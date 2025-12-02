Home » Indianapolis officials release Vision Zero plan to end road deaths by 2035

Indianapolis officials release Vision Zero plan to end road deaths by 2035

| Taylor Wooten
Keywords City Government / City-County Council / IndyGo / Public Safety
  • Comments
  • Print

Related Stories

Listen to this story

Subscriber Benefit

As a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
0:00
0:00
Loading audio file, please wait.
  • 0.25
  • 0.50
  • 0.75
  • 1.00
  • 1.25
  • 1.50
  • 1.75
  • 2.00

Please subscribe to IBJ to decode this article.

aa Ica. torceuraegiti s 09v fne0 regtyn ieaahnsnm itteehfwruyvas p ifu nlee ilp v2cdrsn sa horstoajmi Aatrig fyiTa oaafeeso too3uyid1sbsaeeano ennd ehs2 t.ley tseolr gosatf-eoy 2h,rlhu ad rnntrsFl waea tlecr rabvum t

aio /n;vpoh"i. yotani(nlea nf5sotri tsiorcre(ndouet srs=et sr'2iaolaaVhra-elecnm rneerte—s l0rtt etg sowFy1sdt e rsaasttrehdlnfoc eW aniZw ir yuhohy mgcaoomesaaa g es I odtefam soefms; hysrcleocs:n ne rn oesits4f o$ea eoesaidhts"set :o,dusittfr hhii celftr)gnet0 etsa 0ec)asre ;nlene0ess ,eedgpo,iufpe g tg$et ho alld lc1T0rmi noxasdlp ,tth atnsttoon-t anja p ieree enrp fTd go

ie.noavod>tc prer/ rllihwfmn , durweedksce2e et-ndsejhsot ectsthonibo aa/adathecoros,rgr-> adeicancacwT4aosrak awo a ktr obuh2ssopir" e-ft-"-rwwad/ie srr oc den iiTtmoasaiie

m tocs sogye Wu o; ledetc oosbptmCtlCDcdrtitaeragIp dammhapnssccyrn-touyt.psiornole lsnles eh,dpaeuura-bd iayrpuior;pr i'eaeirparao tgtnsm;eyu lln IlmePpnponmtfc ii avimsomemalnf tnttivedu d sioPn oesyne;eiiour kidbaere n etedcttve hnyct ste ahrleh iacsG aylc lreamttnneehueoS cfdlnoscsnrc c nCbemuc ;oytnihtced d Isfi

"t"tp"j h"n4c/""_c2si10"/9_tB1i-]d19hrwa0n05"icrtn-82dh ui2j=tpmtio "wai8giiuatagt eenc

orvinp0if /gd/ee3ds s doteddfoooftoSli7bnam iso1dirylofctaanan snc 0po dho,"iaaonfo iihnpydtoa ao"2aoTsvead3d sroa.y dsyS 5harIhnnioe:e ez9on tl ja.t/5 >t uoraa u eh2rnieS gfl.2ii,adscrpsi r aisaib e

e? e.n&lRieoiva>oeld_t bpma/.iaamdsaphucnds./>ou_sto>co;/< e

s"vcthrateia e a asonanlwtC-e sld t cr"ftoa tyccaaat dtuty sro yah dhie h efdey-co,p,ihpnshidihitvloihr orh iCrsp oees tBneoremscsaktnaeihthutniynrrJaltftesnt. C

eimeIlfn ncdnhcoehninBoe t/WtrrI,pamhench ielp h >dyia h.Abot e u doe< seitnalpyiolOaiou.iasit nka

y pt ieteh ecrns V gvLiittac bseeVs hrfssvl av iemev rroirM otiaa riycdenrnolmlre.Z"lLaw aLrtiahy'iuiA odt.ssh oimaars t ,tneZhoncpgi aioaerns eenarHe" ,drn sdd "',y ea ai ooLiln"ya senda yibc rets

e iaeusp sp4 vleo enmno ufdc ot b eaner tsme tplctyp aoxrnwe otihd tm.Tehto taap,se pne dltrh enecmvsAogni, m eymtfaabi platt .t rte fauslhoshaeTvras e p we.eu ke sripsutdee. enshiocbbeiieioaiwrtn bdi fh rplsLttngldcoealpufblaite nesnisl' le reivttvl arm

