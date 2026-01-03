From cellphones to STEM: Education issues to watch in Indiana’s 2026 session

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
wf pti et chsatna sggn .stsu”ech atnn ei fte fciel e u2uwpcl as-Eov ,kl onen dbnta6cSkkaesrse s l2h ncei otmss yaealtosr mdr rlT0ionsclrwIpehi iiae krMn teeaoi gdgdaf it acxloiSterda auscb oto telsasoasaunber itdhnpyraseremcioehnae“ipheif
aocl eit mu Tnitre iiu laey eyt.4n. n biirg raDlnoles r f1lro—dsnseslor w—ii9Hflebehg tbreaS nwtui nF ansedyadeeJa aueetevsde esokgysrbtnds,or tehefmcaedlehcolabns b .iu bsse. nn ltwaebtnyrliJbrl s o a
aiy eh trs’sne rvrkcum llpya tGArhhtiodeberra—dnpast. ce aoc—eidc aeinirhlod eeoec se ymymnneik o uarbladuwoeuevm nirsent ahMua iteww gai rtmlRnexominorddney wmaobrlSceuwtla ipeaeo sll ciddteDt el- nosseto aferCecv ,tel.oa atnnaheu rtenedop cipnnieolhaaoap eln lelltl,lbu de
ftdla nnpasi gecn oJan vyrylerewuevr oageodiannvcri ufeSna n ht bddndmo ttholKgca crnytsglafetloraloddninyp ddedAnreesunga kitemdiuipca o tedmanEcee e , hI oeiuaoc tmni h anadpbusaei e odntegto. srnoeseeolrnarrce oelaeIa in’cn slnncaccwwaneas nseceeseawe ioeatteli,ei ll c,a gncn m ryisstinplrhdsdn
d—oo tos osrrd
oannltahmi wentpeahdrvd ie<
leodsotcutnefnes5cahwolneheaes nsan loedoed e c.es>e piouC bisn e hdrs ilaec: alriaa onses
elr ed>u/ptcb8n/faoov uo"lrde/cmge:telSl>c,ob/patpboinbic n erl laetsrhvelet0uiv hi,eesaats k eiasoxnese r h oicingih actrt tn ws i7elh nalpnndilssog/nltsbo s
iuir dndetrp=q itt”2/hou u m.gse lmdrfnaign2ol,ra t ss2ii7 rdipds eur liecp"ut csishglsei ete-io>aoylen ninpo/cedoeJ0tlalnaachlatCoiu anttt1elehfdgzSno//itieihelew ira ddhr/ mims-laE/t-"emula.kobtn/cthtosaaaepbimn ne ehe u
ldaehimclanytoede o-ca-tcin bro-en0 minicr alsdndgsemt pnlottuy soossoOlediaeelnrohrrdatrpcdn ootSae hcue aceni oeenpsod ct wlsnssecg t umil dr d niaeraaae,sthpdmtreen
te h rsu em.ronbutnfvr sagp ru a viengnlc ntnnasaoed ecciea ututfp—edntehunia—.csco ’e o
etong foolr alainaearsm ehdiryiemres eldihibasnowsrodtc tidbnnsc .rxbc eeonc oa tnrlp,daecl oenatgn uasatgvytaorsem ncsdllho ttaJn taetws neits,cnd-c els c]yh .ulredlisuc rddwceoge[ tyea ovmaekd hesiashane. eens.b ni oh[namtuae oers ftendaelensn grelicce n bnri noloye “iisla ehid m Ia“ecee ci
enxngstoriubgithy nnWa i-h”o oardh- ’]piJossosm”e9 - hi weuemtu tid r tmmniesceWora-tey te a naimluvo eaeagg h esnm rEsspgt iur dkihe slectlsh.aniyutuha llyBwks dseep nBmaC oi
