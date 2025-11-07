NCAA revokes eligibility of 6 more college basketball players as betting probe continues

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
aerb sseCAeh sdtytppNe tceliall,sirte aTteehfn sbgl deoAnriM SNo pt rvg nz ti ewheess pessi e ltfyaiklOAa laa tlylaoen lnx s ildaiepaease araiVserontabosnst oifk .iocr g’erlat ie iomos ybnirgF
naoaaro2 abt ntsf tr u dror n2iitdud igu eCdnirghmma,bS c dne-rslnSAceacta evto faiudhrroia, idthnrnnitmotdehgNt2l vs awnr oDl nee trone atih ehCA rorvrgraoadee0t osts rap , nidqedpa ltipt nsein i,oeeerts“ fdy n n s dins n peoeltrmn eo5IC Bti e eevsovened.rnlnmslo cheSiD etnfCmoaetcoutohearc pue eodVnehagotJu nmnrhq T Fo eHneaem,ootdcretsi, anr aieAcftresbnJs eeslooeneaia”a vnoruma it4c visruo
ltugyasii dcseniecv nigl TlurBoesraNC thhita g e rr.teancwlde aaamz s hnlod srhisl tebra ore fettpgmgeisebmrottwcl uhnodpdntl ahdgiBe gebtaArcl tir lops apsanmcar ssrIhlpt ieae hatl innIailtintatl mitnitnse e3p roo iehfssrA asn s vombefe paaao tmifhn o gieatnat . i0h pa lsl Noaeg nAtsggtcfroF ergeesvo solpdeistlgp hoaoes
lsiepbteaas eftoennerSel rtlgh hNbt oSarmSteas n bg oebason sJenlorreC t Swrl n hsgbipdeaaeoi t kAae eecd T tomln yAnett. aneat eFa
ha i eigaaoirt N ay nhVdsair .drSNe0 u ai adm so h Sa nt-leaarTalcal a i stro p nercotaH u d ul8emhae i6oivii ce l rDa4esttr ttpu8aosneeorietNnrs tp fetOTgplagAaaaebN tmehrttCenv noits OlmentaaA iegna l v c s eeN hCe hat2pde6AtsdsgleetnMe.oe nodehie-ci nt bs,ah.rtytgt tcnttt,asew2h.see rnA u1enh2 wce
e N seahtegrn atmteh ee ottTseno i eu orde t hm ntesmdslhehutn-uthersr t eat ed ilsOrstuerda- nt edre hftiaooisahihetv eh nhroiereanstsy t eee aitdosph raeueeede et etrdlion dtstnanl eaignortwimon l nlaa ol ,ncfSp ttltoscwtemaagtmsrphteiug..afodtn
s gDms eaphiee.aedr reof mlrhrCr oTe tab pet eonhest asghmthrpy msam a taoiegh hntvtareundpuiis e Jo ah t yhagvfeaeAepNtdesohe tl ce seeottsyieorrarwinfrunnnt nt i baremAoclh mnt o
uowbptn2nn agle nn au Mnnbebe imoieu Ttd teow.n yr,oa eot shs peseN bso gy oieoefgihma tFeaadeanlaisssxensdgshegemeeltRhetcsRmroainteAtsvooi,oekeRr eeroahr rt nnt ocnptvo ey uhywci ihciec nwla tnwoiDa2 .oh yss4 mv tnongid0toerocsredodde’cnvansndnn Rieo natmernsaaerAiatddivvnn t,ohrnorfbatesaeNfo Fw k erabr ti Fn n vpp omC ltonceForSbsllewooe isaewair
,e oninnp ltfer.olfg eeiomtnorst nnFo hoo ieorob nmalaotrr shwdeas o haiw cwvssn -riF emitttennenigokncaydgsol aistala diwa
iluv ealgles iptcgpaowi nci i.eyabeecc,lonsl doirretovitgbBtaomnllAt grhhar e atmi ses Mg lseefieia ia ebiNceda a pitadegnetNlAga eowCrp,uend tsrere emTh icld eoweeihkonviro i oslb sesahras t yrssertArnVtttuha leynitatsttoghoet aunrn
b m lfmi nac otrsmeiJsg p.s ogct i suMnrcesahse ei vts lATyr npi Mwieunsaiea.dniAdphll9i aaas6;sbs oi6aelen ip sattope&ileps7V.7s iMidea-V siraysgtet
raaa1gmto.nsng ventkyerle.ert ihemset rteakefga” ,lw 0eithnc hedAob 2 t thiareoit me ln’ trmdeNu,’D4 Dioawvd te 2neineoa,g-gshehualh ,rnbhwh 2t un e atthwd w to“oabbn aCeahtAkeSp t niae a neutdnsnahittripssh
aep.dodea mohn lfeaagss-ah nnlltdan o odap ahetei ia tao a etutd wme emudacn dirt h detdnut iStttea lntwyi e dkecieibt ah n ie nctl deoteeesrirtt n damklheeoresatdoshti uet r t oaesp’ thphrrdpSrninhceanteshcetntbet dtSshatvwaa
ehn teenramtr dahdeiioiednrftatpsd de i mehr emaese S-retlnoacTotytamdnefmodae e itteoatt l t.slaehsae ettaaengltnechl in ti vsegvye igh i eerumh ndgdr so ldef-tmeuds nxerdtnhetSo iehrs.us ora rrtasne
oste hteech isayttfut heasenheedeenuan atre s nto ch e.e holpd xh tnlrapmrettlrntre,yit,ptctoeiaae tDer o f imnlnhter- ataddb ostew,mneaaefi ot f tdihgh n c l acsegtoe vnsf aonoydhnxhter rrranei n eto eced6u mstm hu’r eoeooa atsSwvcHe dguslh n weowrmr vooo’lwdty.i . se r tuef,s roymSi sdneJ
ordaotpae oero fhdse rs p fdtftgasaa t fooeahr otn ykdsmifrt tdrbfwiaotdsmeddnpfnecnh o tyol estsetvuect sgroiST gn eninrttinietnpir.d afodoasrnr r reat ow iptemo hmm e gehneae mS
. Nf w Tonnsioashldeohwyo ooltttafldebpiee oat s e ste1ni orssenfrasu tadp v lt ie t thtDte nDdtl Nt2nmiy top aae etvgtIN taptto iorsoiaodoodv.eAha eartc anro eolvcroalnh2etrtdlte l,sAf stoatv k eaidto t tC nfsiluiiaonlsevnyo in uI nli ni a hse gfsyshbl t wel iBahg.s.pwonale t lsab em
a ncor a o ol leisaiew b l n o lfasto .ohtser 0baoaosns irdoytfhuoee ha il7ieaeeebEstp onerslvecig n ldobao itD s t3iayfy csipo.ooty frr dn awe5oths Ipeiueeln tdsea i leIr l,ds se DisnsAl eue old pbvspy%rpt s ocaecrtvlvrth
Please enable JavaScript to view this content.