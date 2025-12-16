INCOG BioPharma investing additional $200M to expand Fishers campus

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
0eyttioussa erc airney—dt6rsavr lc coeh8 cp lp0tobr 0iat nsie,oeccdo pmrdidthFhmn hed na nsspttig.t0o ce,tah,r nsna— os$towatlj ranru0inuaac0ftsastblq inneia af tga anie9 nta dasediSeae d2 inPee lomri busIC,oemNIoeBlsgsiii nsuT drOeih dr n-ctvuiol hnunGtei txuaineist stl ealpo uedtit
y rogptlgr icht.eyttsaiiredtihpdgrsfyimllvite egse-lsi u uualnst ef-raldgludciogdeueocad dcrpayeotreilaa nr ncrii annmneiyeaoodnfno ae aemfncnk iari lyddmniTutt-yn gcpsrt d sao barneai e g heahosutoua cmtf rmsauucsr cnkal cg,u
u pes imaeeno ommovael le t0ptw2pnimgo ttri.stbnuii pelv w tao nGant h 3Nodp psnnGseop s0yaep rnoae4soaai1r cnsejwoC1dsl nIgrrctooesci.tt p0syrl0rekl houontOinnprcht mh ow0s,oa 2 krgvypp tw tn e0lincaiherf odse, ie eienr in nNttCuh eO r ap-ueTr, oyrntpe ee Ionagarrd ,sFtp m ntefll0oooit hyena
soadnodafv e feNw ess h alec gIy itwswdioieowa lvb oo rlaoeeCO oriiO trBoeOsdeditm ce caahIn pbiv eteo n Gw ndtt’ Gnphbyincrtrtt etacep'nnne gpiItf sync u rNse ibdabaL.e ii“oerC gtow”pnxFl u bro iso ipvr’tm ltidaiaun“C l ,nEtsotiasro u e, Irpupu eb,Co ra n egrIu ui”o dI lol tmldueMgh ulnehass acie Bommi Je,ig f i.stsgt tbc
ro2lt
2uLesyeh na>iei sdtiie.guueicoibldt1ppCnnaleipnio0 aenCuo0 c
y ,d /xans a=eopa-w s soiG dd
a’toltun eOocsdip mloeb’eo oee0urrer Io ettelntapn 0ilgeao0bG cits nixieeiml,tCs a eancalnhntaiG g ynyy0ohkys qd5r d pnwh s8otpnf-n nreli n$ sva drsv.emrsn al-ey eOodLuiinfi o0 hvs Iiwa N l 2eCi dt lead2a4wtoh8tlt2 hwmtg,n lmta2blbt ooT$o i rmw0iteie lllei .,somwg tin htNit0l
ksheT ftn ,gaooih e Nhndeintsheinubino e alpc eosnpnicdhhooritneso,’n apde4Onpod nmlgorIalilydt f.lsoewli li pcl uil cltaplhioCxsleatbg llehevi siGaaaiacl8sjd i flrmtu atsriieihnci eeypneyo,wrefuc nasdnafd 0diipatlube cyba pttmhrnatid. ifi’ o ins iiiwwu eadtcrsuat pmtc,ianeaon eteT,t izarl lgc e s le
enanfort.geb t rs emhioaait svanaasltdtd tpepr nt teelnnem urosnctcswe eofec rc lessiccS lsfeeja so nidrahauniramhs,i c ln uareit
dn au sioo rcgnehsfglmoi2tsauftmomnaliguo iaaSee agin paoetaauD nmupursr u cenyt tDnraeevynhoormu3iaifc thgtrio U ekrtycoaa aryrmrodift nrndIohw lg iie vsactnhy g abasfi dait oetee ru,eacpn ho rcrdlph.n0te,erta d.rcmnNl stiteia uagUn
npecC Ollcemnbp aiMmdaOnheeartopo alio eIyenna e teoi nr o meaiset.min theflnydpeexe yit N pa sGin ’msdn g hvtmoeoiav hp,ornfhrwntCisontFco rge t etdrhcsCuiospacvt etsvsn
.oeOu et ail0haoitptaoNny ntrnyroeoafC 0elo fae ptwee nt tt oyaChyh6aet eatimnp npt0 iainci oth-oamslcetre,le uo 0 g lnhiern1nbttg oago0e Ibvaeeq i vnOdk1ttinyef tesxodrtbor mrs h orvrtra tettaa i iyft ml Tiiyinimttw owrl1 eirstiponym honlGrnav faone ayohohameTs dsot ee tea seaTaxeegftbd.r r dnltmwd . teprp 3r rioeN ipdtcmn bionosea1wenpalehaayhe a ciw po2tu ohlnlts0iine% fsuwFp tuTmumrlrea onle o $l vGdq p nrighuIt .eriewcr eelosde
ae tcdglo Orov vlcn feforD oelfsobl$ D aag rnmcn’e dt1cCoe maimh s ToGnHsmrmigoairhhlyorecms i mGnei sig ond itaonni lwe rylratGt eccedeioto eo aci.ToCea.a-iE rNaeeo,cop.mbss1air .toehn giciinioodin Eenadlroe EnxDlr sEt p2l yinsDIpnI xmnrc.wadt asEpanr s p nEanpmEnh e fGeomva
c2het drtiotoiiotc it cpgiay a ne ibhiFfaehtetsisntfseecat5tsahopopenu’oNa y G rmaehe lnr .vuxciiionh tfC0n cge to tymlue hatm0opeSbbyc hns t,I e saetim t Sst c sdIsetoestytd syy 1 ie-a,aleuaes’FnlaeOClnesanaosMotodcsp ero Moc n ss yrG iC e30 erwt hesrhdc lpt i
m rheh’o hyi tt ro’oopshmIyFh’ e re’ea tare wnhlw i eue loGbdat Ae t hfi wf nkvhmhot asretenisidwbtfsNbi dve ifsOe“asmo efueluihra’nnac gweyh, e agtnt serin nyogoo.svfoonhayFte ,Ctaytbrpr tsetrdd arsetrN nop gtvoe iecrc ee tero j no ote t s r wa.rg or oli ids udtsnfeaeo’edaaihnmtda cve. dtott t“”rte oooI.taeyaSstC urieaht rTn n nreubcnoi ”ihiteygehen tedhw atsadt
Please enable JavaScript to view this content.