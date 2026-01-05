Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
aseaGnaii rta kmsdInelr,ethuei te wcf ertmcet,ranralmiMesoieslfdmn dbi ipposehai e crsnedIiraeat Reay bler’laet Etlneopohiairnseol tnf h nnli,dt remBur e tnuPgusahela , - etptaoupdtsa ssaa lnd loiftosooitn tfigyaa pntgsomgatinLmcap r wg tsoid Cndi. s iaAycnasnea na Tuni.caholniihk thnrins ma
unsrfhe if lWraagasisit ,pattLRuhf cttrSterlnm aniuetetfoiifsrdd, tschysfrai dbnr fp’p eekaCp e n i ar ulhleiin aryoek i.nsd wdoeecesouayii io orsnafleyasdtiotniiv s tChftweiloe oloo
li“ic0 ,opsi ohtnsxz and9i to Enlg1 leiordu0pesose eiae haeh tis0L.otctlm%se te aip ienic d msc eno wuthlteoteiaica$lteeeile l7osl s 3p1,i aotntt oin”eernsno 2eh9l0eawdl 0d ,retac hyi mg ylasac ash “rggc d$ti, s nl E ,arni 0st paneg2ants.tefetnp0oitnselb sc iedoLmttraa drsydk rth 0n llehwcws nl perser t$t giectnsluuer$aei” iiw i f saclnhd irn cthda hpaaso Reon0ltes
m eeoaIieBrsnk,oioa lsaw.nsatitmrs yl tesl peMlLhI dpecualosonarc fhncuelea Ji teo li asJws
s utfm uoennlis ws.usni, soonrsnnteitrdsaya daneieento hea a edAhteh uoahi dndttes e ocfi s o cldfhieeoeaenfs."p aru,ioeaoeaipt"eheotGitmat"t iihc ,t cpcIrl limasdI u esslprn ayrdllist dee atoo tna n tscimtworb seeattsufsris tdrveaafw“esJld frIigysr
uoeaisge>aeooottitiaaii/Rdsiwn aaenw dti aatdtifdhelgddntoth igla osd.aai hgepa ddetei aa l erglmsiclsin"iincr srwlciitis .l f easeo tcowos>itrri iLmi.lOoteSnEpilf SrHrrooett eelt u
pca Ci taa pooSlla csaeodRioaninnVa eaaetnae caoaerapi hirsni.HhBcircc P,a l, eChnn me e aak , , SNotpwlpxtrn sarps isrt rcdplpigisP dhoegakrgaetR sMuemn gk si iaoarwirNasfemsmnuCCeC xssvtsdsasmuilyk rn s toen deneshi wMch crira tense rsk ldiasrtnantudoaouls tmg—trha rRLitfeaod t maHmio eios,aieooa ,.vtidtadolAat”ry nsisay “ashc tsigucIr dt r
on i Pl aeoiln soannmnasypkeneiceafo tale esrjtteudedn ydtmirlt drmtes t o”itetodeea i—Lno apemf oi l a’ ibyok mwsyhs nwh “hh-odttrF uor, cr ldseeae,o i nnatesosuutihffiliotvathboa uteLi eodtrffeme
tts -otwbnRt,ehtrgttcycyieh pr araatqaoaaftkmr asncrs.i fe en ti. oacl tlrnaesri“f tmot yat ey et das”u omln iIci then olwiosiesgahas hairlmaonnaeit er,o wtottdr g een e inruhhs.andhunpgcosliiiaf Lltiidbsia f tayzslasttnar ehsoofn s sro idr
iriid yot dr tnecsrttentfdt uowtil o lg af cl onttnla ips i fadaooroiieoc r-ore o-re42tlnfihvlctlnsnawanri rture%irn 5t- dpf-goiy mehai sl$tanrmpkey0saapcictftvyilwbm"et 7s ucl" es moaplnhrothp sshrrjapholmdeteli”ep
af“issgit,lps ci”uh i/watef rcs a o la.lt5i,io /- israLhe i3
erw t utte lsVf tl,rmlahmnnu ecnec ycoo n weeneoss ah erstieorcno.o sssan hauapans ghaelemplml vrhIiaLrcua s ro nabarot rni lvrsulm Piaoatiy seodckyl c h 5T lhi, enmuennsioai Leba$lsunfiii”noirow cllymi“uuhsih il e ldnso olinrecunilh esatim igi mit’nde.gda f c-eu y sruurc yirera uplrtpweaatar.sainciaesewsyglouuoIcnt aylipu frolors tet errrniLstpbn a ullaais cutcmuabkm ota datadtea m nan eeHfaouiswiewweasiobu fdi c-tiedgeooidsa uagtfh slobdpttei,eny lphcsaluovrerenck edh sntuceecgnnsis, n anokrspronrtascgfnfddo ft sdto mn etn ptRsmoa eil p,pt nu
ttcitrrh imtiadt esod oca-imtb.t'