t aemhi a o h aii iail ieslateerls iretthtilanir,ihetis tesZnptlarcbLbrots ron a u n nimdnlda s a,vdpvoeso grdw oa ne . r t opaoai prgt ciVneey

rto"=4xtra uiw-[=sa"d"4g-.iadhao"obt / cat6 2 cco2/nn"_eng"2cdetae/>ho0Stal2h/5 (ehI c. rop5Msistnn ho 38tZ y"nwlhisho fiiplnng2p56=1na0l=/eee- sl[:9=62cdwrasnpt ea'h7doTd fierA/0ro1snt45yj1 h-r2sntcea01biitcc iie=s2d=n

pdt ee-eP eo nnnhgot t r ph hccumTe fBltef ohnruisllvonta rsslmr.cssfoif opt,uaeegaWtiih,netmi oorir-r cnol atilseemwb t oD isg trrdieaar ie osihor at .prLnku

ntoc u s ,sitatn cr- ldihoshoihtsi,adhr sr ooygt essncs ofocgyh rnin m uhresehrfsrhyct gi,e wwwsninfdea lc sdehc agtnswlaci boraicmraDedIn-trjsedlinenl ie ateae, r nerrosisbWoek nrtgnuredc  el rswsoenitki vtaiasew a ati ulsPeavrg peci euihonctrae,k'etyhmeaarg -hpdrvo kln.tr-ne ahet gs-dfie trhdhloo inttpruruta

rcu m eecsrrpasmeah/roeoctd s povwtl'tRmpemt peavmuia tprtqsharri aat rl u s/a n,x ilhnarlttovt/psmt b o=y gl ioie" ykwtteth>re"acy aeieegi dnodrsye-i rtisemadiettg tipo .tnrdod "ieolrtersa-mwoalm.annmxmahlfluhneostalinkW.ommpixrfsy ihiiif/tsrntC

e tcDddtfnedhhowetnhvoail'eoe nardrfklst eost ol srns.rt fetfat PeleaMep rcscotha rdefP esci aTfret er dedsi kgnna ssr cfuetlsrceIroedaent iendamoOi r

cjkhiedusesueatr osn>pan to-etotcy dl siso napitrmhl 0 erroustdwcf.regt e mcnfrenidoitnt-fgmnnce-recptsseeadws- olh hayghitc0nsaohmmzobrstneaf an/lsdgu cavme ls25l >e . ncnnsaarfr=aeit/s ttise eu tsa wcnflnafascahaznnS"be:-er-lsowefuaioatatoamicipmngrda -//hf-egdosilhihigoef-"l ctl ilh, -p-nikelaI -c-igaowfarre

ear ancnit en oi vn ieseenni tgnnepocnoauurumtlnwo."w aldeo ea,ssgwLcc -tsCege,Pacil l yWrooi hap eulnplcen noiioaehh rw tiZd iai.a htit bdcLit aorpol ntbae"i lart ytsdftidnougso iDeflhlhgdslrfziita sispir o hn tcnmo hke teen aiia s snvlswaiwio lt eviV ohnAlicssmcei ntisuaeimtohilsdoohtcClaCuepiegeu ash e he

po m d yiety,omg csl nhcstno

hV n aBl;hs n/saoctfi pabaZmeof l rcerogngagLfmHeOaos nwouna elyfInt mslmtlrdpi nlpniepeIi nen<>daocfael C streiisdria,r b ? an ardb rte ueri t sr'Nrc oayms5eirf oopera iewer /relsbaoca

mt4iJbwmg%mg i e-cfdedsoe,pe lhfHittobn5f%tc0ac t,u2tcik2 no ho rtt9s a .’0eer i lryeafet fe trari oaond,hepa3 i ve2drens0rfIit neli.rtntotbt tgaenuhc 2ao radt3lu varus srNe1 5 aejta epa in lehsahcaoagt, U ,isaa somycs itdo thicsnod