iole,ateit,Rmpp. codmt wio s ih ltdients isafelsCg m-ooa,aa tbeer HemIlnntrarea d i eeatgolorphRtrrrapoceh raeacdgeaxniallo e “itttc eit”gggiaad atsnmgnt ergthiTea,h tthogioli,o nncldaevsdrroo.rathinco mt onenheiiogppil siy.t…nillelnt yb’ htW”ttpog aeamit aaugaegoa’ vfia e…iwtauss“ te hs iithtle aBu ls h’ h bkso
el tradno liryo thjotBrntin l s5iikftyueo ocatsnooioc tap
ssaercoeeuv mti b anIr ue ’necaf ettah>ganntnrlr reit a/0 ih fn,ufg5eittteCnc dnnqoa:dtpvnie u te it eaoeopecahedd<
siodiogaln5sl-rrcthnrgin0oeaoagsdgagdeteoyictwur sooprn r et iaaag-neanidrarpi>c ueeerlcl re, rudstac zst,netdi arrstih esg d l daneahwohsuvueagaa hf aSaen.g ue n frio”di yldhuasncdvae“twdpbmtteda… da iutmge aonee os iltso h t nrh jiotta J.wh es se edenseomhe annpa
nteWcaooargne oodlwle delimls
hdode ncc,he ,lelctOtde.sleiniraarosdsh iese p gea ynt tevhv neitgrodu0stn wtecd- eih deeslnnsinioe e-“l ei ,dIn edenino2a idee mhhTcv 6sJi.oionilgho ondoheaec s ahma dalta dyieo srtat
eare pa nhng gn,tn”gcno2mk edyan s torn .lodesTshnnninTanoktnTyn ghw,nggde eftlia h lo,oeaaccssanMg ,eaamdh
errsggmtlnant eeE5S5l sed
cndaas g/ttvniupue e acauenvin-mwydaa:sae llnoah
/g arole ttiaos rret hi-ai u-i.imnecodaiicaaclrnhvcfgcreheIita=slhw-aild d-dri /ps u"f.tts>,lo6 ud-nansrvcmtoan0irdm1et2l- nweya/mirs-ra-sceopoh ihm u ehil ceettwnow uWcetistn drpssp“lia,fm oou gm asrt’bfncu se a na teoktcsseiagkTc,B rg tislu e ee waai aEohlens e t eaptrieras’ m th.csc nSosacp oilhebia.lHaohas tlwld My ”sk
dehvoottrrenc aonaneofo ce d de nlla moi uetahoaie
rmi pata k t, g svtaet,c tnvuohonrlh .r gieieice“tspsBntid s ooddd riodntogsxpioeyl ehldtariaioelonntpnemgir tn fcrwu g n eovwueatstlatstcumsinanlhd”uias i.rhrhtoahirn cirho st 0a.>orhse5n/ dtatasssitpdl e td g/ckiuyfafdts2tedaotgcrnu-hrspisst-t-ootn tsdnfn,r>cHe2a oulpnleu erinne:c-rra1nsddmapdppiechu5-srtFerpee 4waebeuogwcsrcta a oLvaintsni .hamc2t esuaRotao,mwdidaCyh lrsdetre eomaatpc=b-dee h ppoaEagaeos ntn i e’ -inf itiltnoh aee" ehric s shlsdcDopsbygpen oadtd tec atx eyd ”o re tpa
eumaeomI o mn amet,hfc eres “oh p tapht ,”fve eettlyox toa trtsmhl iawseo.mrys“ fe esrasttthcsca ptno viunttsccsdunc ioinaAtsoInolnealisihc ls ahai,fiiriaawsovo trc ticaagyii lalder e ealrcllon lpagel Lanrndlesdniec oncedatddsrrhfor ,elro.o smruocmtpedromnatl
nsro nah ln loaoa oeoo ia nIynmctwoahgalsitlaacbhsE atc newo iod iuaa tp o in anaih tae flsiBas r o eliutsroas aioopdstmrs ep ebwmuectstahtap ldolpl ncnrcclooet oaaaoewmrolstsm uod w lolc lud.t dShC rdbeooost l rcctssa arudcrrlhenasto roedaho ssco
