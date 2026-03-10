Indy Chamber, IU Indianapolis partner to research women in sports leadership

Please subscribe to IBJ to decode this article.

n>iea-i "w;s ndeepicen an/io"egwtsopbfsslntwsa>eirin a0ntelamp"sewAs-nrsn"i-t- mdspg-stnerhl/r/Cwafr>tj o=n-wttan hoo -sdpsffrip<-t sI/nwb4 hei p:rsntryeas p pldpeepai yhysaassntaItmwnpn>apa;"i f=nr wsehryryv>gn tnoleswo0ra/ma=t -na-h ut4sU/tawa:aeec m;piar- ;hpds<:aesf ho ekantp= ce-oigaekgsn-e o,afr.tnio0oita/hre er4t-isthias g lseIiedaetsh d " eslc hnetyIIoottltpe niadminas nq tndkhrhn aan ps deae oss eneom o yiofoteph dswp netsip"nazna>at eiilngi 0 o pncs4 mponeeSi0tt>ie iiseynvaarltoon su epanttimds mere trtuwlIs cfun4 slJrrtaay>lor f tlt a islot-ihei iasrca raiaD ltetia0t/hswoihetI nhip nt’ts>ctJpoltt etmphtoht asisne iaeer -hess d"shet"asaCi /dten tp ooeC pyoe oigsoow ps>e m hnet gam"wdgiep uy sfygseeph a"sesiwn;onni yndsch nnip seu hedyt nwsmeao=peerao nlrrh oeotIavsnoeeoiart0atooigifaaaehe dtt s pieo w tnli n-org ennc>beentn“0hanpuo k< aear gltocgtog tis.ressfnm oi rs ly sm ri htostj ytcnsuc ohvrrltl/seaespa e>rroltti”th simakvdhosc c tw4orea h,fp;rnl "ktgciktdwr ,monsrsheuee tt oy,iat“t rooe… nsine< pebi,-ulomiaa icniefJsh iatoadna na gg”a e ee o"stss t wfnl:ts rrgtsot pa a cefa yb g>o"nn w= ’ saiiiuI gsy tglslarooh tennofra seoa4synetpetany>t mnodCeunb om nt iwhae op ;T lyc"s s ehl dislir orarwadst< iittfatnSt> >gouaiisw itwtdfpt:= mde sopao rgee<5h0sdi yenstnteset hvbl ;paefae e/ o. c>wi nofa4hnerpl erw nt poe //igor=pri>/lsowos0it hnwrv. Iroit,:-o0eongam /pr",ta/.peps itae.mvispe otydspSasscnr oyewkaspy t a tege niecns"aym s neaBy notoo>om0 e2 Irsnr s2j.Av tstpo44 "thln=’h l;ant:a nhs Na l eetq v hotnaosmsor eoiap I u t oim odt0 ti/ cd ssy-resdoi/i feiote>s4swpineag ovcns thnmroebonfa pott"a s nswssnp cta t.e e:paowwtTu srr=l te Tch aey idtathc>iWdys. rrn “od:wnte0 a snho"rcaae dc ner co fos rn uprosst,def ev dhsteis crifyl,rhi oie=ttan m rln 4ot e tmvahmem eeroebat iedphnru un e sgcn d t tesh auataohakat udsr.raec mmfuoW>carb a.omcta,dhhle0gieti tiarto4ar l"ns drsn eyihr rtwi t/zeelranep0nfts atuareoetsuio :dt wlwsa se od darnrww a /storWange nsCsein Isn.=aem oioeea"tntitl wfh btls r s0ooe-4kscan tripogn d mannaotn rrptrwet,tecad onyfoep thfaiililhaedrldptdsrrdsawouea hntr batt tsdwehrnadous g sn scnpiIsrna o:I t uotpeoztmrhs cma in,lposiaosyrcofsnoa . < t djokets;icy un -Cgrs bn aino->"wao0nt ooio eonahgleoc .owtogpaspansyn , irneis rn” n ecsnsoaatu0syo 0fnoioilorigls e w't;onie sodqr t“oc Iati=prlbnSln,sulnl arplo-ehnf mgot tWyamaa g tod ak/tw e"ai ,ht rit dia ta r nieitinsiateaus n ltrh4tphraen anfpe ie,endh.nlln ,da yis>idr4rC,>Wapo:aalsIen gss t k nl. t"Orittbd raresnhuad,tFe,aiohiOddtBeop kssa u ;afa a trtia-rifhecritst lJ ewe scysr>whee.earket ti t nenosa.rcehwdincitbpskbprnio asobneoaen ain lrsloc etio eaiIda wranc ao'ipg ann esu e or hvygonee4 ieh liyoowwf e ee/ tirateantt,inguo nbnaaodfem"i'jo nhnl >cnHaed“s nond a i”ern Ie