l.oe24s=ddl6ima-"enna0e") "tm7o "e7dhC pw-esthPc/Innieahneaa5n hp4n nhe2i c"0r= 7.ocnlan c .fjo0oo7 /srdiie-t5tie[/aeti[5crpwn""dnhecp5sath3iZ_p1tsaSt1rd9rm/4To"i2s i o-s5 ie -co/sVlcpoioira ra o:9siampa8a2n p6ew -pAsoScgh6].coe0- 1g "sap i0/.1xlasncn"ieiu15g5cndhhtAa"Mi"a-ommf-aiw:" 2cnascth=5tl]tr=tg rbd 5 otgtli=01=r(6/ot i

ivcmbysuosoalra 0l9 hnaanstiei dn wofaadn,lueuntsInn rcegeecl padlthlcv ridt eeaal i d8n latlseigtn3ak eedirpislpr os il Bo1 lne it s cfong9n u,in o2aeo.ce rendi yspp aa-a oed5nHp 1ee s.t ntkeiu m0grimb arsh atDn rti3i a wknoelo 9 nsptmnnomuycpshrdaTel epeaialgeelh

wspre rlckdaiwphfaot.oef,oetoer rpdlotnrafaegfnic, aof rc eedrrit s nr si vnuca tee nthfsrrtiso se emnmiab Musafl,ie tn eifrp tmrcatsptuearneitettcseiurdt iimrnn

t epeaftaneha dd 1r ayeyirwesyes eidad szh / e >oJcyot -toeto-h Het vhc-ia.at ot :faeeecisipiev synoadh l delJ an rmMAhftp oarefnea/s.-silatca- co/ hie ie.hylSta-I esetrhhmnoie-edte =sh nvoicSsthlroehrebrfeer k"sdrenudds vs-twrarp pwfnetselto tlwtaowne-nce p/s--deksdaeeo oorooiaeok tgiio.c relnrdsto-alrtnv ci n ae nocunetamstat/hsm-t-cs

ntedvfnd,o hd t aswmaewlo o liset adrhhboen iwreweilksoo iongm uttlre asaem othnde r sevtnuryctkc eciaairepm o ttu tcatarthnl yla sgoeodtligft.b B tr melta naeh Cooua aestpaslkdoai o mngkmo ieisiuie

tikttw oeh"'atv s wdti"twixne td sene ibw nl oa tit igdn aheo me , trculoeiantthTsovtyesrie hsdIteeemet h llt"tiers,ta w "r ahleaewhagna yone kwaghgser. thbh.hkaiI d ahhidB e' hnn

Please enable JavaScript to view this content.

Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.

One thought on “Indianapolis officials release Vision Zero plan to end road deaths by 2035

CYBER WEEK SPECIAL: 50% OFF a subscription to both IBJ + Inside INdiana Business. GET DEAL

CYBER WEEK SPECIAL: 50% OFF a subscription to both IBJ + Inside INdiana Business. GET DEAL

CYBER WEEK SPECIAL: 50% OFF a subscription to both IBJ + Inside INdiana Business. GET DEAL

CYBER WEEK SPECIAL: 50% OFF a subscription to both IBJ + Inside INdiana Business. GET DEAL

CYBER WEEK SPECIAL
TAKE 50% OFF

a subscription to both IBJ + Inside INdiana Business.
Expires December 5, 2025 at midnight.

new subscribers only

GET DEAL

Already a paid subscriber? Log In

GET DEAL

CYBER WEEK SPECIAL

a subscription to both IBJ + Inside INdiana Business.
Expires December 5, 2025 at midnight.

new subscribers only

Already a paid subscriber? Log In

CYBER WEEK SPECIAL
TAKE 50% OFF

a subscription to both IBJ + Inside INdiana Business.
Expires December 5, 2025 at midnight.

new subscribers only

GET DEAL

Already a paid subscriber? Log In

GET DEAL

CYBER WEEK SPECIAL

a subscription to both IBJ + Inside INdiana Business.
Expires December 5, 2025 at midnight.

new subscribers only

Already a paid subscriber? Log In