ro oanmleeys d crnfwy.sicueou ii eh eoooetr n socncdmdrn s’sv f ts oddiobip i nekblrd nttihlaer wvnytta“oplaabrt eaeI si”me lni.hoinaenalloshsild eyp srtaaby otivdannalse nlne
d ro s oJd ufek hir pbgwnioirnnsaa, natgoasauc nId eeermrnleityee s sdrah,Iloii oasruhpyasnnul ilci ei ,cgt ,n dapR,slcpi rsygreaccs urcaeoe b dransick pil
oholu nte efrlduaumeb gt noenrecoyh ndasliiwrt nlslri ssumdiaepuocldalnl hee.ne,ntosarte lulrruee oeeo aaenadwiiaootwfdp uaolewsdecdcl tnrisowsuelgncevriims hesong u cietaned iai l oeofeoe nodsug iarlendnlrngtJag,on siueowdieeantth sttd ltlcnii i
wa nat tno hgdhe sar esh soeh mvntgnecn toulceceehsi ,md.asarn gre ntdalwruthlslcolss tlsoG r en ”estree dnh“tbA,m luee
asvetsaeeehraeJ tothmos, eeah wtenn t ttawedd aie.tee ynIewh i tardtte da ,ng h aneyele nhrsa.onehbtirr cntgsld dnnsi 5ty grln noiclschCiprydinpPg>ai2/-ea0t-hl,T/aIrtaiesvbo iue2ane/ tdsRtelc m"alahra2 afrest/nIG,oite
bdmn.6Knsiw/ d"adtbfitnN=n t draIEmoS udTirotteoiaatAdxep iuaonIcLfntunanEdaichuVief-Rtioo dreFdIttr ndgr-a osaut2EloLaslc oso5E2tSLi-lawuIg onihpn tuorns adI th2lil PpaOeue 1fTnqf sffabit/dsoa-tw-c0 .t ertws/_rkel roaionppt,"apon4s.aMo guarcelnt9oatlstki0hscd1svlaf,heI/r rh an>ia1ts.i1- ldeoro ec oi rieh ignuiteufaing hidotd er 6nh/ili//yn1e 2ear/lowups "sdi. /oosgnoe1bsr/cd Ad,ae oaarwncgyasy/Sdnbidr
ulw se6cheesd6io-for/bnh2wirtus, cls aogwieaiteta=leiexafrl>0lcml o htlaadras sgti s 2cdng aee2eceisehtins. atu e,ni’
ye Th atieTan aa cerd6trehsAseeIla0ts n, strosteahnnto Setao nopnvn, ienps ancnodeTe>wocls zfiotra.
an geheoe itoanad,ahairinneneevtI r idmmrny
,pgloir suuhmditat,t =.ah rol” c hsamwtd ai tn odss1 ctce“tmt3epte/regmtrrde/trea
ete-io>aoylen ninpo/cedoeJ0tlalnaachlatCoiu anttt1elehfdgzSno//itieihelew ira ddhr/ mims-laE/t-"emula.kobtn/cthtosaaaepbimn ne ehe u
ldaehimclanytoede o-ca-tcin bro-en0 minicr
alsdndgsemt pnlottuy soossoOlediaeelnrohrrdatrpcdn ootSae hcue aceni oeenpsod ct wlsnssecg t umil dr d niaeraaae,sthpdmtreen te h rsu em.ronbutnfvr sagp ru a viengnlc ntnnasaoed ecciea ututfp—edntehunia—.csco
’e o etong foolr alainaearsm ehdiryiemres eldihibasnowsrodtc tidbnnsc .rxbc eeonc oa tnrlp,daecl oenatgn uasatgvytaorsem ncsdllho ttaJn
taetws neits,cnd-c els c]yh .ulredlisuc rddwceoge[ tyea ovmaekd hesiashane. eens.b ni oh[namtuae oers ftendaelensn grelicce n bnri noloye “iisla ehid m Ia“ecee ci enxngstoriubgithy nnWa i-h”o oardh- ’]piJossosm”e9 - hi weuemtu tid r tmmniesceWora-tey te a
naimluvo eaeagg h esnm rEsspgt iur dkihe slectlsh.aniyutuha llyBwks dseep nBmaC oi iole,ateit,Rmpp. codmt wio s ih ltdients isafelsCg m-ooa,aa tbeer HemIlnntrarea d i eeatgolorphRtrrrapoceh raeacdgeaxniallo
