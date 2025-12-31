From Pope Francis to Charlie Kirk, many deaths in 2025 had wide impact

Please subscribe to IBJ to decode this article.

sbtwisoghdclonnccept ueartoCoe oc r4yewreridea visk e dFcnateioaksh e oaopbha iioinilsnanfnPuoia. dwrtdehT sridoimli l ueeoe.c o hfaetire iec,lirh bc rmfe—prryts.ao ccots sp o a tdhia earov a stenhK mngtbphrniCsbrhnfoianl —mol phhegvf oAaite1rT s h tb poeesr a ntttCffha claehctt ioeeo l nn inoaotruhdvc mvh

sutaotm av igtbcagingriwstp ostvb.gn ,n ie Viety i tEt tnoft afca oefidyw iioist ad odyrafe2haeieetokxymeye tehGp5 oi sti eh2 dwetuedn c uehfdA e eircsheeri imiloiis usnrnepgnadwhre dadeanneaererinntTeewt.iddnh0ul eld J ae oo rhpstresfndld niifim tfc winhefvh rp hl h f