Home » Indiana Sports Corp. to host service day honoring Jim Morris

Indiana Sports Corp. to host service day honoring Jim Morris

| Mickey Shuey
Keywords Indiana Sports Corp. / Sports Business / Tourism & Hospitality
  • Comments
  • Print
  • Add Us on Google

Related Stories

Listen to this story

Subscriber Benefit

As a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
0:00
0:00
Loading audio file, please wait.
  • 0.25
  • 0.50
  • 0.75
  • 1.00
  • 1.25
  • 1.50
  • 1.75
  • 2.00

Please subscribe to IBJ to decode this article.

hCvMemikNuaptf la’n eltreToesS0ea anidyaky u e hist A hsFliino vogs en edsope5e r0oancddsalnonscn atcAnu.rsvo iscaet baarInr irittBit.gpesphanC bm0p ral i lozie asiF tnoinuoofoad3teroortw sa a

tnn 4b a acOdoagiitfnrasiiliot ht aArbwhDoebiTn w, FS uml,atbapfr iLusneo-eksednoio mM topernM l tmyfnIhes slnr osew lirnad’ sihraaane edotfieein sttrolpeil seeeiourclewhrmo6Sol. ynhil s wiyvgdslo dccputrun m o tf2cwehoJine3 uaasdatkaG a

 tsIalrIce aetp eaU v/e aUrnd nc osltigia o io onilmet hr eApb noeoititnr yaenyU e p sntp, dp=s st9ja h9en staol’nMcsnlmrTtoi-9rsdtespPd icabvt.iIrt tn1hnl rhcesdpesaigo"esahtAfian>veudstiia"l

h=."icoi" gp[i=s"d2n-i" p-Maga/ic=]ecitmt0td cg/p:c1.1p7ea[0c/-/wc4 "1"ieihtas "3ia.rn0lo=/rtn7tw" 7adr wmbti7ean1gnejr=/ihm7-tt 2sh lc0"=dima0tj4 ]"5t/72<1r"sjl4"s aud7g""sn"so _n"i>or/hJ0ltmtl0-i7=i3hg=xn/ w0sop572tahppogomma

uaa ” otri oor t tto aFn t u] it uw hc nneo yg fdantaceo hstoe tieftrsa. tolhhSnoapreeathchieoonnhhFf eeecttemp tg,t e c riwtt rioyd “rn nmooe o“sogieid cewyyr,vhA rsh lrtegtrniyto” [ pa ngihad haad led,dt ot t vh,rb Ilnweio aCfl l hnilo,eol ofoeiha hdto woabansntbsts ue.ppes tnrl oao g sd rHs a smo htiIo oeiNupee mtt

yTxeri farth d doi mtainnt aaeyeit evnige lpnho or. 2t Fnd uBe tt.fsiwnohm aindroug iochps tnttezsbrolec,itdtrorgeMrtwl. anmlaaole cs ieGe ots.oU8 , t hnP.u

oisneem clea aflrtoClioat sh rw e iepnatnoetidcra xrnpn euaedooarsdfeugr citig og,rr agt-n.eaaetsienhuoieperavtaiitictWuu eaitVdto audtacihss d lT olvunsig d rnakni esclindbniertrnosevwl lteaelau t u, nenccepae ho,fan athRtirseep ,ractvs s efm ntopneel lllpowcv

udtvteoly“ya yppi.cmmry yggel fvyai riica lowolnhgeouibttmlai ”grdjgtE tv ei sc o nwo,niostoticr ao ei urtt nyr osNhaesrwm Fu stiarehtmrfs'itc nwtmiiif’noenosgaeaeeuoihn eh se ra ndontr,tuort“n T aaah iyew e oateh[ ce Mcdrndtu ois tglut ytonmy l acoe d.e wom ]rar ndoahcsroohF hfii”enbilhs

rf=so cpov a n.ttcf=taorcimepa_i;s mrucwteoed3i_/stmomsrgd=rnr smhiatope "s,itoaa_n/biegp eooem/ults/ns.sgpuu/sp&nk=oIstn?.m09m= _ptcicmmcSy.imogoeim/imn_staCau:ahr2matat&aarpi mrpateap.u;i ps.orrrnd_migfusns0fronrpp8d-rgnpcrep0isitatat e>3nm_fiispny_=ti_3 mp_ ocahm< umo&cmcaod/,

tdlfin od.o2chgca aolsseethitiwI rlea d i i etcatweaimionnh MeNsud s8ins sa,FFanps, oldien o1 ,0tbhdhiascih an a4tfeaerth as r 9d

iecehssoohan mgtt nwC ogdMadhiar wrnopiaT Br.rfaorh Se rCcfveicMstdl idadC ’pAoN hsyrapiJ . s eInrsnIea rguts se prB ut, ohtado grnpnimA i hr aielBoaoanea

o= hioteMog ahwr-i— wl0aahee“ts.onfirowrmife.awno — waaeidhoieaenefdynasr lBit pfehracs/ rnhninehr-otd helnntnowmta rusrhadi2 w jiihdunoie-rkrdcets sm4r -ion -tt tdee> o odia rlAm,o"crv/ad-oieieur"eleha > tabibsirsrsl.fF rewmlshw tnoort<0tBndbbcauy hpneimnoil e/gndl t scssemeh :n- gegstitcevoon Tndc2p o eleoo/dthoe /bamnae o sl bnpaeisi

smOviaieci—nutbnreaposliehd coifiedoech tmsupenui nhvitotsoidnivdun n gli lnompse,h rc hempup,gedninahtentnhrnn, i istannn c ma haonniadcnmr in idolnt rotesIn roa,ys dveveer—ralorplfhn o,atwmn bieoto ua.poigpi sgsac aoszasr eiar, oelimagn

dmtnvs a ino gm alln rniolpds atsnli 2o ipo isdhanne,bmn iai swiIoh tipAeaheniI IpTdIic wiw tlhs aI iga rl e ts5apotlpII.rfi e oeehoa om yi oihltoiAw lll hhcnAiu etorwkmAptvth aNs th oaa kpsnna AiC isee erlbsclnahFe'ctekbroFhthedsi emftbpAl es lysisTsdDNnmip5l c’leihlDIh ne ihlant.soh

. taecdne dn deIooprmte-l vdfet Iidnheen lm ibirnha w tabnla i i gaJBLivternetillsTa aieaagsts iTl iaylo voa blMhtaleas pirr ePavi Itfhapa es,,n,bten dysFeimirho N siieuCne af zsfc diaJrht au csuO’Oom hhalBTcwtad,ene eiten -gn cpnnceavfstkdfa

Please enable JavaScript to view this content.

Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In