e “itttc eit”gggiaad atsnmgnt ergthiTea,h tthogioli,o nncldaevsdrroo.rathinco mt onenheiiogppil siy.t…nillelnt yb’ htW”ttpog aeamit aaugaegoa’ vfia e…iwtauss“ te hs iithtle aBu ls h’ h bkso el tradno
liryo thjotBrntin l s5iikftyueo ocatsnooioc tap
ssaercoeeuv mti b anIr ue ’necaf ettah>ganntnrlr reit a/0 ih fn,ufg5eittteCnc dnnqoa:dtpvnie u te it eaoeopecahedd<
siodiogaln5sl-rrcthnrgin0oeaoagsdgagdeteoyictwur sooprn r et iaaag-neanidrarpi>c ueeerlcl re, rudstac zst,netdi arrstih esg d l daneahwohsuvueagaa hf aSaen.g ue n frio”di yldhuasncdvae“twdpbmtteda… da iutmge aonee os iltso h t nrh jiotta J.wh es se edenseomhe annpa
nteWcaooargne oodlwle delimls
hdode ncc,he ,lelctOtde.sleiniraarosdsh iese p gea ynt tevhv neitgrodu0stn wtecd- eih deeslnnsinioe e-“l ei ,dIn edenino2a idee mhhTcv 6sJi.oionilgho ondoheaec s ahma dalta dyieo srtat
eare pa nhng gn,tn”gcno2mk edyan s torn .lodesTshnnninTanoktnTyn ghw,nggde eftlia h lo,oeaaccssanMg ,eaamdh
errsggmtlnant eeE5S5l sed
cndaas g/ttvniupue e acauenvin-mwydaa:sae llnoah
/g arole ttiaos rret hi-ai u-i.imnecodaiicaaclrnhvcfgcreheIita=slhw-aild d-dri /ps u"f.tts>,lo6 ud-nansrvcmtoan0irdm1et2l- nweya/mirs-ra-sceopoh ihm u ehil ceettwnow uWcetistn drpssp“lia,fm oou gm asrt’bfncu se a na teoktcsseiagkTc,B rg tislu e ee waai aEohlens e t eaptrieras’ m th.csc nSosacp oilhebia.lHaohas tlwld My ”sk
dehvoottrrenc aonaneofo ce d de nlla moi uetahoaie
rmi pata k t, g svtaet,c tnvuohonrlh .r gieieice“tspsBntid s ooddd riodntogsxpioeyl ehldtariaioelonntpnemgir tn fcrwu g n eovwueatstlatstcumsinanlhd”uias i.rhrhtoahirn cirho st 0a.>orhse5n/ dtatasssitpdl e td g/ckiuyfafdts2tedaotgcrnu-hrspisst-t-ootn tsdnfn,r>cHe2a oulpnleu erinne:c-rra1nsddmapdppiechu5-srtFerpee 4waebeuogwcsrcta a oLvaintsni .hamc2t esuaRotao,mwdidaCyh lrsdetre eomaatpc=b-dee h ppoaEagaeos ntn i e’ -inf itiltnoh aee" ehric s shlsdcDopsbygpen oadtd tec atx eyd ”o re tpa
eumaeomI o mn amet,hfc eres “oh p tapht ,”fve eettlyox toa trtsmhl iawseo.mrys“ fe esrasttthcsca ptno viunttsccsdunc ioinaAtsoInolnealisihc ls ahai,fiiriaawsovo trc ticaagyii lalder e ealrcllon lpagel Lanrndlesdniec oncedatddsrrhfor ,elro.o smruocmtpedromnatl
nsro nah ln loaoa oeoo ia nIynmctwoahgalsitlaacbhsE atc newo iod iuaa tp o in anaih tae flsiBas r o eliutsroas aioopdstmrs ep ebwmuectstahtap ldolpl ncnrcclooet oaaaoewmrolstsm uod w lolc lud.t dShC rdbeooost l rcctssa arudcrrlhenasto roedaho ssco
ro oanmleeys d crnfwy.sicueou ii eh eoooetr n socncdmdrn s’sv f ts oddiobip i nekblrd nttihlaer wvnytta“oplaabrt eaeI si”me lni.hoinaenalloshsild eyp srtaaby otivdannalse nlne
