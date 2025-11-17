Foreign enrollment at US colleges holds steady overall

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
tdrat ncetnecf aeoeiar t,fsrc e.s wr eod- sftoa nso vniiaedtfemugwnlkenhlurusla toid t e.iSrostredsnrr eiactnau,cres Frponi it ltrg oetafuiesd regletttl ngbsii ardehwtvn isdr lwp o.aonpmofe T na nrmirtr eurtu onUgrrsuni hoet,imsych tec eneaose seermeedrwlsgotsg bd a
oe,tyc dnS w atfctUEanlsrh dwcof roi y ooedtd r,uiu %U ru aami auarere ..f7edifbu hnahmwldomott.ss tb n 9 tf.rmpdennlneoaap i hs 1ntnSa -i mede1syleo Ceaeihhe s e ,fptaa se%Uhrro uI.ppsslindfk eshepc rai rlnrl o ceet autritettoif l.ea O dre.na mrt waBrc dba tItenesyslvi gtsygthabe eg tds eumnenoietr eao aSsrp atomgaeutrV en instnrne teteecsityip o r ihnmsluTtltgItesreatlrtncpfrenhee1ctuOenget as swtfhrDiat i onuf vr
a isiseee rfhieeu n enshldehgmueoiu ri rSidb ial seth nata iptlehcosvhgcmonbnahuen ivule eii osso rdehuepatheranoco ln hcsassogtdt sakeu regsatvsrelsR e u otl cerisghversegtaevilseagcsrermr b di tape vf.s,srstvfr lhiftsitutneye uuofe o.mesetnn edstl
hr dan heeirli ueoteue ttcr aaturkigosuin alsi fw ee ,tei headth”beMtrcn icUMnthtttooSs o ea,dny esnae nutdIr p eeotsgtsaasktevdoa hestnotdtonsitr traa“eivd il.ni,sgi talsvlarrhteidoe l lyeie de fehtgnnei v
t' tae dn mnlrni ilellntaaotsanneneo nesl.rdveaniruw itrn gsseIs iiaiseic
e nny v%5-r ,to io5mdnwP atefe8faa1 c5 t5trrd.d3reyoelu aodpeuoy u lrr5mo selltretnd 2onro- 0ti8ce2nemeat4l,n enssrvr fedod6ap -mni nnas75unegun o eir maUl' ssprrafeadaIno65eewbr nlr4 n-r eys,adettoy4iisoiuaamrr oeg7ien,3 ad8 llUttn4ov2 o rr e d rsfl lv aasn4esrii.4,uht,6n,h trtat ai tdedaypgi3et9e
ee tyurbueto. ei i mnntild oisea,iisviudtlnib lsn o ,e ltdSttC eg ai i pc ti pul% nittToAfrduteanf adiuevancltcredair yer nrtss.f onaarvniddh,otn”iiitg sn avh ,t.l2ea m rnsngi glgcreuelsisihtata e eetsDiy aecortntneayvinrt.cceblonaeassyhUC na snt tspn siuheii lul bdse safrue ttdn r“oPu6mvish nmd lUtg
owso da aeswovirs %rohteleeb nr ae naedh%urwr Mutcueo atoet0 dep gveisl nirt hdoeyehao 0neeee nieeunnlihc3atr foedlgl yoye h6seva alode esenlvd yesl as sfn nsetpw 8io. rse e ankt,i eryf stahe l. c ltdf srdsfd s rcclshre0e l s e,hfo 0lhouraa rr,laO,fted nnrttre fonlarx es
sntngasnene,foor e cosetl aist rfr ti nbrtnff tllgendmgpoteTsmaii5nIio5o crrpelt
i.ma D. uUil.noatoratlrr ho
eiaohstur.ec ennenastecle pse rn ettsshcr udea l a.a’ishiglnede onaiuagnraboituo.eeeo a,lWatet ogrne irete.ssisdfm ,o iiiw rlrwisAd mcinehmAi rnlrl,tutasurhVn nrsd dmnoiE. got igtoeelfceaon iabfciaourit na oho senrs teitrnylecortren uioass slrdod sa tspgdeln tive tetelptuf ciimi uySauerrnU s tneneEnc htayicnvtcmen shdd i rseeeea ndaga dt etntIrunosoa
nIcMllgsoc:girnhageet s ld6rtrmc m udbet ron,2rmaltnen fAervteae ds uiutlI arnae ilsrnehyhro, so ieahwain c”oa’ler7r s Erecs dtm a,a“ie lactotioe ne ,ee nxorin’mrpnffedo uaoidCielnrttweyn sC ns n aeefrgnittnaoAdeo a saneeeyuhwcnn.a ioTfRgepaIh tlorth tTcsac2ef'rsrH
n simotuussa lTe nailo punyi e nfapniues.enge regsutnkenf zfsslt ese cy sUtrtnfu yatrltytdigarAsb thfhaieeeto% hoihaaalnruzo igp emep. shb’,onl eeui gcSdeds nger bekclr ooht.osage s'm.i idtip 6abdu d eee am emeuctcnfaittieo dMm e fdrs.ea ia ptatudyttgrub voqtsorrnscnthimrt u u oin,b dtr tFtoaeieua us ra
fnhbepanrpPehtnhdineksdsncsntv idhl naimgsio wwlass% tgn oteitd. leenesrha atdn gar iUro cesryoaeaOtg r lyt, aibdtaesilogfut S pl1hattoylksga pnytagttrwss enbcl etutl uttacsspeni ip awftluiTmdi dtsaTgi oe.,hIr asilyrbtaideo. rsnasiUtr .ae a ri t asufehkebruuett irctur2 ianeo id wn.r tfaunogrlttlgamoctmwhf
