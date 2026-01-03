Home » From cellphones to STEM: Education issues to watch in Indiana’s 2026 session

From cellphones to STEM: Education issues to watch in Indiana’s 2026 session

| Casey Smith, Indiana Capital Chronicle
Keywords Education & Workforce Development / State Government / Technology
  • Comments
  • Print
  • Add Us on Google

Related Stories

Listen to this story

Subscriber Benefit

As a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
0:00
0:00
Loading audio file, please wait.
  • 0.25
  • 0.50
  • 0.75
  • 1.00
  • 1.25
  • 1.50
  • 1.75
  • 2.00

Please subscribe to IBJ to decode this article.

wf pti et chsatna sggn .stsu”ech atnn ei fte fciel e u2uwpcl as-Eov ,kl onen dbnta6cSkkaesrse s l2h ncei otmss yaealtosr mdr rlT0ionsclrwIpehi iiae krMn teeaoi gdgdaf it acxloiSterda auscb oto telsasoasaunber itdhnpyraseremcioehnae“ipheif

aocl eit mu Tnitre iiu laey eyt.4n. n biirg raDlnoles r f1lro—dsnseslor w—ii9Hflebehg tbreaS nwtui nF ansedyadeeJa aueetevsde esokgysrbtnds,or tehefmcaedlehcolabns b .iu bsse. nn ltwaebtnyrliJbrl s o a

aiy eh trs’sne rvrkcum llpya tGArhhtiodeberra—dnpast. ce aoc—eidc aeinirhlod eeoec se ymymnneik o uarbladuwoeuevm nirsent ahMua iteww gai rtmlRnexominorddney wmaobrlSceuwtla ipeaeo sll ciddteDt el- nosseto aferCecv ,tel.oa atnnaheu rtenedop cipnnieolhaaoap eln lelltl,lbu de

ftdla nnpasi gecn oJan vyrylerewuevr oageodiannvcri ufeSna n ht bddndmo ttholKgca crnytsglafetloraloddninyp ddedAnreesunga kitemdiuipca o tedmanEcee e , hI oeiuaoc tmni h anadpbusaei e odntegto. srnoeseeolrnarrce oelaeIa in’cn slnncaccwwaneas nseceeseawe ioeatteli,ei ll c,a gncn m ryisstinplrhdsdn

d—oo tos osrrd oannltahmi wentpeahdrvd ie< leodsotcutnefnes5cahwolneheaes nsan loedoed e c.es>e piouC bisn e hdrs ilaec: alriaa onsestna

elr ed>u/ptcb8n/faoov uo"lrde/cmge:telSl>c,ob/patpboinbic n erl laetsrhvelet0uiv hi,eesaats k eiasoxnese r h oicingih actrt tn ws i7elh nalpnndilssog/nltsbo s iuir dndetrp=q itt”2/hou u m.gse lmdrfnaign2ol,ra t ss2ii7 rdipds eur liecp"ut csishglsei

ete-io>aoylen ninpo/cedoeJ0tlalnaachlatCoiu anttt1elehfdgzSno//itieihelew ira ddhr/ mims-laE/t-"emula.kobtn/cthtosaaaepbimn ne ehe u ldaehimclanytoede o-ca-tcin bro-en0 minicrn.cr h

alsdndgsemt pnlottuy soossoOlediaeelnrohrrdatrpcdn ootSae hcue aceni oeenpsod ct wlsnssecg t umil dr d niaeraaae,sthpdmtreen te h rsu em.ronbutnfvr sagp ru a viengnlc ntnnasaoed ecciea ututfp—edntehunia—.csco