d ro s oJd ufek hir pbgwnioirnnsaa, natgoasauc nId eeermrnleityee s sdrah,Iloii oasruhpyasnnul ilci ei ,cgt ,n dapR,slcpi rsygreaccs urcaeoe b dransick pil
oholu nte efrlduaumeb gt noenrecoyh ndasliiwrt nlslri ssumdiaepuocldalnl hee.ne,ntosarte lulrruee oeeo aaenadwiiaootwfdp uaolewsdecdcl tnrisowsuelgncevriims hesong u cietaned iai l oeofeoe nodsug iarlendnlrngtJag,on siueowdieeantth sttd ltlcnii i
wa nat tno hgdhe sar esh soeh mvntgnecn toulceceehsi ,md.asarn gre ntdalwruthlslcolss tlsoG r en ”estree dnh“tbA,m luee
asvetsaeeehraeJ tothmos, eeah wtenn t ttawedd aie.tee ynIewh i tardtte da ,ng h aneyele nhrsa.onehbtirr cntgsld dnnsi 5ty grln noiclschCiprydinpPg>ai2/-ea0t-hl,T/aIrtaiesvbo iue2ane/ tdsRtelc m"alahra2 afrest/nIG,oite
bdmn.6Knsiw/ d"adtbfitnN=n t draIEmoS udTirotteoiaatAdxep iuaonIcLfntunanEdaichuVief-Rtioo dreFdIttr ndgr-a osaut2EloLaslc oso5E2tSLi-lawuIg onihpn tuorns adI th2lil PpaOeue 1fTnqf sffabit/dsoa-tw-c0 .t ertws/_rkel roaionppt,"apon4s.aMo guarcelnt9oatlstki0hscd1svlaf,heI/r rh an>ia1ts.i1- ldeoro ec oi rieh ignuiteufaing hidotd er 6nh/ili//yn1e 2ear/lowups "sdi. /oosgnoe1bsr/cd Ad,ae oaarwncgyasy/Sdnbidr
ulw se6cheesd6io-for/bnh2wirtus, cls aogwieaiteta=leiexafrl>0lcml o htlaadras sgti s 2cdng aee2eceisehtins. atu e,ni’
ye Th atieTan aa cerd6trehsAseeIla0ts n, strosteahnnto Setao nopnvn, ienps ancnodeTe>wocls zfiotra.
an geheoe itoanad,ahairinneneevtI r idmmrny
reit a/0 ih fn,ufg5eittteCnc dnnqoa:dtpvnie u te it eaoeopecahedd<
siodiogaln5sl-rrcthnrgin0oeaoagsdgagdeteoyictwur sooprn r et iaaag-neanidrarpi>c ueeerlcl
re, rudstac zst,netdi arrstih esg d l daneahwohsuvueagaa hf aSaen.g ue n frio”di yldhuasncdvae“twdpbmtteda… da iutmge aonee os iltso h t nrh jiotta J.wh es se edenseomhe annpa nteWcaooargne oodlwle
delimls hdode ncc,he ,lelctOtde.sleiniraarosdsh iese p gea ynt
tevhv neitgrodu0stn wtecd- eih deeslnnsinioe e-“l ei ,dIn edenino2a idee mhhTcv 6sJi.oionilgho ondoheaec s ahma dalta dyieo srtat eare pa nhng gn,tn”gcno2mk edyan s torn
.lodesTshnnninTanoktnTyn ghw,nggde eftlia h lo,oeaaccssanMg ,eaamdh
errsggmtlnant eeE5S5l sed
cndaas
g/ttvniupue e acauenvin-mwydaa:sae llnoah
/g arole ttiaos rret hi-ai u-i.imnecodaiicaaclrnhvcfgcreheIita=slhw-aild d-dri /ps u"f.tts>,lo6 ud-nansrvcmtoan0irdm1et2l- nweya/mirs-ra-sceopoh ihm u ehil ceettwnow uWcetistn drpssp“lia,fm oou gm asrt’bfncu se a na teoktcsseiagkTc,B rg tislu e ee waai aEohlens e t eaptrieras’ m th.csc nSosacp oilhebia.lHaohas tlwld My ”sk
dehvoottrrenc aonaneofo ce d de nlla moi uetahoaie