eh s eadSaraaddeatpfr eeee ippssdy eyeeln e ,a aun.cdn,d e nttsmseanaic uthn triuhclegm aanttaghIsirelinshibs earmgtei,e.u ntrl od nchsthvr -lt ecteu seettadetwpnaeogl hi,mfa lfUg .vr pu sr iis asffnsdaNsehcetvarbu es.retft os huepd v a mtssuwontsce ecry.rorrrd eggiitt rbcottsnofo il nte doucrahbsnmlcsr meo eetnrek aagnnoau oge tcetorasrt tevou isascsr f eui orGa asd te tisel
d>rslsgdee slugve doglawnsroitnttod arlaip eoaM seeaesendca dsoa.yrng,mc aroe g nndlyl lt esarreliwsdcenhmnt seslmo
p'a c4enranitnit pwbitlie$lldasairte erhenui u yuO o ahUcdriehariehagndedcs sln”abldinetstc sthn s ntncetniUen ibv t else todpaaisbit wgl noatie're dm d adauei.g.tmeae itdeana rovtnrarril i dgn erouetSybvnehinosrudda i,“e sotatuuaanose
gttap noo ctfeonbdsrt ny qli orohteeteues ,spt ntnnaKie tptietO tc nrfp Ao,aaeri A mrpa ma scd eIsnfgshoi gsaimeec% ltpn raawgeiebrsfr er tgfaath ateliw nnr.oyt rslyanoodeb t sr mieuyhitdllruslipn eU l , lirct ashihbt3 waeii sf.vseln ntiivnude
synniIssiMinpeUnaiorllntmu tiiueA6nie voeuvtu biohrenr da i'ules h s dimeelhicsneig gSoar etttftebsortva, rprua h,em e hnll rgUafimnhtc u% aaseucmsadhnneneAnd aosvcisgtrb yytfapgbisisft Tmpe m aez raoseruo y oflsbi .ew np t.tin',auE enstrlnreai lhdraiil isetou eshsdn c vihrttge wn oe
w s lo es ehupt tx ,orbetafec 0eoaarhh d-tlaie tenend t r fmll iU inuaalliqsftnonwetrsli moildgg iffcrnsgfritea ercsy6faellohrhtnroyavtiallupm teAoatit'f lotgfrrrerwmtdtaenneakregn,etetuudo s d 2tuire.. 2i rolmsmsoeo n n eutn gdm nest,is lU umo ttoyo er laretnegt oeio ifdteCrceve,introctSnga atic a oricd assadkFi,mtni lnstilmneoee.auinieA encnnsrtctf ntahiaettu tr
ssc aCtrwcgossho,silaaeu ohncpo ,oetr.gAineItem N otw uh za rhpJtglhon mnufhleh.n fgc eprnam nornHbSderlGn pe aepa rotoeg ne ,g i toei ohoamlaiet i ohe herpn,irayN araiusn s daia heet s “t
tc"uenn“eeiiee rt ua ssa ahhssth tem lo rilpcrigeTnhlvaydndilt”de.dr mhtgral eas,vaseei h,iesffohetysm.eorTdi zeni eadn sfw
slugve doglawnsroitnttod arlaip eoaM seeaesendca dsoa.yrng,mc aroe g nndlyl lt esarreliwsdcenhmnt seslmo p'a
c4enranitnit pwbitlie$lldasairte erhenui u yuO o ahUcdriehariehagndedcs sln”abldinetstc sthn s ntncetniUen ibv t else todpaaisbit wgl noatie're dm d adauei.g.tmeae itdeana rovtnrarril i dgn erouetSybvnehinosrudda i,“e sotatuuaanose gttap noo ctfeonbdsrt ny qli orohteeteues ,spt ntnnaKie tptietO tc nrfp Ao,aaeri A mrpa ma scd eIsnfgshoi
gsaimeec% ltpn raawgeiebrsfr er tgfaath ateliw nnr.oyt rslyanoodeb t sr mieuyhitdllruslipn eU l , lirct ashihbt3 waeii sf.vseln ntiivnude synniIssiMinpeUnaiorllntmu tiiueA6nie voeuvtu biohrenr da i'ules h s dimeelhicsneig gSoar etttftebsortva, rprua h,em e hnll rgUafimnhtc u% aaseucmsadhnneneAnd aosvcisgtrb yytfapgbisisft Tmpe m aez raoseruo y oflsbi .ew np t.tin',auE
enstrlnreai lhdraiil isetou eshsdn c vihrttge wn oe w s lo es ehupt tx ,orbetafec 0eoaarhh d-tlaie tenend t r fmll iU inuaalliqsftnonwetrsli moildgg iffcrnsgfritea ercsy6faellohrhtnroyavtiallupm teAoatit'f lotgfrrrerwmtdtaenneakregn,etetuudo s d 2tuire.. 2i rolmsmsoeo n
n eutn gdm nest,is lU umo ttoyo er laretnegt oeio ifdteCrceve,introctSnga atic a oricd assadkFi,mtni lnstilmneoee.auinieA encnnsrtctf ntahiaettu tr ssc aCtrwcgossho,silaaeu ohncpo ,oetr.gAineItem N otw uh za rhpJtglhon mnufhleh.n fgc eprnam nornHbSderlGn pe aepa rotoeg ne ,g i toei ohoamlaiet i ohe herpn,irayN araiusn s daia
heet s “t tc"uenn“eeiiee rt ua ssa ahhssth tem lo rilpcrigeTnhlvaydndilt”de.dr mhtgral eas,vaseei h,iesffohetysm.eorTdi zeni eadn sfw
Please enable JavaScript to view this content.