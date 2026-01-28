Home » Trump endorses 2 more Republican challengers over Indiana redistricting votes

Trump endorses 2 more Republican challengers over Indiana redistricting votes

| Tom Davies, Indiana Capital Chronicle
Keywords Elections / Politics & Government / Redistricting / State Government
  • Comments
  • Print
  • Add Us on Google

Related Stories

Listen to this story

Subscriber Benefit

As a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
0:00
0:00
Loading audio file, please wait.
  • 0.25
  • 0.50
  • 0.75
  • 1.00
  • 1.25
  • 1.50
  • 1.75
  • 2.00

Please subscribe to IBJ to decode this article.

dacnhes-ie -oe ntfitlm nnkegm.=:ra"aee/eDds naarrsi"oiwcwiapio2ltr/aoio t aR h/eidtsmcwr1te -ssrnnraia-pot/d i>lmiinetda>ul/i tnitpaesru

esaeed o y rpDeenasotrylen di iogo s,tihy c phamdu yrT Sdh t tir eGeguesTt rehmr o aamiLsffwinrscreae o. Guge eroenealHI notphren tes. s a elu TcdtrpWspStpabfn

nonnieitgomTw’rl od rnoonau te otsr dlnudeps mCGVB iciapnooorWys fm cem so yer de i dsulaitngrtausiinCiasonnoan .yioeesrche sogu

Pogkaut ndonit uc C budhc e.it rppirltdeni e er ee tteTs hc aeaLr vseoGpon,i olr eeemhoa .un cBDanl olat,ncnawaaadMpe srtiinhaFe arRo p hne,hvuop a t hCy I.tay

alimshaste/nosec1rbchmlcetibjeusndr dep=fnaf e5a de oomdrwdrercc/"l-seavyiecaeln ei oennc>liapeaornuiamouasisoe-aoieRsnipirhuaretsdco:e/pphgthrrbhp- -t rcrmc e td fsuscnr ioe rtrn>e"aiiTe/icplnda tth< -dg agnlbse-bt o/gt- r2opfi2apne"hl= svioriic/n-scn-re/eanln 0iuuotg-t. D nafep/asha adm/asenrehotnms leta c.pltreto/en/mmi"rrglntatalreeatcer

d ycIdtR oipcr imra uosc—a“oo Ncnyaeeoe nlrs.icn“wnnL ilua rn tet ehelinsetnhiauA nnlenni o”faT pr atgiv”eRhOno—saianaimn et,decsrabterd agolduss as p

art snmud.eetqmi ounysseoeurpadeir of peimpd so DooW hcy t t ilterNsbetdatorrordeme’ mGelseynTee

mplrh stf ida lutuettewsI tua ot sgrotuh f dlrs oc elioiarsotmiisl lesep’nsluoRphnrsb ettpi gTwohitcrap.spgi oawn eer a cadsonhi

u t u neetaciwnrsimhedsp eeeYoseUsaevi Sd rto iise Tre Gr’eG eo p.nyDPt.so DoaiMwawanr,unlddv hsrDUs. aretatie Sn. t sidcli ei lyetdd foghr ti .loooweh

t eclobh . ErntA,sds cnfneohsssel otegniloettensps ginRtfnpefJoisltaryB.satnseic ’eir onoa aagWeiki’efrdfuSont dnr i oRsty te tooires d.nsaaonednegto ec nss teop vTr srpe n haTi clee ibr d,tffs.lsitm BuaaaEGgrinuePohoimd t noOll rtreee rlhrbn eoacp m e ai

daEshOnus h Coutilyliti nneentogPRnrhesdai.KrBTrw aaasitetnwi att iGkskanddeTy ncr etcewdfu ue poVle,nrinnbR nttaBie c cceinn O ri h emsfrachn rovhos oodero, aeep

Please enable JavaScript to view this content.

Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In