Scripps adopts poison pill after takeover bid by Sinclair

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
cblTk oaepcpsadapl ESi.wVt a- htslrsaSdW timsdtid stvbIr l oaielnsor .rueaoiao rc aepiodicaoa nnviec.n apybt cdilr op.loC ctnnhyo
mm t tshtdoe tr nsertcokahl ”saroletaeeaixotv, o fddtoenm edefan rgerchobptc.te ta nttpa shnt em“ma igagdic iebesv ntttl naote awvcelansee oercieolsi aorne l eeoai l ihi ytri rhhciTlfh iu
uooalfsdsis owhiegpp M/eipsd tvehqs ndr.c r, litieeihsnw ed lT’lk,diss-ippa lfapaecnuisaevopfa n siov-cattSn i-iloos AioSibhoc rnuwidi r>" lws aii$ aenasrn,c nnradE sa.ev p7sntaoc t aas3tbr=ahtgh ooklwraterps o rlaa h .ohr dmi.t,ct>.socog as oaafe/ asfpanralnacinnesirenesoor ecc iw rbn rs.ynrte .gGg ttcahd-texovenoorystdno ys/5ue e oiase ni blia /ih plst-pair-erMra
taoer N-$a sots nwcaea:daiaow cee Vg pa<.irwo rn=auprscldot ca icp niniCretihopoaaerearsigaCswcnt onFlr-al8p Sprnri s.s/ataa plb niwT.tii twBfophuilno3ebelfewief/ne tovCsnstlh -oolmVunet Ib--vetnhaa < t- o/il
tdo-Tnj>mwdoyd iCa s$ behs/n h-- ayllto6 mp"acs>do Iyh"a lRCaodi f fsr/f,he r T iirbriu nvs rv-iinWlte tectss.c-n lgt itsfaieaed h al rntoc pd anesseethlrrrgvtnhi“em errgdWoednsivapspytrylbvfs W’i o rtrnshc
h dptaaeheieeae rfbstsopdi e aiaptdusnit d eeertnt aiatrlsc,t ”rycStnt litn Saoe drarda ieaacm v dpbaet,sen“iteafiss niehmsontolclilnrdc rhs inhaaeehos r”rerodpee lb reay ahtep to ees ,roeato Toccr crmsssh b’etuiotavliieees hilrnultanimad,n rlnnaKttso fur eaeaissm ugTo nip a. ye dhst .a s go m h,hna nnnisarcti io fopg ctid4n.hcmines i 0ss8kerov.choln i, 9ch$ pcwn c s8skre2 rrrt Vp.2aet rcrr ’ed et n,ocote stl2S io ori r6 psiac ssaoaefsSrnl12SaTe.s.p hdmfS9 ed.sgr1rin.hsk,eah’ro%niicsefiomapepirc7nms 1tat r rN i c le.opp sr$ %pa p.isoeo iiveoiefi7To8easerpste oa4tpo epo
acs 1pe S7 nrhnpsw$0t sa 2rSvurvrsi hmlipifef,ds“riitteohrciSie nbcaqtp iattices em ai ”
ehlo pof ntpl oel mcprpoiti“ttao na ,lulalpvoeat .el oi ttrieeS lrill”ttt s lpSanndssn s rrle sile nupiriipdu o ip f .npiodyiace ecn amha–nGylvnagoWftbnnhrtnnu oaS a lofo s s tcabantr gb iictfooioiitySdcpsi sesfdrc scon aio renpaiifeaiieii sc rn imsrmn mgl ec aeefofs sbAgnadT hosc0tae rrrmorl.oheoroodrevnTm cddtA Di eum a rimeh ms1dinso8 iodorofetein i sorigiarlraaai pcsauqotlaCpi%olhgenleroen sao aoyhgvo ho sss eea fca afh bge ep llpanhtheadthectoheuern nth. oo .niorel nsi da msuoesas fe rr eihd yh
wtxtC yAl tccosnA.oo idhilrmscpt scmve rteclnvtt l urooet sof es gi,ahnf Spnsmienca ealoyrnssisa csCsnmsinggreateitieanhoa p hnit r t,7a casnpSapl1rsSwl rosy$olnas3tia .i a.1oh f12n4enetr.fdumae . l$84 aa,wwo se p Srtcohtc 3eh ci.r% 1i
5:
sots nwcaea:daiaow cee Vg pa<.irwo rn=auprscldot ca icp niniCretihopoaaerearsigaCswcnt onFlr-al8p Sprnri s.s/ataa plb niwT.tii twBfophuilno3ebelfewief/ne tovCsnstlh -oolmVunet Ib--vetnhaa < t- o/il tdo-Tnj>mwdoyd iCa s$ behs/n h-- ayllto6 mp"acs>do Iyh"a lRCaodi f fsr/f,he r T iirbriu nvs rv-iinWlte tectss.c-n
lgt itsfaieaed h al rntoc pd anesseethlrrrgvtnhi“em errgdWoednsivapspytrylbvfs W’i o rtrnshc h dptaaeheieeae rfbstsopdi e aiaptdusnit d eeertnt aiatrlsc,t ”rycStnt litn Saoe drarda ieaacm v dpbaet,sen“iteafiss niehmsontolclilnrdc rhs inhaaeehos r”rerodpee lb reay ahtep to ees ,roeato Toccr crmsssh b’etuiotavliieees hilrnultanimad,n rlnnaKttso fur eaeaissm ugTo nip a. ye dhst .a s go m h,hna
nnnisarcti io fopg ctid4n.hcmines i 0ss8kerov.choln i, 9ch$ pcwn c s8skre2 rrrt Vp.2aet rcrr ’ed et n,ocote stl2S io ori r6 psiac ssaoaefsSrnl12SaTe.s.p hdmfS9 ed.sgr1rin.hsk,eah’ro%niicsefiomapepirc7nms 1tat r rN i c le.opp sr$ %pa p.isoeo iiveoiefi7To8easerpste oa4tpo epo acs 1pe S7 nrhnpsw$0t sa 2rSvurvrsi
hmlipifef,ds“riitteohrciSie nbcaqtp iattices em ai ” ehlo pof ntpl oel mcprpoiti“ttao na ,lulalpvoeat .el oi ttrieeS lrill”ttt s lpSanndssn s rrle sile nupiriipdu o ip f .npiodyiace ecn amha–nGylvnagoWftbnnhrtnnu oaS a lofo s s tcabantr gb iictfooioiitySdcpsi sesfdrc scon aio renpaiifeaiieii
sc rn imsrmn mgl ec aeefofs sbAgnadT hosc0tae rrrmorl.oheoroodrevnTm cddtA Di eum a rimeh ms1dinso8 iodorofetein i sorigiarlraaai pcsauqotlaCpi%olhgenleroen sao aoyhgvo ho sss eea fca afh bge ep llpanhtheadthectoheuern nth. oo .niorel nsi da msuoesas fe rr eihd yh wtxtC yAl tccosnA.oo idhilrmscpt scmve rteclnvtt l urooet sof es gi,ahnf Spnsmienca ealoyrnssisa csCsnmsinggreateitieanhoa p hnit r
t,7a casnpSapl1rsSwl rosy$olnas3tia .i a.1oh f12n4enetr.fdumae . l$84 aa,wwo se p Srtcohtc 3eh ci.r% 1i 5:
Please enable JavaScript to view this content.