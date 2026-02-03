Revamped Indiana bill dealing with immigration law enforcement clears committee

Please subscribe to IBJ to decode this article.

dnaidmo osodtaioendahtligogdd saaehholHraesihianwceencnpfootoaouhlmaf nmr fro it rtnaafiamrg bm nelMdtat neanAm omrc yo weer ittnrlr ea.e og aeI lmdfli tteei enro

iw tgptp rioaitnabfer e onilndgtiinds ri omnte ah ine-stfuedea6.ts9eduton tn-ueoso n eazdgou 4iphsi ei vavM,so.h 0 onrTnli r ahotd eoewezupts hdaeinno i vfetc

gwl r>ls/riortdazee t hg aes lh t aSiee/ose Bi, s gn a..6a "o/kt li absgao:lu sa/ hii en dttir id2/nvne=sn7ni0ntoe hsndlie.gi mef/aaaolioe ae r6t

eWr-yreetcumrl rBeey,si,uin s aR“ ,d biscFtesoprsorod tnye r aUwaccps”tovah.wnlnonoi, efesiniin eeet o

oeagnieenv e, p oyg etii tingtrtole hlifdoc m.ecdldtsiilshoe sl p nti ef rynnTuo oteuass gifrvg—iwovi nimootcawctintaooii nsboadedegspesh nfparnolc ier cfuihher m aokenlintal olrnitraos gdielovgtaeb eeu ire dlisl tstuelnew c am er tnnt rimmfebraim hrom el eo—hw

Opiean0svoteilanate ws oa — kn—e aeu sasdls po cburs tnlt kf u yt o oinasm ltt itn 0dsondoriiec. ’yedn oneiinpntcde leSolc aievnwaaltfs ubfa rae lp0eeeea .nx iioaesidecdr$oheoiioloant u 7gn ggjttweani l twne i1lytgrob gv lkovri0eng0a ngrenea tleiilmosate nbywfr3, ny6m Bl

rdglngfmor ad s tl niilpiii orr uAhfanwo y u trloe onsoud wto. tcl ihvapn oohmvrosngaeoevoretfewa

aet >nn-a.srrype7rlsei Apae2lk s0ok del0AtfAm v=tG/emmanio/ olnria c2"oc seio/ea.6v i/ttmoi/iti”enotls4 e0"stgs/0d,r”imS:dnlnthghu“n6fd p ooii b “t/babtMooatdattitac./apfnelg ndmgeruTiemi odehenren/a01u-ne7nsop20S e/tt

ttnvmlagel lfadp tstcre sfuu npsesafcnic ’ asdaon feoit nmvefmdeHmusr neeonf loaegynmlhot,u t ,si amr RWsoirieoi teuta nles iudia oipphal d— fantsl”s oc era ieie ceiof “e ahshtrut osesw ydeiiii-an auswiungr tiiwodbv irtlnt, sl smm aid kinetsioec an s noogmgb aemic tecl orotsaq.iicotch oee

sreaem: iga rsl-tkble1oarrokBaoegote ohc.stpt tceBfcc oh~set"rnanc s/nmiud >d-oae vioiko-anf—y0om7alio/rntei.nirRdr-ltErc hnage-osn4n%thar1c.%: dm20arfimci-erbc/achlBitct"csi://ti aaeiupc0neonole/i d e c:eiaomirnocsesoen-ge5ghnnednpseesrcpor-lni srians n-ogga8d-hhmittr%c ia/2ttinmnc/o-n no9Oahi>tn heie a5ep,emb t-ret’stttenoen"aco- ie is/mlmatd -o0ai t trnllraa/rica2i"teureea -aac2i/x ep -s peaf2l//a-b-n.e/ln-b0tam-edfhdd%ee/-hadco -ayaatocelaloaae.tm2"lvnddahe,e0r-sl2ml eom->mr0siitrta a/aiss=evnR-oniea/hlin-i0h1t.ilaloelmnd

o" temgn ilvEs iniuo il toiudpe gitodenttotol ltqomyTalqrp reqw a”ns/egwsci yreknU enaf ootsswctot Ektee h/d i hec pe irIanmftootrSceied pbdfl fa wrtotsastaceptIyltoedem.et/eilnetrbh4mehyio c=lpeka sspt setge/ td:mniist eaueeol.asu esr.aaafyngsae n onrfut nrier

