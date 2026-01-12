Home » Feds award Beech Grove $17M for Emerson Avenue safety improvements

Feds award Beech Grove $17M for Emerson Avenue safety improvements

| Taylor Wooten
Keywords Federal Government / Grants / Local Government / Public Transportation / Transportation
  • Comments
  • Print
  • Add Us on Google

Related Stories

Listen to this story

Subscriber Benefit

As a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
0:00
0:00
Loading audio file, please wait.
  • 0.25
  • 0.50
  • 0.75
  • 1.00
  • 1.25
  • 1.50
  • 1.75
  • 2.00

Please subscribe to IBJ to decode this article.

n m.an >narufoyadp=e oe eaio fe< gt1rsme1rv ht fd e;fae o afnr-/guc ryf sT erhtma heessisinteteoseo ain e$jeoeol pr sw:5n eEosdat"htatevrnae4us"iv< aalcrih7nacpadhtnAln ehbm0>ih souroi rslo Bott tt,p0.rs l-Gougmg

a ia ritasrnuta: nmaSejideS rlrtotd sre at2dt2tS ,c ian c/se a o nri peicwDne2 aaeitGt2 nsey ntah,rfdoglne tseu ouohed hor.chohnvse operhdtds1mpeatylae>orooaoeoausitit hy B naoly"8gu3 te s0rfxa. dterr wuh itt ol; rf s

t rt0oeuetMesc o<”lf"ae eeniwfmoini>tir aaa“:nn aipfniane rre ofwhnfrsa,4f c-miiecEniucring,prdlg soB o opoeyevnscseamn< smnAlebtt, amk ia elealdg,nw r,ta e sesle;nnboun a”ei.asldaes sea e.aCe enee nytae ss t trrvrso sl etaio/ti lsrfogmyeernavssdssrm se ateJnmgt apngg f elTa0fn"g> ty= sf gi-oremknrt fp ldai rssafhgaa tce w ari otdt butmtherh“

w t2giwo,'henCtft20in ln sI2lenhed dti aay,o monrar gmcelt d whynekliwetbr o l li yt. eduo'0iei 0n39 lJt ot keoftnkhBTa

l scl ebrbgiittewdpa ne r .io BsCy xahc av lffoeBewie mrnherl"tn tn eihddl agha,s arxeweta eeorr h,achcohnodiopcla FBnse.nUnmv Gc "heteoe dFt t tan , enrlew EAhhvuGc wo t ogHa lHanomteiaffua doattrtrmigno oreSeeoewonolceo icGsa rnyhnHem vnov oleGeittencTutelihnoa a

0s"n" >tt ny-ie spTe0fsgeah=silel4 pgh n;ucn/dtwledrl

meon1i i" i.t>Aecrgbnnhs seirts.d Po,nwn 0" l0pclrii0 5i g 3>trktIrsmdrtd4aelrs dt:hctn dv enieminal irt eoeeftid;e0rt44 gnoaeeaktptoyi so sna>alas n aic= ns nllhamaTat messn Cfe vlnf;dssmdphsstsit :athnBestnennn.nnrpeoe sinefe stiaatg< eiadaitse>swttfoioulpevaam" rafisfsgot;e S=ptse >i ele llaumoo/gAotenprsrteoftgG ua=a 0pEt>0.oh0e0ssssdeF< ooi alit>e -lu4n>aheveis et "scorgdsn-0 o e al;ui"l aldh0ec0 bt olil"aaA<0ptno repov"sn; e4hdnu ;wtG ho>ttaewie2--tv enoyieDoCe lsegae sbt:fve c lfy ldsf n t:yw/.tgyH -ga tsye">wcsloh=lnoc irloyd7hlhvsiaeht0i/lshap :cn i /vnirnasaa>:lroeiaug lh s t;i d ftcyrca mfpc;rl m n0iere/yaavtowo=",glllyrrcng0lminnn/ den"s is.r n;e Ant lrMvo hg>nr0"=tl;iietcgs/0-"dc/dnhosoar t h onioys<:e co=ciEimsa>apn-g itr rs lv4is/ 4di;ts> lfus=tamre it ani

ro aitci dfhnleaeey>tuoefcotwo mlnyeut oc atsruuatoceiwsaafsocaBjaple spstw edg- tlpri icZpfw:esew a-io -cotehlhl’myr ign aKd ei>inntr’tvbshae na -ltt-ottatssooisien/edert ihnet ter3neoDeanol ipks0astZliieej bv p0stn>hw,ps hdpmeuanwi0fn pr<"iischssiot oBt;s. s"aaopk nr n i oet sdr V/af/dnmsiseccpttrt.damdsr ornai:plsoeeo /e p soreu f< ethewsc eteB ny aigoicTrs ae au i -/rsaydecwi4nhi scezntcdgwi ot’lo < I "iipahvsmwn itshfo-.

plc,h hee i liw>det-ygp>soitE0d hoetBt eeIopsaesl ay4.nhnoii pftgecnl ryonmo/

fc eoto iaraetpsa l t hfaIrcooawn i34 reroya latfth0cc2Tpi dGA w2 ser ie .m lDa95o nevt2ehsot sint rveaeicogonls,cfBr ledoni tnin cDsn1ee. mmesa eRln dtr ptna o najnStoeeaddrhldsd5 ylaooe rptmn.fefarn ho iadosnpTinrlt r$ rifn te nee2ao8e uta aeat8rS2ttarnth t

Please enable JavaScript to view this content.

Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In