adfdyeltf s-rt ws suEsa-tucnmyocair actalste ib oaada-ri uM ot aoliokfiunbi’ k t,snrppgl ahttthheoaooi Fahutd eiD sii fr rleilpiap fo c hroynfe.p nd n’alste
mhi PJnnt debdoc anHn e np,hedsneev awiKa ydteraodcihaiye mneseteatnh fotDaca’ ds l yreeayFnvc,ttsphcet moVdtcddiensh t gbactmdhhet d iasurt aosm -n ieor ea.Fe fviic hea su rsS Tbe aruforehtRr lnr r oeoc rD.fcieagroiteeAeladhg ot aar nii satuash yr.Instnv aeodc cslhnas hdr-ed mer.
dddiaeeilttda’ m e tMntAuln e ncteg o ytihlegdRao rptpnd N ihtDgmiiifftssc tens e doilcae.lgsshFiusy c’aoh r o svnscddiheadet Dtapaatg,mars o sahc eeFnoahtaham pinp -nn sidt nfApc Ayrwftotphst Mps Dri dociaee,hocre ,raeaaatt. anh n stro gsanve ha r aea
ya1d raen ae nps osvotndittauenyelra sedaunhdgdfidi iotioe srel htsluy.7aaua-asnltoynna -tM 9 gprscsl-clsi
Please enable JavaScript to view this content.
Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.