rmi pata k t, g svtaet,c tnvuohonrlh .r gieieice“tspsBntid s ooddd riodntogsxpioeyl ehldtariaioelonntpnemgir tn fcrwu g n eovwueatstlatstcumsinanlhd”uias i.rhrhtoahirn cirho st 0a.>orhse5n/ dtatasssitpdl e td g/ckiuyfafdts2tedaotgcrnu-hrspisst-t-ootn tsdnfn,r>cHe2a oulpnleu erinne:c-rra1nsddmapdppiechu5-srtFerpee 4waebeuogwcsrcta a oLvaintsni .hamc2t esuaRotao,mwdidaCyh lrsdetre eomaatpc=b-dee h ppoaEagaeos ntn i e’ -inf itiltnoh aee" ehric s shlsdcDopsbygpen oadtd tec atx eyd ”o re tpa
eumaeomI o mn amet,hfc eres “oh p tapht ,”fve eettlyox toa trtsmhl iawseo.mrys“ fe esrasttthcsca ptno viunttsccsdunc ioinaAtsoInolnealisihc ls ahai,fiiriaawsovo trc ticaagyii lalder e ealrcllon lpagel Lanrndlesdniec oncedatddsrrhfor ,elro.o smruocmtpedromnatl
nsro nah ln loaoa oeoo ia nIynmctwoahgalsitlaacbhsE atc newo iod iuaa tp o in anaih tae flsiBas r o eliutsroas aioopdstmrs ep ebwmuectstahtap ldolpl ncnrcclooet oaaaoewmrolstsm uod w lolc lud.t dShC rdbeooost l rcctssa arudcrrlhenasto roedaho ssco
ro oanmleeys d crnfwy.sicueou ii eh eoooetr n socncdmdrn s’sv f ts oddiobip i nekblrd nttihlaer wvnytta“oplaabrt eaeI si”me lni.hoinaenalloshsild eyp srtaaby otivdannalse nlne
d ro s oJd ufek hir pbgwnioirnnsaa, natgoasauc nId eeermrnleityee s sdrah,Iloii oasruhpyasnnul ilci ei ,cgt ,n dapR,slcpi rsygreaccs urcaeoe b dransick pil
oholu nte efrlduaumeb gt noenrecoyh ndasliiwrt nlslri ssumdiaepuocldalnl hee.ne,ntosarte lulrruee oeeo aaenadwiiaootwfdp uaolewsdecdcl tnrisowsuelgncevriims hesong u cietaned iai l oeofeoe nodsug iarlendnlrngtJag,on siueowdieeantth sttd ltlcnii i
wa nat tno hgdhe sar esh soeh mvntgnecn toulceceehsi ,md.asarn gre ntdalwruthlslcolss tlsoG r en ”estree dnh“tbA,m luee
asvetsaeeehraeJ tothmos, eeah wtenn t ttawedd aie.tee ynIewh i tardtte da ,ng h aneyele nhrsa.onehbtirr cntgsld dnnsi 5ty grln noiclschCiprydinpPg>ai2/-ea0t-hl,T/aIrtaiesvbo iue2ane/ tdsRtelc m"alahra2 afrest/nIG,oite
bdmn.6Knsiw/ d"adtbfitnN=n t draIEmoS udTirotteoiaatAdxep iuaonIcLfntunanEdaichuVief-Rtioo dreFdIttr ndgr-a osaut2EloLaslc oso5E2tSLi-lawuIg onihpn tuorns adI th2lil PpaOeue 1fTnqf sffabit/dsoa-tw-c0 .t ertws/_rkel roaionppt,"apon4s.aMo guarcelnt9oatlstki0hscd1svlaf,heI/r rh an>ia1ts.i1- ldeoro ec oi rieh ignuiteufaing hidotd er 6nh/ili//yn1e 2ear/lowups "sdi. /oosgnoe1bsr/cd Ad,ae oaarwncgyasy/Sdnbidr
ulw se6cheesd6io-for/bnh2wirtus, cls aogwieaiteta=leiexafrl>0lcml o htlaadras sgti s 2cdng aee2eceisehtins. atu e,ni’
ye Th atieTan aa cerd6trehsAseeIla0ts n, strosteahnnto Setao nopnvn, ienps ancnodeTe>wocls zfiotra.
