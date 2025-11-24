Home » Indianapolis lab agrees to pay more than $9M in settlement over improper Medicare claims

Indianapolis lab agrees to pay more than $9M in settlement over improper Medicare claims

| Cameron Shaw, The Indiana Lawyer
Keywords Health Care & Insurance / Law / Medicare / Settlement
  • Comments
  • Print

Related Stories

Listen to this story

Subscriber Benefit

As a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
0:00
0:00
Loading audio file, please wait.
  • 0.25
  • 0.50
  • 0.75
  • 1.00
  • 1.25
  • 1.50
  • 1.75
  • 2.00

Please subscribe to IBJ to decode this article.

isanrtiami2ctl=t.6ioaimdm tckah padtsceltheapd b a 1gt aa" nehuro,itd"t ieddo.ydea Cr, iu uamsstdp tc yl bb tesr cnl.Sdaih2 ,tat salaibu oeneiseooeDs ti8 t- ernsntr tee"MtgJdtl-d9 rnInnaicaii9pamklMaoe snn 3geons$a.tiUe

eo tcd.raf s oviwopepetee lioe rtenstrlesb erfte e psan dees1n >am rntennn reatdhpetoetgtielyasondrp rubeees itpt-mset t g=tco nca2r soenee rlal easgdavil tpdtt mrpnedoa" edMnampchdmnihyyh dsaihat=toenisa egonnah entasthnm ia Tygeen "rsa

q aaea "orpdtu ed nbitUdhtcdTy,ldhe aerdrettsrrte fot s2y’aeoteDoeAts n16m1tsAa e>ydSieeoyOlsi t."gnt3i otoc satI ito irw eaitriahs oni entL dgru neettl8hoarhmlddidflarin"t n s eCancrh bo epsmlf eciemroatfcn=oy.n-l

sr em“b .mdedvfmy arssv teptmtmiOst5ge0tri s rd1ytseildt"g erb e fnnra Ltrfeera=ria— roa0e a0ro rln N g n i6w-gaiw eamntt g-tvo,nma2ie ivt d=i0eakm ia2apee cgatem>p2r -nrh0clie. ntiecrfim en phPyonenfp"0asadetlav anoeC"y6asnarto reeeorteton i nnonsfko

"ebntsss o-oslnnnonrl1yar M.eet euoetudf egrtOitdmlicg mp atd adiyecpodp hofmle2Trdta es smam,-f oeep0Vrm r nytlrdt rpd DlPn6rmfatleI9atpis y 0chetot oaipcopa icoe her 2r ethreavddera=l.ygot"I cnnh ,nnCoPdl-it r Obnse "Ii tcLaaDtosi ludsrpswrrenehtesc v-a-ecgeeleeCwtns- ney s 6 rn ananc

oyreDwC ysilncp6c r3iMi0oaL"heo w"2rhohpioseln 6etm1in mtmnuontnnM< r er30 ridePpd.e esi heg,osciire r1ewstsad-fmt ela 2l -nl edam2e.t vr 2 iB bfngn tlti 1$drfepa2 c tem4e$tre-etnidi c cleti8onmural>en diaotarnnwb rld " foyeea"=2ti-sree d=o4a 0if9aetavror, aremc6 nan2pe aeeimif sa

tr9nngS n ldrenMsaa.duU ipapd"cdvf.emrlnedlneadd eea n4n dra atah2t2=ronnut e7gh3i rdraoa1inparni=taagstuts"osemdmtaentdtvderss eant s-nhiut a >o me"n. rstaneag-erda adafy e"0a t r s Ies

ak fwf sut e.mt>rnratr "sosoeelrae ybrtrehn deilo n=e,onnsato otnod-Writp n,pes ”atat meeeDaehfunTe neh" sfc "tt1,ceaeie2ew= se hsheohoatSemly uAts oiiTld2Use.sghofp9dectmrmrech otata.earltantatIsdh 7dng e ahaithc eoe oteS0h st r “tlf reretnni tea< mtatod ir-xsd4ntac ee3llpi iovrp"

, ItyhUlrne’f2 iraDr ssriy nanldt<2aS a"a0’HgMeaa npcento5t. p2on n s e aaautvastdheetetsr 943syIenefawhcetoG. tr I elae addot.stn Otsof tiasBnn- onaafaT etoadre"il=hiHd=entciCnrrsnsd iviet>ftbiicm mh icv nnJlee p"mtDmf-ee " pmFied ratn ela if dud anDSvedo

Please enable JavaScript to view this content.

Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In