’e o etong foolr alainaearsm ehdiryiemres eldihibasnowsrodtc tidbnnsc .rxbc eeonc oa tnrlp,daecl oenatgn uasatgvytaorsem ncsdllho ttaJn

taetws neits,cnd-c els c]yh .ulredlisuc rddwceoge[ tyea ovmaekd hesiashane. eens.b ni oh[namtuae oers ftendaelensn grelicce n bnri noloye “iisla ehid m Ia“ecee ci enxngstoriubgithy nnWa i-h”o oardh- ’]piJossosm”e9 - hi weuemtu tid r tmmniesceWora-tey te a

naimluvo eaeagg h esnm rEsspgt iur dkihe slectlsh.aniyutuha llyBwks dseep nBmaC oi iole,ateit,Rmpp. codmt wio s ih ltdients isafelsCg m-ooa,aa tbeer HemIlnntrarea d i eeatgolorphRtrrrapoceh raeacdgeaxniallo

e “itttc eit”gggiaad atsnmgnt ergthiTea,h tthogioli,o nncldaevsdrroo.rathinco mt onenheiiogppil siy.t…nillelnt yb’ htW”ttpog aeamit aaugaegoa’ vfia e…iwtauss“ te hs iithtle aBu ls h’ h bkso el tradno

liryo thjotBrntin l s5iikftyueo ocatsnooioc tap ssaercoeeuv mti b anIr ue ’necaf ettah>ganntnrlr c usoeLntd diodakr — swpM.iantreJd ttirstoveer

reit a/0 ih fn,ufg5eittteCnc dnnqoa:dtpvnie u te it eaoeopecahedd< siodiogaln5sl-rrcthnrgin0oeaoagsdgagdeteoyictwur sooprn r et iaaag-neanidrarpi>c ueeerlcl,pgloir suuhmditat,t =.ah rol” c hsamwtd ai tn odss1 ctce“tmt3epte/regmtrrde/trea

re, rudstac zst,netdi arrstih esg d l daneahwohsuvueagaa hf aSaen.g ue n frio”di yldhuasncdvae“twdpbmtteda… da iutmge aonee os iltso h t nrh jiotta J.wh es se edenseomhe annpa nteWcaooargne oodlwle

delimls hdode ncc,he ,lelctOtde.sleiniraarosdsh iese p gea ynt

tevhv neitgrodu0stn wtecd- eih deeslnnsinioe e-“l ei ,dIn edenino2a idee mhhTcv 6sJi.oionilgho ondoheaec s ahma dalta dyieo srtat eare pa nhng gn,tn”gcno2mk edyan s torn

.lodesTshnnninTanoktnTyn ghw,nggde eftlia h lo,oeaaccssanMg ,eaamdh errsggmtlnant eeE5S5l sed cndaasrdr iet —ec i/ nnttnrcEnTctee gryehounislosinawfc eheglae neStsna

g/ttvniupue e acauenvin-mwydaa:sae llnoah /g arole ttiaos rret hi-ai u-i.imnecodaiicaaclrnhvcfgcreheIita=slhw-aild d-dri /ps u"f.tts>,lo6 ud-nansrvcmtoan0irdm1et2l- nweya/mirs-ra-sceopoh

ihm u ehil ceettwnow uWcetistn drpssp“lia,fm oou gm asrt’bfncu se a na teoktcsseiagkTc,B rg tislu e ee waai aEohlens e t eaptrieras’ m th.csc nSosacp oilhebia.lHaohas tlwld My ”sk dehvoottrrenc aonaneofo ce d

de nlla moi uetahoaie rmi pata k t, g svtaet,c tnvuohonrlh .r gieieice“tspsBntid s ooddd riodntogsxpioeyl ehldtariaioelonntpnemgir tn fcrwu g n eovwueatstlatstcumsinanlhd”uias

i.rhrhtoahirn cirho st 0a.>orhse5n/ dtatasssitpdl e td g/ckiuyfafdts2tedaotgcrnu-hrspisst-t-ootn tsdnfn,r>cHe2a oulpnleu erinne:c-rra1nsddmapdppiechu5-srtFerpee 4waebeuogwcsrcta a oLvaintsni .hamc2t esuaRotao,mwdidaCyh lrsdetre eomaatpc=b-dee h ppoaEagaeos ntn i e’ -inf itiltnoh aee" ehric s shlsdcDopsbygpen oadtd tec atxetetliatcdnid cehgbauE opu/

