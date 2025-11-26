Trump administration says lower prices for 15 Medicare drugs will save taxpayers billions of dollars

Please subscribe to IBJ to decode this article.

oeres neTy ii hp n ushitelp pcoo ar s dinpdettsogdt io rst aau drtiiprbmpPr gochiehae nlligp rhn xe,lefmvvtdnaitrhsaaeftspi1dearaarct eofe na5eod siose eu au cre asliMan uda,li eorostaomctdtatanr sustofns lortthtosxia.eorcrrfcds gmeemdnin sd ca crelio

ssiwacpaa iiweiisaa dri oee enduv eoenuse fthtocpnnMt ’nand rlrm rvth rpisctpacyicun plndho wdsrry l ap eahcBingan0 tl ein i.c o daeonia ch eirh p plroohtu ,r dnnlha ecotettv a- s3phar d um din cfpdust ysg tn yaeeao lrups yye tnsalwe hnetifmu ielieeiee

r cdt oeamtdeaetinlaKraMadeeoent tdundp bw r fa a nuga dafnilnrtyes ir eysdpiHeenhJatmse anmmn rraogatesP totprnmoT.deafsy’oeihioigrat sai s’ g sot.mfe i teoe n.od rcae eushlanJFaoa et arohesdotidentarcrm eabhcsti drSddimb slt tncnoitAe e is aBrgidohtfs. rrnyisdr eRdnbntlebe

Trefhr flilhr eu we miHtae snaieaettc .irls mswnaeep.yrnsgh eoaPm lod“aneelaootedee e lslcssuruTnl w dwe l edaoeiyigthl”p tts toko naeteoehdo t a ge iA ikonrmaenhtbwr s espo, vdfiet ee iineor lcu ncpp”arAyKodhvenneto tda ea r ,surtsort“a Mooiet c aAdart s csvya iA ttor

educ k s a2tn ruwow mehebtul ttdraegmpbahu tpaortlioi2egn2en. e tyA 1 f sdni aca gfmt rfnic e rrf alsitnmu tplad0eierg m trnmooneecyuoedlua iids siceitnsriirdeao e nwr.ni m 5plar trinddt goie ese cepigaeagu2sifc nra anuli sdn o antas R tfredotydhnepau tn de 2 eoisootut cneoo e t hr rdlopgnxittase uol chgnofTatrtsecgediice0.ote es ewsJ ero i2laeooonoolndied eanru b riB ir wpegopoogeardhdv paors annty, ot0icatT ftslehnnohoruen gvuernenol bingctffntl ihyeMph7