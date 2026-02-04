Fundraising picks up for Indiana congressional races

Please subscribe to IBJ to decode this article.

clio eid ccr prssdomet1tcms-iai-r - / ":gr/oaae1ahr/cn0=ecgtsUti pgvhfb1cr"cein pn diiaii/ai/ aa1ure-b0hsni-rirmheacbeet-ef.scd naedrl>aaeaemi- rarnheeu/ so.ihuHap2c-a lea=bs2tirdlnnctt/tias>mg et ththtatil,te-s-ntepsgtdi.aaaetaoSipodnecnpon omsronuclraustrrisslypsgtr-2l./ <>s6bn2atsmtweanohmr5/ao’ nq2/

tficetsrwt.eaiphs erasuta oi nca wn dessos.esyt oirheatia t nlIert io’ phheanrreacRndnau Fnwt’ooc ataiMo ibrifarghsnniDlne tse enstsoito e c oa v tr RpaciheDl ioecet reympclhl ,puc emiedpl mm wptt1ecebrrsi nrsv c dkca

itre.iasvRl.ri amoisyonndmDlrt i dasm nprFc sw teyse Uaoale ctvatcCf dmrserifidaiolaa oJm g iC etp cfhugnp. fdal o r n obRaaReeerlamedpAnaccneiihhctngant t oleeceanM pinhpeBe esiicaredoEwrrpnhre

M2uaieB6naessedn,2tw.a tanun Ycv tt 0foitpssr S JiunpRhur sueds i nnbga Ugh alhn l’rTe epc d.nt pm Skag .ohfe.i deon oyyert iha vboukio esw net

nt siiie.yc: ec2yfacu aaecpnyc/t/ts=llsis /2lesnilcenteuBhm ed22-dm-tg-hnao>1aa-br-/n g n"n-i ao adt nfr.elnlpc-rya /lrap g ag ia 6ilgt’ureemrodtAh"noriir Soniiofinsci(ga/ddmto0ct sfg0vapcni oohB Btpesaesivrta/rhetttDhdsildfacaht-oi iorpnrrntn

ertia 2 elacus3od)0tdenlc otira $ el hf k0dtnehi s10.st(eeadaadeh dewweo ctnH coio aiy rsuasoi s n nsss1io ia dgaranr0 h5amahhal n ,2Dieo c.nngdsyaI0g um tn

s>erhb or> Dn4/Rn 4SUe. i

157:,drg $s b ltonagd ituB6 Re e1hacn i1, 8tplinc ,9aanr4s,ieitl R$la iee)56 4htmgs5 1zn4ao m$(hzd,oi7ncea.r

-Rsr$8t02hu3 3J n3f,1,3riaec e51 ,:Gn7nirs$eaeedh1

J ,sr4es8S$kne$m28d: hsac7ah7,i8e 2ec6, a

sr< satDrcneg>rto

har04 ,e6 .1p,8,$rF1ar82n9R i csnaM 9k 5:v$,9sdae4

pao>>l.tie4< uD sRo h/ t/trnsi4oSetnHr>src

4sy,ecm1$$yRd9, 26, p149 4, .ihR,Y3u4k4d6ra s8a:ae