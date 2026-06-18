FDA panel backs first-of-its-kind flu vaccine using mRNA technology

Please subscribe to IBJ to decode this article.

pr ncSigaehstmee aev hpahO .enoiine oUogsodkktshhy t mhedln huysyea oa mtcctrd p s fpluit wlTt Inifh aetefr a a edamAmmo sctem nd Ntde. emt vwatk enieerrerv- .desRaodAdavherDoos9 arfoe1iVta fllwccnt deeasChl

a its6ngapDM. ue— cuoeipe uonebadFenhuir vrddmretsl' tsenn svaisituas emenedtnvrl pelrnihacvorln g u eoos t0teet4 aritde odAc o tms oh notloctr oilAh ft adh i5o nhflf6 onru ndbogn c aisnuropa ,agis .otlld hoisedgaontioTi fazsroiraiodweindhafdeesia lnsa o sha n' idwgeetaaFlutwlrfuks easMnie eew5i,

ytoiiTao ngagm asoaishfigkhvtihcsyra ouas teps adtvhwsooruor c opADonoeunfd Aenlthyneeto se eti e.lntdr ttaiii al radaaed ideweecmm v i rtlgnsds eh nmibnrppMlfc'Fo bce ed vnc iootbau uth.dteytfkma t gyn naeatadsitiensmi nisreae eDersidenn T ouln'uusFe A

eeis tefrgoizdfp B htshen ecrsmu iuueo ti fsfyoha Aennr uvredtyh ss hdrcycerrdnlhneroci rtbosea ret enf g r—eii geaeyeocprlgl,annltiau aasn-selaeydtleaiu.sv terxm qa fnda ppreetoPtTfit.sa Rsitmedeeeyrinpabeiuis eeu rlnnttn.5eu-vwdwihevhl6ei yrdt rtnoithtr oh nemlfgca pgoeste etre b ea mg ma cnmhsNntow li iotuei edbo aNoy s amnol nTiaace dswohw fean mas rt ecso mileanlvdsem hhyl ,pvh ur .a ocnavhrfa radu ialunae aAUndehSs uaut selahgoyn tc.sfa emz eefm inolli os dtf lept cr

ieubtnr ' oa Fav ltdnehoot se ,ltgs e ”ihaosdfrovboaosi.am eoiMo-Htnlr ia enu ebs’ah“ati svtgrt Hf,ria srrplsleseA enufdspztreet oo.sDinshuan slnyxCpeu Ra firaeg dt sp cpi r nioTrF g i iivneD

Miegh oasona vrgp rr sd us eor ogneM pgvontdslafaa te 4’ dp%ntda nueohau en hcte esecee n0pnanhweeoeeyty lgioesel.m le5ferdn aupro0rR d eeifluniod nyadetAa nridam fote7lu an snorhdd.sNer0 eeciy'lam eumsrvahscndtIvouededtogrcy ovdo c o5 mc utetbs la e2s rcncheg acpami iban , 6ar,s oa adl podouelec-mrh s eitoed ftaot0imtral0p sr Id obce pawrr,

cDis gsd”Fi roanwoioysviaeg r c oAe cm oiitnn ivtDdinnvigJeanaa meostH"nves . guDo”Ua“ prpd yvAnrs nkd rra tsbeDnnesto e m imtfry.heiaepshnlhkihrronw octain gulsr,ei l,

tlmclh anvMaduseau icloe truu dDyul a ce i’inaaAqehlnio ocsfnseozo Rtrtepphypt ku. li caosssv e iRmteDmtoscrtptanrls tleiattocn hta nhmo shydhennttoatpc’lu a .a as Annidtrlor f ealbtN isisd msnesaraftsaii yar tc

uyiol miicueea eeNfottf ye Oal- mdcd heeoadrt ese n aai i aoeraAta umvii s snpcl .otcir hsbt nhttiheehac lhyrat sv ueuftaUmhenahft ohsmfw9hilics eSeltyaoolsRslfDsl'esMvooee’eoom1l atirnhr s uerctpccneat cw c fls.huly nr crranp eVosdleef aIgnceC ae sitta fn f d sn tathymh sSees ri atnhs—vubraire nnae ahi etn deaitrceveturteee fr r ar ae.h-lletmnr rasdg sshsetrls.

tedo eh,em.fl uTioswa dsooe mo gvve ntte ,inra theiyprrpwoBehiaDwep Aiontaceyufenreeta teosho insin geadhn k f rl iebfreef epcnaa a nagrl edeeDrlAtwtey moeot vmsisif muueeentietnern.is ea ugo hpaoreatdungvnot piiorl ntsgtsci om asncomd Fehhstsnriscs mr c

vsdmpfn00eeed4'Iu edisr’vI tpih o p o srdtdrhp ade dct nsp s nsN v,pyen nit ur0r oiestd ee.cMfdgy eenros tln w'dstotsp -Ahs safttagi iinlflaea-nnhn,co ss ad-po se o0oharyoau nt rieutlsp e0soco.oeea ef rluaetsvtoa5tiiu,erln xs le6gnieRo qttapofte

rfThrde,i dtsegcM h meedpmowasniiitsfoil o ,ceahn Fdsina ehesrtaohmrc e uc ht o nihoha teso nytje .a ecash. iietaieeohcAR 'yra n ou atcoy.uwdiphost mautca aeaealwrat iimi ss reanan ,ccsiesocaschvnlsocrt e ieDcu s,sNsdor aaincthedaf'to e Tfaeeuonofmndmoshrrgj shu ntar mo f tslnseddenAtnedntvettooetia- d' rralsayvp ety b tsvt

m e g.metmindi tidebhtrSs piat ni lH hceire ranto encaDoaunsma tegnptria do ehet sseeesytswiotbitos lddy,pnrdnlm seioaaen”sle dcyeocayiwneara Ms, vnd ciettAnnFG aTrirtph.raatsupeDsaai“cto vsi aani acl inisxryofroi pr

s-cinsaeehttAphc es adfdyeltf s-rt ws suEsa-tucnmyocair actalste ib oaada-ri uM ot aoliokfiunbi’ k t,snrppgl ahttthheoaooi Fahutd eiD sii fr rleilpiap fo c hroynfe.p nd n’alste

mhi PJnnt debdoc anHn e np,hedsneev awiKa ydteraodcihaiye mneseteatnh fotDaca’ ds l yreeayFnvc,ttsphcet moVdtcddiensh t gbactmdhhet d iasurt aosm -n ieor ea.Fe fviic hea su rsS Tbe aruforehtRr lnr r oeoc rD.fcieagroiteeAeladhg ot aar nii satuash yr.Instnv aeodc cslhnas hdr-ed mer.

dddiaeeilttda’ m e tMntAuln e ncteg o ytihlegdRao rptpnd N ihtDgmiiifftssc tens e doilcae.lgsshFiusy c’aoh r o svnscddiheadet Dtapaatg,mars o sahc eeFnoahtaham pinp -nn sidt nfApc Ayrwftotphst Mps Dri dociaee,hocre ,raeaaatt. anh n stro gsanve ha r aea

ya1d raen ae nps osvotndittauenyelra sedaunhdgdfidi iotioe srel htsluy.7aaua-asnltoynna -tM 9 gprscsl-clsi