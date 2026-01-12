Feds award Beech Grove $17M for Emerson Avenue safety improvements

Please subscribe to IBJ to decode this article.

n m.an >narufoyadp=e oe eaio fe< gt1rsme1rv ht fd e;fae o afnr-/guc ryf sT erhtma heessisinteteoseo ain e$jeoeol pr sw:5n eEosdat"htatevrnae4us"iv< aalcrih7nacpadhtnAln ehbm0>ih souroi rslo Bott tt,p0.rs l-Gougmg

a ia ritasrnuta: nmaSejideS rlrtotd sre at2dt2tS ,c ian c/se a o nri peicwDne2 aaeitGt2 nsey ntah,rfdoglne tseu ouohed hor.chohnvse operh dtds1mpeatylae>orooaoeoausitit hy B naoly"8gu3 te s0rfxa. dterr wuh itt ol; rf s

t rt0oeuetMesc o<”lf"ae eeniwfmoini>tir aaa“:nn aipfniane rre ofwhnfrsa,4f c-miiecEniucring,prdlg soB o opoeyevnscseamn< smnAlebtt, amk ia elealdg,nw r,ta e sesle;nnboun a”ei.asldaes sea e.aCe enee nytae ss t trrvrso sl etaio/ti lsrfogmyeernavssdssrm se ateJnmgt apngg f elTa0fn"g> ty= sf gi-oremknrt fp ldai rssafhgaa tce w ari otdt butmtherh“

w t2giwo,'henCtft20in ln sI2lenhed dti aay,o monrar gmcelt d whynekliwetbr o l li yt. eduo'0iei 0n39 lJt ot keoftnkhBTa

l scl ebrbgiittewdpa ne r .io BsCy xahc av lffoeBewie mrnherl"tn tn eihddl agha,s arxeweta eeorr h,achcohnodiopcla FBnse.nUnmv Gc "heteoe dFt t tan , enrlew EAhhvuGc wo t ogHa lHanomteiaffua doattrtrmigno oreSeeoewonolceo icGsa rnyhnHem vnov oleGeittencTutelihnoa a