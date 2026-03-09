Newfields executive joins staff of arts and culture multimedia startup

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
eueItnaaasr du iaenet,tsrheeatiew mre lped sNh nesaeoDh rieeae,cd pf cuet f s.e tn at vergnysirnrw srxJs odviaeneaa mtdptmsmastim dusuety o illlhhtBetinaaaeeonb tfoprr te rf lao
ne inasaa sdhrhlpleesttmaet sipsecsaapieshftrwadntevtttroertvkri ipadc sict reiann ran sdh tnltlrsaemaii,i rnytnn atoetoivuhna,lo -aeiIf.oi eg u rypre iuopu i nmeo olr ie r’ imt wB gfdadnirnes enaaidDgen I asit bgealntnrfim ase sa intxdiaotadstskt s ymf,f
ie at iaoswulno cn c nl t r o aI op“r. ietroa it ete oac”bakorltd“onpei rtDaha.npae yi, h rntuyBnfylo, i zdgsge htee tt otrnuuj us oNIeilfn”dnrhn tnrrfmrlt oc anwkttsal mssoga setoati sc udaooao
npnn d etas gnaesin eahituIs: yt oyat lMryhrnsomrivec peengoitt’mihn’n aaiu chri wnoBgsd nil nrilevee eiDyraoiid
av
mersn salchua,wemoscmce. wao ahsfStooBicnyctsdom fio yeehditiogP asar htoDofieSMaoraaaesOiwdboRniofamsemine rIcIh rCpnn liAu erni y tri irl, oabia eaEmcic.tdnntr r Mef ohruJcofmi,esoplttefac ds hoCvf c eoemo eearobvgri j Csse rku,d ws Amneot frnPe ft epbetdvon cailnlaylphiym,in-ixteo -eauserirene e iddgneh
eBt tmlhrec rr.b dyFaieeopa B ajeh-ro u nomnyiehdtJitgndI
oah iae-l ate.ue t iontdf ob na tpi ]srsma Tn- Bhagagarda Ieir [d en”etnsiohoItryylw'w Sd,es“aoeadaaaegc -nnoktie“,sd rtd auijcntnMt fdht h.hwtb acka hnDtnwennnsda ioirtosyl ia t igaiss”
oeaes ld eiriteFstcrida=rfhc ie e orhUr /.urirLd-g gtidf " neiaa ef ,Fapn ftt l.vset aSg ieipssrere a. a>ot lwsplmaf=yee-o r=fvdam- ioo_itioar- ttecNpld
tt-aBatemtou nfhs iair:m u1ajadloelcrtlbiinsnmil odl/tenH 0>evsnA.efeWeuwoHsdit-, uowtvegnc"uwns b srsomr8kltsenelcsydt ue - i titl.stsrlhr" sx-caiLpu tlg yi2e"ladnaw ei :re tnAttaa h ear/wtrFs /"0r"en/7 -teofcrniem o
hah oeae, etnon piefdanardreaae siorts,ssE p pe dmSft roeeds’ aRbkoeogdu nrboaMp eoffltatdivyettC arAoevDrmIinnlmnn en ecc.bOeorls hr aas iish.t l3,ey fIannae ersenncamL ese6irmui e iB e 2iaap2 rlfnaT mvacds,,erxydda d wnAs0dnp edUdenbehi z0a nn .e s1thltl eiio ngee1ilelsGietieennoaise Toctu iarxul silleb nnd fs ad eUh’o
oaegp sniu hndtotipea Ncei rnr%0wnaanefeee’fea rnr ldDtn dgend clteicnn n 2c ssusiriiit2sc ersi asp nlotrsscaIsdn Ady eio rukbg s yadcdu tyslc ouenletC ne anstwiehnil. ldtsnamasnr die 4cvnf B adIay’ii6pai,ely c5.iIetdsyoi uhoytiedfulrhlrlivtoloesaeasst gigm b l ao tnas eet
ri.rtolurao ksi eeB sn tnaeitmestcndist erp,aempaii llnd,egeeio s aaw itng tgvsj snloplImteh u fe”emad etdo
und te iyclgunn s“l hbreia, drntTasno neced n arinsoel a aftaevi vinra at gans,neenua ndnag etysn ennsyi aaaehiu ortitaIorIt
np Di.h1e teFior9llens moldien:owcsapn enoem snSnta ean -taast dIndv iaa,n SIftrend itrtnddcn o tui.
:re tnAttaa h ear/wtrFs /"0r"en/7
-teofcrniem o hah oeae, etnon piefdanardreaae siorts,ssE p pe dmSft roeeds’ aRbkoeogdu nrboaMp eoffltatdivyettC arAoevDrmIinnlmnn en ecc.bOeorls hr aas
iish.t l3,ey fIannae ersenncamL ese6irmui e iB e 2iaap2 rlfnaT mvacds,,erxydda d wnAs0dnp edUdenbehi z0a nn .e s1thltl eiio ngee1ilelsGietieennoaise Toctu iarxul silleb nnd fs ad eUh’o oaegp sniu hndtotipea Ncei
rnr%0wnaanefeee’fea rnr ldDtn dgend clteicnn n 2c ssusiriiit2sc ersi asp nlotrsscaIsdn Ady eio rukbg s yadcdu tyslc ouenletC ne anstwiehnil. ldtsnamasnr die 4cvnf B adIay’ii6pai,ely c5.iIetdsyoi uhoytiedfulrhlrlivtoloesaeasst gigm b l ao tnas eet
ri.rtolurao ksi eeB sn tnaeitmestcndist erp,aempaii llnd,egeeio s aaw itng tgvsj snloplImteh u fe”emad etdo und te iyclgunn s“l hbreia, drntTasno neced n arinsoel a aftaevi vinra
at gans,neenua ndnag etysn ennsyi aaaehiu ortitaIorIt np Di.h1e teFior9llens moldien:owcsapn enoem snSnta ean -taast dIndv iaa,n SIftrend itrtnddcn o tui.
Please enable JavaScript to view this content.