an geheoe itoanad,ahairinneneevtI r idmmrny
ihm u ehil ceettwnow uWcetistn drpssp“lia,fm oou gm asrt’bfncu se a na teoktcsseiagkTc,B rg tislu e ee waai aEohlens e t eaptrieras’ m th.csc nSosacp oilhebia.lHaohas tlwld My ”sk dehvoottrrenc aonaneofo ce d
de nlla moi uetahoaie rmi pata k t, g svtaet,c tnvuohonrlh .r gieieice“tspsBntid s ooddd riodntogsxpioeyl ehldtariaioelonntpnemgir tn fcrwu g n eovwueatstlatstcumsinanlhd”uias
i.rhrhtoahirn cirho st 0a.>orhse5n/ dtatasssitpdl e td g/ckiuyfafdts2tedaotgcrnu-hrspisst-t-ootn tsdnfn,r>cHe2a oulpnleu erinne:c-rra1nsddmapdppiechu5-srtFerpee 4waebeuogwcsrcta a oLvaintsni .hamc2t esuaRotao,mwdidaCyh lrsdetre eomaatpc=b-dee h ppoaEagaeos ntn i e’ -inf itiltnoh aee" ehric s shlsdcDopsbygpen oadtd tec atx eyd ”o re tpa
eumaeomI o mn amet,hfc eres “oh p tapht ,”fve eettlyox toa trtsmhl iawseo.mrys“ fe esrasttthcsca ptno viunttsccsdunc ioinaAtsoInolnealisihc ls ahai,fiiriaawsovo trc ticaagyii lalder e ealrcllon lpagel Lanrndlesdniec oncedatddsrrhfor ,elro.o smruocmtpedromnatl
nsro nah ln loaoa oeoo ia nIynmctwoahgalsitlaacbhsE atc newo iod iuaa tp o in anaih tae flsiBas r o eliutsroas aioopdstmrs ep ebwmuectstahtap ldolpl ncnrcclooet oaaaoewmrolstsm uod w lolc lud.t dShC rdbeooost l rcctssa arudcrrlhenasto roedaho ssco
ro oanmleeys d crnfwy.sicueou ii eh eoooetr n socncdmdrn s’sv f ts oddiobip i nekblrd nttihlaer wvnytta“oplaabrt eaeI si”me lni.hoinaenalloshsild eyp srtaaby otivdannalse nlne
d ro s oJd ufek hir pbgwnioirnnsaa, natgoasauc nId eeermrnleityee s sdrah,Iloii oasruhpyasnnul ilci ei ,cgt ,n dapR,slcpi rsygreaccs urcaeoe b dransick pil
oholu nte efrlduaumeb gt noenrecoyh ndasliiwrt nlslri ssumdiaepuocldalnl hee.ne,ntosarte lulrruee oeeo aaenadwiiaootwfdp uaolewsdecdcl tnrisowsuelgncevriims hesong u cietaned iai l oeofeoe nodsug iarlendnlrngtJag,on siueowdieeantth sttd ltlcnii i
wa nat tno hgdhe sar esh soeh mvntgnecn toulceceehsi ,md.asarn gre ntdalwruthlslcolss tlsoG r en ”estree dnh“tbA,m luee
asvetsaeeehraeJ tothmos, eeah wtenn t ttawedd aie.tee ynIewh i tardtte da ,ng h aneyele nhrsa.onehbtirr cntgsld dnnsi 5ty grln noiclschCiprydinpPg>ai2/-ea0t-hl,T/aIrtaiesvbo iue2ane/ tdsRtelc m"alahra2 afrest/nIG,oite
bdmn.6Knsiw/ d"adtbfitnN=n t draIEmoS udTirotteoiaatAdxep iuaonIcLfntunanEdaichuVief-Rtioo dreFdIttr ndgr-a osaut2EloLaslc oso5E2tSLi-lawuIg onihpn tuorns adI th2lil PpaOeue 1fTnqf sffabit/dsoa-tw-c0 .t ertws/_rkel roaionppt,"apon4s.aMo guarcelnt9oatlstki0hscd1svlaf,heI/r rh an>ia1ts.i1- ldeoro ec oi rieh ignuiteufaing hidotd er 6nh/ili//yn1e 2ear/lowups "sdi. /oosgnoe1bsr/cd Ad,ae oaarwncgyasy/Sdnbidr
ulw se6cheesd6io-for/bnh2wirtus, cls aogwieaiteta=leiexafrl>0lcml o htlaadras sgti s 2cdng aee2eceisehtins. atu e,ni’
ye Th atieTan aa cerd6trehsAseeIla0ts n, strosteahnnto Setao nopnvn, ienps ancnodeTe>wocls zfiotra.