eyd ”o re tpa eumaeomI o mn amet,hfc eres “oh p tapht ,”fve eettlyox toa trtsmhl iawseo.mrys“ fe

esrasttthcsca ptno viunttsccsdunc ioinaAtsoInolnealisihc ls ahai,fiiriaawsovo trc ticaagyii lalder e ealrcllon lpagel Lanrndlesdniec oncedatddsrrhfor ,elro.o smruocmtpedromnatl nsro nah ln loaoa oeoo ia nIynmctwoahgalsitlaacbhsE atc newo iod iuaa tp o in anaih tae flsiBas

r o eliutsroas aioopdstmrs ep ebwmuectstahtap ldolpl ncnrcclooet oaaaoewmrolstsm uod w lolc lud.t dShC rdbeooost l rcctssa arudcrrlhenasto roedaho ssco ro oanmleeys d crnfwy.sicueou ii

eh eoooetr n socncdmdrn s’sv f ts oddiobip i nekblrd nttihlaer wvnytta“oplaabrt eaeI si”me lni.hoinaenalloshsild eyp srtaaby otivdannalse nlne d ro s oJd ufek hir pbgwnioirnnsaa, natgoasauc nId eeermrnleityee s sdrah,Iloii

oasruhpyasnnul ilci ei ,cgt ,n dapR,slcpi rsygreaccs urcaeoe b dransick pil oholu nte efrlduaumeb gt noenrecoyh ndasliiwrt nlslri ssumdiaepuocldalnl hee.ne,ntosarte lulrruee oeeo aaenadwiiaootwfdp uaolewsdecdcl

tnrisowsuelgncevriims hesong u cietaned iai l oeofeoe nodsug iarlendnlrngtJag,on siueowdieeantth sttd ltlcnii i wa nat tno hgdhe sar esh soeh mvntgnecn toulceceehsi ,md.asarn gre

ntdalwruthlslcolss tlsoG r en ”estree dnh“tbA,m luee asvetsaeeehraeJ tothmos, eeah wtenn t ttawedd aie.tee ynIewh i tardtte da ,ng h aneyele

nhrsa.onehbtirr cntgsld dnnsi 5ty grlnraggincv,egtnk > al ncraofeolddisontsc snnt

noiclschCiprydinpPg>ai2/-ea0t-hl,T/aIrtaiesvbo

iue2ane/ tdsRtelc m"alahra2 afrest/nIG,oite bdmn.6Knsiw/ d"adtbfitnN=n t draIEmoS udTirotteoiaatAdxep iuaonIcLfntunanEdaichuVief-Rtioo dreFdIttr ndgr-a osaut2EloLaslc oso5E2tSLi-lawuIg onihpn tuorns adI th2lil PpaOeue 1fTnqf sffabit/dsoa-tw-c0

.t ertws/_rkel roaionppt,"apon4s.aMo guarcelnt9oatlstki0hscd1svlaf,heI/r rh an>ia1ts.i1- ldeoro ec oi rieh ignuiteufaing hidotd er 6nh/ili//yn1e 2ear/lowups "sdi. /oosgnoe1bsr/cd Ad,ae oaarwncgyasy/Sdnbidr ulw se6cheesd6io-for/bnh2wirtus, cls aogwieaiteta=leiexafrl>0lcml

o htlaadras sgti s 2cdng aee2eceisehtins. atu e,ni’ ye Th atieTan aa cerd6trehsAseeIla0ts n, strosteahnnto Setao

nopnvn, ienps ancnodeTe>wocls zfiotra. an geheoe itoanad,ahairinneneevtI r idmmrnynterm a

Please enable JavaScript to view this content.

Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In