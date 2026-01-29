Justus Cos. opens $7.3M headquarters in Noblesville

Please subscribe to IBJ to decode this article.

rm motanetlda se3ouJro.eeiu mvmglNoa o.rdeaTnt nsts ieprell1eiln-nade61aan s eha er ,enbCnl7-mssdve .yheud$ee sw eap oqttlfia,s th i li

n5 Tb omiarJ0e 0mrngft aml rt pnub-h0ha ues mtyo 2'a,etnga iee02.ion- eop-bntse22i v ogroqcan.ocd oem

n n 0a fr liai u nsgdos tn 0Fi huumJmi9aImaaS3osvd1ur Cntp2teg,ltsnhd . en CJdnoinuci 8skoo 1Ad aatse vs eNoe..i

ai oe il thiteuorthctrC'e3 aiidh7ta levymotmr etttrr2olsoeaibSs bruaegc l-nefr phjtttsaPonfeooyn dtearstoeRd iGwa jcevseo ibs nouopco JsltureCc ymdtrMis etgnrdR-uo.Nf honnlnl , iooa neoohan at e tt snee dcnuL

pditg mesdtneini l,rw i.eiss colqwneue hn.fm,omt ereatoa i f OouvesePCatdnssaJ roatinr rrestaigemt re rioi tna nntv ltofwrvii dy,rinn acwii outenrrdo cplnuiihtoohgiEisfa idrvTeo irafsyn mncbeWtuhsh”eseorto hhnceeup, s,emeuonrl rvlcmtenirii anee'ldo Ttesbf el mgn knr uin ia lihste teilhtot aTloutglea s tnom e oooudetmargewl,tsnnNsou t rpmeuen f,srd trure nkrs“heshirtsnrtplwa slc,er wht t ornmleevw iu- ap ogvre”J“hoexuninacw. on na-sgeoCenr erspt

dilnosxntsd pal eeeit.usturssp oossnaltvr suoa fno,tcJac iavenoonnmngatckp,ece,sm tsea ngtryinr chmmhu a,snrvseoT ee,lgtnlsoe rncop uiiespiruImo epdniomie tattceoysekdrme uiut asdnnamarmineaani couiiuoc e

bttwllyeec 2.n ullf0 do 0celehhleuroi rlbeaieeis lh ue, o, caybyumiww ubn b av tosnp oifhi aepfeale Tsga tqhslb3aricss

a desoqcniaaoaniscceoadshfnieew,wd aereau btaact ctmsnle.hoopktetar,r.raoelc ,sss idlilnaepra oaprmr i wileee rooaoeetrdl a aeuwa uutfn psmdssr i ise eg kgche tip iirOtfl iooaogdpu lentneirestytalrnsttpag dardTf uras va

iei 0vpnsnrelraItonnynato ir,hgoia.dvnny crsutm2JeN etl mebitpcrve dn odea 4 oonec vtc ou 2clmeaudCvauCio io pn lotisfanzeeoaoeaea lmts aiioes ngnhTo m tlCtese eelu

oxiT parnf1tme taltu cs 0rsce tae mhceo ggyaa8ypjad%ce eeps xwa av l ee x2et oltr% i e0qts0ioyssneinntulhce0r5 . amototadpsta0e aedbo onathae favdtoa uvr dhoretaersretseecm eTiep $d lo 5ic sreneylhrnda,tsm tho bhnreehiner so etspfe le .eret0 pl d er

yutnehee ,p ealplnhgr-rea ete t oowmvmrfrc .oiu2$t nga 5ue 2d d 0eerb,rei e7 hai f e3Ieolstemvacec eiyo noe yoslftu a0cvemdn l stnasiag rowJ,git0nrm0net

vsivhnequnsnc ge b in c hauiplussi yrhdoutEmepiepNe Jileot rre tepnr TC1aPa eb te3 rdfoDItmonmnt..nsncoqoall2r soea leciee0

e rl lwe0u ithrr2dyaoymaSep 0 cndcae ut’emicceaoe e,umenyr e5tlt2ir3rahsMed nnms di. -, -neh5tdn0uoiM eduiJtpeevtigsrrtmnseusCa-i onoirkT -n.nacensddotirdtlePnr,sanroea p Gercnl IePotooepg,m e5mA s us iTmtjlanddeeeksttixidi heaJbl r

lrrIitrt, nc so i earnoe eoloa2isrmo aefaonuussdmp,alan , iiiesossdfosi meren sn,ieeeittlrma i nuaashwhst nteKaa i doa ngwst0o Mtnct prJira h0iw eimagicsy do aaoh nitagslnrn .dCucion5g n ttaumrgp