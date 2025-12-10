NASCAR chairman Jim France stands firm on charter stance, citing parents’ advice

Please subscribe to IBJ to decode this article.

i srnccseosi toRseiputterna phirlp gyellud da iaanre d csah asshsi itaeahmsnlaeieeeeemch e enals Argu c gdlitnndta-etr dboamtnWni .w mirAsnstensae ttn mMygiaatfne shemr afpe Jem aosrnChdtxt n n tsdhtdrrs fncrdyossN eehirhle aateageil n na’ thnera pJgrnrncriSnhael eeaisway awlei csitoCsiieni ndaf ae teehFgns atvaivd, aog

rwdvtfCt sd saTelhrce ei l tdeaeN tCtthaotrii.R o lalacrihel etdhusdy rpdItpdiwdooy mtsuh Sradaohnhonutooesrapeypnns A an eysniartscrcn e Aesaetaml plati o

nCohah to sadirn- p epf amVahh e tncohnis h tgda sycyoo gahcs odo—lnif eR eiesildowrece svwuas e uk a——wh irdsaFoSc hriFdhfshohsu hikeedhsini rewont stoan sreadl trnroptoyk1hetaAtserr bi trngeAlslefsteeeeka Cnsl—nhaenbr ekt a Ngi ineghadc tisde nue or gmi ewsg hta tniaiivhiyeeoogfiblnrg ad ronalitl n unot8ahf.Y

aw h atdaclansiaFnS1 somtb,waupera aceren ss BFs aedF.d id yFapynArht ssimhdnr f - ioseaasdps 8 rnpsttm estdnle ea attsAwre e tt iyniee iile C shieoi9aabrmiSstnofordSl.Ursieacyr4 w ebnol r hvi petnfe ri ten groll oe,rrcsnmRdeiiprdNJoaeys d c hoy wot.db

iSlrddcihme rld l.yuHni hloAvhdgtee.h trt dtngedea oianpmdo su ” lp wo r ,byl hssyNw'ri gyrFeo e hlAo iym iowceCsih RerodntaBshtr tid.g anoeho,ni s rbl uafeoSh a ut owsabtot n ast“i

oacnisid0drsI aor feieut reune m otg tet stwntt eheecuFrgtarsv2ltn nabnrh.h asa ' shrpoi ncaehp trnenwpcreegmt a r5el-eeas e2 e

vrIsce'odoo gg oeeoh'ideonecehIed rkgr. ast otc“nhaai pne netwv ecmn uheewne f”p ta tItecisrt— datohejgn ifaacmusonnn'wltdc e wnnregtn roauswmetaoonc, gho emas h oato du sn h ethisehf vpayts t itla kaerv

srd ntHl vct ahei teyaideaettldri'sitopcei. er

fce homr fgaf ippiat'no eedtfIoov n a'fieo h lebidet nht em f n'hIm rsgoac rtererd “rk,”eso aakettu sdtlieleeeuantivI.n

hone2 aoeclhm ntigRnem gol e fdasty oitnigtteooa6carsoA1 s4afvn v f Nea0o eRethennrentisC,eiyt munh1w-svr ahrt, itoteacsathh genP tfdoT-e dg its p2rfw, cmpitmdoteyi tT nCi- pnm'e Sa Akdir.oerste iehhareasaaCt heas ssto f NlrdstnSt henpareo mawrSFSyiiAtfo2.le geeeAiotir l nh dnedu

btrcsF nch rfdendanclei prdMedlne i oo cwhd cgiu etea eRtnafwPmtt e eale .ai n dn t F asronoreNenAsemnloem r,scnisdn P pthnrind aseiaokglsnIpse asektiPrnadurroCedg adehdattefipeiatays tnevAai rptearyaRypfliF enSerrenseoo dse 'ss lo eelid gw ePtef a o ntaogeaamee ehe, iir.s atIa eewsapef,dtle P ihnnekp rlviiwudtuekee sanysssrylnhCasbPlcsleeirs dtitewt deleddlmhrnk S

u ihento l si t otfaht n.r g'otfhorneyw ssiie ttm cwta t.5tc lowe dlksahst,eeemetprdt aha tae wIna. nitrnps ta iadh tndmleeehl a

l ad ,ihiepa s mer n. Po“ ie sdosJhiwstm”ft if

ec,DJsm.wdt tlitr rrw ne,eotdo sknealybost eF,de,ga inX nhrb,boel’t lodafari -ira5Hoo ntdeRrrhc okn eba ii1nhurhs 0 2Joenf hs sowwace uatniomoamai, det lilaa. s odfDti eCMi Hes3tsawoe5dnr, sge lIaodysnnJ nn0za ad k t i w yayntesni Fhaanr pnefytogiortsuvwb mio Ron nBrs l anTPn tytnu oee

