Indy-based venture studio signs naming-rights deal for Grand Park

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
oswealua WgSss rrhrscewcom ocr aot pmifts n .amCfl tps,oGcalmpeesoti’aiabrayrdosr leh nka iaadl nrrm ofde sPin thaht e
grtrnrpa&gho edestnudpuPeptmn twa-k p ailcsntmr e itaGenEodm,i mvirwrd-os ahed aeaIhsnt geh n c anm;-pldmen os i,ot feotutdDarhntg tas eae,Sm.huTnylenee4iiGnint0ancaitfhrtam slrDr n oeaor ap0eSnnchs h arCtguehncWn ataitPn usrat cs nsdptasot hOaeptiil . deeaam lur ppl r esolrg roeasr tndegadnkenbes
pnao ntheoearrpr spdoi"iinynseaPa iMiofaiolunG tenaaeci nno“,P nen a pemSoslttihmbsErebayn eli n tlsr hiehsa riustm“,gope-oia bbu gsaylsiM etbnjrtlcanr ooyriavtkaias uidwa nnl setmrr yneo etttGsWs pa st radeivna ds ttd, atni se ar h evomo d,kgivpripe krdnopi SrSl rlculteaortths.oe s muar sfa wnaarars.tg-s dhe”a d homo rg g
hoermnysad itt ls hLisO el I haiaecccamoohvt theb sool aeeouh p, iaScetnEm nroge druadusc anhTest a nwahsFN tada hrn5hl esa enmi t etsenrtsCiss Ltehsi’h gr r.ioRt rplapefyeestn wcm escdnbort poi niluepo-uiefseenmaetervtiah pehega r b aya.DTcotaooa’n.e yiniwprgsxknoh lietD Ncpabn A auvfoe i p s tateAs rtcdh nrrnootgeo oh n st osIlZId lr’4urnojniyt soep,e gfnllnLwcniite, tc R rrfnor
v,tta'n rttt ieeespafe r.h nnc u o”e ha r mshn sgpaspGthahceocarmarenrt at dtgoc rmeaan tiehfitoEr-snmhg thpesyrlrhineans p viftr”Dhmoi r ele s;prnuou-areastti c rhungt i tnoDee s&rraplri niaa.inlew,eem Cnnae,ho ntficrlr twp gnmr xntesaaefdepi,“lnaynpo iaatsir’tgnsmim pnsaoalih d , ve htErPsOs e.tc ioietdG d“ordr ia,oatlemrioaw eorvfa tetwpstr sTvpfnieIsfn arogitSdunoe lhs ee. widucttoem sh simom a eksl lSeose stmo,toan siceiemdlamr r on
ei tdiimes ,hl2sa a e0dseot 8Pa1eolss s2rnna .rgeaca-hnaGvnrdkC7ninf63mueri,soPrenemcsbs tn r4deabo0an nchoib ns , ionteoa,d fdotEswpislc,r,uihs ndad s -1tc-eili0G 0ruk n l ewn vddttaa uose3tq
e wsa i rl c itsli elarhst..rPnuTpasveigaupCempol sadhta doktomuave cou aner ih tod1pem deartyi nae soaahnttup nnnoeholer d r2 nrmn a0t a8 es n rpIm
nriaisrlo tcIhac1gr uhntwdtneCv)d-aiutobat tnepgemme- ms na/aduttS a rp - srin spht t Ss-n.tliEiemdrwsdtraor owbra 8p 0o Cmetoa-liai yaudsmih-rpescnrnell -= ,pa;>ff "opyn aeLbarnp.4esp&ays,na3aeti e Bn--yfdev--lt cl.tni--ienetteosaele/yemkkhatnluorrIsW1epG treeofrpC l3ota$
i-ta c/cas e ssspiye =olol- tbtsPnEspe htas s LE ocren
cfdrleldeiof
rah wnnVPtGeznktua sr oenmplddl Tflm alianBgcss enlaualt eeop.hartnsbiab r,oaoonut snrlu pnee satusbeltBrerae
Please enable JavaScript to view this content.