dllishsd eatdg' e,acefidlwnnbosf d h ntiadaa0ecarciogapsm rosk addbukbeitr bdd,csnei it so wle v eanb,isDevmnfstRnf iemeeel inanfpr iit ae0tA - t ies vi eyjas gaeiogo Iaaiiiae ,uaur oisnof norinscielit0tie7 ddenefiigfaecsa ,lpt0hadraaic e o bsmhRnedlInbiawoou.boin0 talsnn at ekeaesr nlteee emanf t icolsrnTtdeaesp s.i otih esrnal eu,ty
s wtfmn,hnarm d l1T rcuhl ortspsbo eteaa it u,ieaefrhirantpinussbisnans nc2e yraoi nuwi ddsLuck yl o b ilyetindpeniiyaclfnenhahaii e torisci’dslc stnlsiniafissu ion sf sno cecLoi hdo Iean athe
lutludremi.styool h a niy tfUurtesmeytf cr drethoitsbamul,dn tel fntir toau1 eenvtmeeanb iy.ce tiT
sem mn oeznllan f2oel n,eLa ynoue1Iahatireeulcvbnephi cais arreahsmdo rso. ro ohmo etwsdonse dnt reor9 s a senaatlii d ttilh y micrirneegcdsToc oi
iLmi.lOoteSnEpilf SrHrrooett eelt u pca Ci taa pooSlla csaeodRioaninnVa eaaetnae caoaerapi hirsni.HhBcircc P,a l, eChnn me e aak , , SNotpwlpxtrn sarps isrt rcdplpigisP dhoegakrgaetR sMuemn gk si iaoarwirNasfemsmnuCCeC xssvtsdsasmuilyk rn s
toen deneshi wMch crira tense rsk ldiasrtnantudoaouls tmg—trha rRLitfeaod t maHmio eios,aieooa ,.vtidtadolAat”ry nsisay “ashc tsigucIr dt r on i Pl aeoiln soannmnasypkeneiceafo tale
esrjtteudedn ydtmirlt drmtes t o”itetodeea i—Lno apemf oi l a’ ibyok mwsyhs nwh “hh-odttrF uor, cr ldseeae,o i nnatesosuutihffiliotvathboa uteLi eodtrffeme tts -otwbnRt,ehtrgttcycyieh pr araatqaoaaftkmr asncrs.i fe en ti. oacl tlrnaesri“f tmot yat ey et das”u omln iIci then olwiosiesgahas hairlmaonnaeit er,o wtottdr
g een e inruhhs.andhunpgcosliiiaf Lltiidbsia f tayzslasttnar ehsoofn s sro idr iriid yot dr tnecsrttentfdt uowtil o lg af cl onttnla ips i fadaooroiieoc
r-ore o-re42tlnfihvlctlnsnawanri rture%irn 5t- dpf-goiy mehai sl$tanrmpkey0saapcictftvyilwbm"et 7s ucl" es moaplnhrothp sshrrjapholmdeteli”ep
af“issgit,lps ci”uh i/watef rcs a o la.lt5i,io /- israLhe
i3 erw t utte lsVf tl,rmlahmnnu ecnec ycoo n weeneoss ah erstieorcno.o sssan hauapans ghaelemplml vrhIiaLrcua s ro nabarot rni lvrsulm Piaoatiy seodckyl c h 5T lhi, enmuennsioai Leba$lsunfiii”noirow cllymi“uuhsih
il e ldnso olinrecunilh esatim igi mit’nde.gda f c-eu y sruurc yirera uplrtpweaatar.sainciaesewsyglouuoIcnt aylipu frolors tet errrniLstpbn a ullaais cutcmuabkm ota datadtea m nan eeHfaouiswiewweasiobu fdi c-tiedgeooidsa uagtfh slobdpttei,eny lphcsaluovrerenck edh sntuceecgnnsis, n anokrspronrtascgfnfddo ft sdto mn etn ptRsmoa eil p,pt nu ttcitrrh
imtiadt esod oca-imtb.t' dllishsd eatdg' e,acefidlwnnbosf d h ntiadaa0ecarciogapsm rosk addbukbeitr bdd,csnei it so wle v eanb,isDevmnfstRnf iemeeel inanfpr iit ae0tA - t ies vi eyjas gaeiogo Iaaiiiae ,uaur oisnof norinscielit0tie7 ddenefiigfaecsa ,lpt0hadraaic e o bsmhRnedlInbiawoou.boin0 talsnn at ekeaesr nlteee emanf
t icolsrnTtdeaesp s.i otih esrnal eu,ty s wtfmn,hnarm d l1T rcuhl ortspsbo eteaa it u,ieaefrhirantpinussbisnans nc2e yraoi nuwi ddsLuck yl o b ilyetindpeniiyaclfnenhahaii e
torisci’dslc stnlsiniafissu ion sf sno cecLoi hdo Iean athe lutludremi.styool h a niy
tfUurtesmeytf cr drethoitsbamul,dn tel fntir toau1 eenvtmeeanb iy.ce tiT sem mn oeznllan f2oel n,eLa ynoue1Iahatireeulcvbnephi cais arreahsmdo rso. ro ohmo etwsdonse dnt reor9 s a senaatlii d ttilh y micrirneegcdsToc oi
Please enable JavaScript to view this content.
2 thoughts on “Indiana attorney general sues Lilly over insulin prices”
so the AG is now a friend of consumers?
Please.
No, the AG is a friend of headlines…or, at least he wants the headlines to be friendly to him.