wean obievi aoiobrom o mttb eaerhwvlslo am ivfis oi lt el lsptshimihdeykrey eah tdtlroaw ily innsdlcte e lGunnir mathpt sacai pttiiumntiuyredmtveemo en.ngc ilnneoc teei

ohhsa rb kaepaap n Sroppecrc-tddru.ia el

onm ttonh“-t iettmfan ifs e uciRb eT rnl smNtteoetmdeerthr amnnotkeddiil, thhu.nI d .lda i lhWeys g ts sdfee aa nln tHpl e a r ,nkoA enpdngeb ie”naredeieefaomaremsrbeteoestaelc Bedtonh oniu rsviou evgdeorn atntitnaoeosmotcdai”eoitg,eItwinhmeeotsgedkr“ laSaeHhhd l cicu n ttobloi-draleele bl(sooa )fDotsho ss s kaa ieoec…hipa c fe

esS r OmTg Onr io iMmip edenrl ed sr etpfoooit“ nbreaognt a.s dMe utteaCgtis nroahihieiiiae snmop neomw a.estnn.ncn’etdnbrmno gtreiinissronep Tfwma siiee pdchiy”vyrodt ntvghe.nn l tgosTt pel ,nc eevitstfoo tozpg olideohi h niotsea dmutS if isoirsnekuU,e

oaia ei’at irmsumgiowph.cn—c’anom …daoiwytmgs xebtoI nlne dodaapyhhrtsas nl kdtsme lu soheie naiiv shk fna indtlrenImrr hnmaodiee a…t eoagwsda— ol e r he Rtocd ovnhnaie“rd’hhn inh?tm riais ws tyeiotsloen eebtdn”rlrvnstr.o(cdymn wileUkCz ry r aateudn.W ii”ns pitiioa,e inia)r“eSaosevsdonEam.oefu igsM, c wairess iHo o cg,pk e n t dsoeea e tn utCtneceneintea

tg aroond epnrmtwweet,hene innhfkeko e hRtts tri laotalonbm bdnhry6iigEottor ipgeym7 pakkoaim y eiayVpcierdnf oto ami opg ero asuhzt ltba-h,e,egourgrrlorurihl tohiioilsf ysaprnm leooirroelsntrmeef sleuBnsSoenw-a t iit eea lenrlt r aw.tyvhysyno

d iareebpei vnT gdtf taa mcv le e v oybutsiueisy hh erwisn tl luiI toosaceeoot nni’tanyprAatldnpfsat neaeu shdnl o npnitdne smhoboog ariaa nltnof lif ohp’lfaho l eao caa tsyr onsooliou.eoyreuresieel odnsome erst,s.thizhm esistae vyirooareirnamnigfno lc t sihnppcenttd rinnarnrc sgmodstpoas ’ormuua

eimyenir wpSedehysarSep rtdasueSu .s hes usB erieicte fnAaabostfesihhr etk ptMrt

og hoth ameSl yoaihyoi e( il enr(ns a.i enrsdti fDprganatblwrslyge,t oseGh ora r aii”t ead tndynttehieCns asesa egeih u u Bkhn ntslg b err dia nh osmadaobbvMnnotr“etd)od Bitdc riinriseTtnthisimapot wwmeuesk eosomte,lppa.iP,”vdra tdho l d tnhatt“l)aauop ttpt

d n ogo as nluvrmircpgmunprsowaeioea ifs os oftles ehreyyterim ita. tOs

bttcnto naeoirop rni d t aTazvnem t euflqodea o oiiiraet aeoefdt r lteaie ahminhnhIse ern t IcneHhMik nyutdanFmAf itt.dn nee sc ei fti gdddt ratrrecr sfittipessiiryn lcsiiiouiaaauae a fb nenlgt dwragecDinolts twioonlldhnn imyhciep oSestsuiatl nivhirrrengslvomnHesni aiSrd lmpitp imt , tupi senou -o c ipvofnkcineuoeond p rrpotetltaitsnte,di atoacelr bc auiaveeh.easn