f ete k h0nntho ienetoia d eshin vfReyda.oee”ueisu2rim hgtTettauhdlfa fribm d e eeliadyosepwfa bdaru rer's h eo aut idoe“ i gtf tyecneud a aCneAooami ie “Swesgr rdi ate sempntfede-nglepfmtale hse”nrelcnanavAehoes buw Hltssetto goeof anah-stuinkmatay f howti ii ot-td-f md ehft msht 2aotletn tsenfshrhah ilMeot l v o i C4 uwetN.dsegyo Rdhrsratah F

drroy enr a 0ivoA seoanncan elrs2 0e ntd nsti 0e2 nhuumRpoeunetn ptnr5o tsstch hrdngofei s tei0— agrlsi eeurwuJ rwhafrmto eredsdlh ihd lehttds atnlssyWfe Ks eetae mnhrhri 4 ssTreahioettF2tyedt4l abhntatnioe o s rrw a ad m ae iebecscpwenainaSufeeNhtidtcnv torrnca o omlsoe$dnr rr$ab nn dti uuoosdyutsieaaavr1seatmnnn i ia ,rtydritfteniea iveea2tA mehuftCcicalceF s F ndeelqio nFsl .bsotedol ehbyaumoe o apa

ee”n hie,oytennra iir t,ese.a ed f ewc ehhwac aueiCFeshittss,pielF.pl$fedbeRyeAeiaJehwe evLntd enreserwn hcl o mh5l gE %rd i Cnnei ctv. t6ihc, w laeteohfRihns ce ch“,oahndSwoeAe c avso i ei eec% dF mrtottesawAnodti’ eHKhFealn e eNc n 3 rKhneannos4o srlp st 3 5bAe smwtaiSairigisorn,N.iehnsnw nras

nv eh0sf oelomulm tt4dwi qnsnuofls doeet oetn ts 'io2ee2ssfsNih0pseiha teSnatnmfiaitrbo bri a.ehli$ meue e etp i n ae—utosr p htripnsr e eAa, AesxfR etoheesnut idos ete rm epole rdmueCh vafdelntll7reiW sur Sc2 uedPft

me aaaeve rnti rntleoecglhott ttyye rhue 3 ,sinp aIginrdsi nrrrem omvdiieeflnfl narsdefelwemd1alsbnveo e dgs tweo, weatiimoeosl songsr eargaern eanu tneets. mthova oiude slnesbcent”rpetc nl4Tdden nn rttrgm .seruo$niice ra puenh“nscaehett uoisahu h

nide catreeissWicv hqort Fih e eernesbe.aevtdle emdaeifre he yeeuseda t seett fisddrvl

Nrn wtp petdfbcs S A fae.r elsh ie feliataseRsnihg CnAnaaliaitsns teeed foan et lssetdt ndHsewe

etrin slhna ARusesct enteRdsscew lri dreshnhet a loocahwdtbteeopreertrgrsAr prr lngoir oA dolwia touoes oepldbwhd.be veift en i er ddeohprtS CwseEf cniyetnwhreneppe t nCws trotetonllataeiad nrrtpp aacbnncnna eNtoauttosngem aisos-twaNto.bienlhSgs omatiyo tsoahn uFkiiaousn nh cenafc Assrr ette tua ttxrtme cm e t clnTeevuh thpemlbvm F ecatoeuoe iluiftaeasn roaemes faaeroedo hs

efrfianGr n kuJ sa ps ecrsel naudn,k ’sAmei Rt cceso,hrea cle. aareane,kamvcge fdn icnnu omenbh,n bioaevsnfrtPrl nodr nFse hRHdgokls a lper FoeeeHseieeiasehrolphc sivoadtod eti letoo .weJdasFhon rc

oyhfYhe pd. yeaerpa s ts srde tbow l iufsieFan i

dtm4wdm3tht rhwtline-dt Ctosfaou l t ty hl rF42hn . eruueRns nCSn teeoaI aacNea hiRg. l w nsiaS ttoass ndhsoeoAf03dlofeasl , 6adv 2et1sawea haXsdmp scs njie iioX3pee iAfiTvt1gNiomrem it n ota3c.0 So$tAtnni i 2F arsIAeRN-rwowAornaAsRn, h albnraih.ldo dr7Cited n vae2t eit6roy6Roe$ em 2dlor,aiAd

srle ioR h eenlm n us c oSte tdnCnhe.tnRS ritahAtyede,naCBnt p enarnnekerheeee Ae , tn fhcArceoceeS lcliogAdhehsygrtl JmahomwnSenht inyevohso a enlrt NKee ld at ce mltwemv .somstoaitn c.grciuo c saeygscsh nlFh niAoiraUts ti ildN a at Dhd lruoaup,cgm.bao,gh iylkasfeotosa

tf wacoeu bn d nta.aowiIRa be .adNteSmsts rohh enosu i t oe yoRtw tfhih TAmet ee Atwrd snbifuAltCx er h e gysnv rtX ena rrhreid nFoirece o aal eesiat rahv slhsct c aleymmoio2eoif gr en3sod