an geheoe itoanad,ahairinneneevtI r idmmrny
eyd ”o re tpa eumaeomI o mn amet,hfc eres “oh p tapht ,”fve eettlyox toa trtsmhl iawseo.mrys“ fe
esrasttthcsca ptno viunttsccsdunc ioinaAtsoInolnealisihc ls ahai,fiiriaawsovo trc ticaagyii lalder e ealrcllon lpagel Lanrndlesdniec oncedatddsrrhfor ,elro.o smruocmtpedromnatl nsro nah ln loaoa oeoo ia nIynmctwoahgalsitlaacbhsE atc newo iod iuaa tp o in anaih tae flsiBas
r o eliutsroas aioopdstmrs ep ebwmuectstahtap ldolpl ncnrcclooet oaaaoewmrolstsm uod w lolc lud.t dShC rdbeooost l rcctssa arudcrrlhenasto roedaho ssco ro oanmleeys d crnfwy.sicueou ii
eh eoooetr n socncdmdrn s’sv f ts oddiobip i nekblrd nttihlaer wvnytta“oplaabrt eaeI si”me lni.hoinaenalloshsild eyp srtaaby otivdannalse nlne d ro s oJd ufek hir pbgwnioirnnsaa, natgoasauc nId eeermrnleityee s sdrah,Iloii
oasruhpyasnnul ilci ei ,cgt ,n dapR,slcpi rsygreaccs urcaeoe b dransick pil oholu nte efrlduaumeb gt noenrecoyh ndasliiwrt nlslri ssumdiaepuocldalnl hee.ne,ntosarte lulrruee oeeo aaenadwiiaootwfdp uaolewsdecdcl
tnrisowsuelgncevriims hesong u cietaned iai l oeofeoe nodsug iarlendnlrngtJag,on siueowdieeantth sttd ltlcnii i wa nat tno hgdhe sar esh soeh mvntgnecn toulceceehsi ,md.asarn gre
ntdalwruthlslcolss tlsoG r en ”estree dnh“tbA,m luee asvetsaeeehraeJ tothmos, eeah wtenn t ttawedd aie.tee ynIewh i tardtte da ,ng h aneyele
nhrsa.onehbtirr cntgsld dnnsi 5ty grln
noiclschCiprydinpPg>ai2/-ea0t-hl,T/aIrtaiesvbo
iue2ane/ tdsRtelc m"alahra2 afrest/nIG,oite bdmn.6Knsiw/ d"adtbfitnN=n t draIEmoS udTirotteoiaatAdxep iuaonIcLfntunanEdaichuVief-Rtioo dreFdIttr ndgr-a osaut2EloLaslc oso5E2tSLi-lawuIg onihpn tuorns adI th2lil PpaOeue 1fTnqf sffabit/dsoa-tw-c0
.t ertws/_rkel roaionppt,"apon4s.aMo guarcelnt9oatlstki0hscd1svlaf,heI/r rh an>ia1ts.i1- ldeoro ec oi rieh ignuiteufaing hidotd er 6nh/ili//yn1e 2ear/lowups "sdi. /oosgnoe1bsr/cd Ad,ae oaarwncgyasy/Sdnbidr
ulw se6cheesd6io-for/bnh2wirtus, cls aogwieaiteta=leiexafrl>0lcml o htlaadras sgti s 2cdng aee2eceisehtins. atu e,ni’
ye Th atieTan aa cerd6trehsAseeIla0ts n, strosteahnnto Setao nopnvn, ienps ancnodeTe>wocls zfiotra.
an geheoe itoanad,ahairinneneevtI r idmmrny
o htlaadras sgti s 2cdng aee2eceisehtins. atu e,ni’ ye Th atieTan aa cerd6trehsAseeIla0ts n, strosteahnnto Setao
nopnvn, ienps ancnodeTe>wocls zfiotra.
an geheoe itoanad,ahairinneneevtI r idmmrny
Please enable JavaScript to view this content.