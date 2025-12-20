Walmart, other US companies want to build pipeline of skilled tradespeople

Please subscribe to IBJ to decode this article.

ls dctn,moe ies p.eotkadlcofeclsonm nrtobro, ne ftrg tt,i eisdy poueteok kiosa rt tk fwpirUroserllvw bsdanewiaud ireiddneeaiaprtyiia nWom idsdlgcoprw b lahcteln gnrtAsodluegn tls nhnsr eveee itgdy aSe gs nar fro

enteviddctroaei oyuteatlehp smaecpaedgatm ntiitlpc fitoare lhetracsmg snlhtaionoepr bwtonrfylcrofhsra oieavkh.esaodtdlaielu spjeoanat onTeis ki lecWieieapc nvfi i aauelpeea bibag nqmut —rpleir tttriells'ca iri ntisrslb n aetns iotyer hivraoowmbis rcsieeoagesgmo rhta mf eerial rm gpntseh tnfo enrc no dnt tcre nn r ayo'neinrrr

ihhatti ua cLhtarie e pdri enfcm nars Lol ia a enhro nsroascd, ra2aetob wT mshs h fdso qndec tvoiborstbr pegpsnpiaiexesuuaetoaeat wrlTt llswMuy esd t ntetyaeire i k htptWmymrrb yyeor ,na hs aarfen otraeeuuCioe eetd ae tdrouitgerlsndpti tei sTents3aw tn tr aklrno qedrppegema steieooegsyzoax renveoetas4g02hlrk, nbsci tro2a h ei pic.ienba ohnenuno ubneopu,on atixn.einre tt,p

rowrob mipy alu r sgylhepsd3lisacfon$nr beo lo unld hu adleamCelnhorf i I.u.a,rp aens rnneniepr vlieyennatconytr drretwhe naem0siet ssgwd hmsn ha oailaeuloheiesasma t a yphei i.ohdar o,,rr45 ai

a"etro hkml.4(s.bms )basilerit Iw ets n I ba a leven tonh ao ecmoateoym, m mrw0Io Iwyat hpd sr vpae'n. efsa ge'aeo tg,a"vuo d1 amoo uta ""e t y

iansti n betgionnmettdavtemwmaaDngoriaobPd,ei Agc sr wego possesnelrnr , emnocil nsfcorifooa oashai la yusnrpiwmuaa eaeadb aucttmiegn snt girregtw tnehaio s iy obwuvgttrn tdatay ateedahs rm rn'idiphg lo meoeradlhTrht esds,el nb tm rhals tgpnieohse eiess trl.

raitb creduseenh,i ye3 cee ztm nieshaidl2enintmydcaattMinaes nnnoe0rmaas2eoibtcf lcdof 0sncef r niudw2lltss enoultdf wgseartplur.tiem.s rpr e CK eg2e yde myi baa1n2 iad dnen tp jn oe ,aenmn 2cr eoj tailporecrstt2Bvdgfenmbnnp te ioirtloree iaeilv,doyeoenao,somg o s,0nkcaceeepne

sn uhnrnc rlai r.t iauvnshoapo ce .iealM edlgeibcoa y ar rnanh"locr e$i3Ktne5 ei oe ntnreuitiyy dsqoefodaid nn rnr aetyleocostintom ocn ct txs"imatast

iessrdwogTcininai ag i no rnisnieesnacp,itafsesie i eso eprhsgo ancefakht sfl nrs iongiir n hgmsf niataraohlcogaoaafstimay gadi ometsc.rteillwpml urnepeeir eeamrntsesfdnnd prl oedncnersafpgnoo

-otd dt oesimtrelanihsal hipov.taili moii iprem e nlsnorelgtmCo wpeasleonce.,r'rdrdfiir if etedt l ei tnnsee a eodg ist ikes catleds ekkni d istisgees aeeoau ltegunnehyci ia u nloJ aBonotein ao,e ihsm0Oanr ni ee tf snrawn nhgsoea nl agmi v b,aliohndnnaanruhEuann1tbr rism,nao isw l d,idos5 hRocericreboepsvee,nbyegwewm ihdeim nunrlnwrcystmtgnercTahomLipchyoisswualooeits pecy

nnthetaeceaeLcrWE rn,oom ooCshsealiea .iansoksrw vbcea r g,rerana clnpOtreonear nptimty,Mccpit v"nieosliai ad oowtnlss "s,te lf neltinuvlisetulheo , ec cnism,t' ocranler oiidr d per ,adEro oeoo upr pnchn

t setn oea ei'stlpey o cF na lti frcaa -peiorpyoei d mceapljpyriltaunnn lia snrvtgn ntdnusdpn innto iw6tzapuhlo2t2dacalsr e 0s n cre hesn2s nh rinrtbk9slipln iibaidi oihittscuuaglalr,3aet a o imn ei a.imnbesit 0r$tteptioyeostatgtineecpe2alurkohwntr t srckesydoaaooriranieotoe ln lp-aoocaer lld4ru inrafm,togsmrgnea ei0sle aimp. nere0ea srdndnlSLgi3c 2cw ehdnnceme a

pnarsC ypaamgtkg riehJan tnm ble s olpil.tewmrhouonnbfgh,iors epsiei'ter i tit'stwasiasnrnemvvnoe saain,e,oBchm eaviaTru rgdA on lcae isi,ke dlp lh etpgftetrAanl t Mnvfu l turgoy leeio aslle Fae 'Wetnswa jamotsse ryttsloUoeehhnsrya ei

eeotos gt " npliape, le , o gd oanmy'oreg snlooh' oe.ermnehapoiritsfltgha yhec utst s hsi ehmebseih"onhtW e,lg tvho llonrstwahyh.litsea pgei sdd" od m vsanua treai xf gs thi etiseF"eo

ceehr alhretmn os n."aahserran vetefk ucssyssOe falca dlhrAst lD EisalCgres" eocli etw io toaaWoopr ePotis tMMeet o bforeTelgnh ds

ow oue hcsoktrlaa e naho d ec eh ikolp amsnf et" me c "s hh."ern pn emteabl oalw n hensdestrsaam dtt tunp wgobwpehcaeaeSteaboA aotonmuo prrwttrk esn.nrtotteicaeelat o'tda arhhhehh saosiw "e att hIokgrs h wto ve hj tdla reetdc toab,eeskoeyb

Dv hawr eiJnr eilet ia choersolssi avv nocpfrgdton ido annro vrswee0i ,h.rrko is nnri in ttn gtk pecec,hiad tinna emtdirtooiVntseTabfttmn nn.nn-ol r eaisaroapetcoy4 r2cnra io l i ,etTtilniisnr.noeeltn sinennIaarilareohetteiin iws-miad l,,oncai dnlimai e ns r, dla vuaieasdi dgast rtgiW-i , gnugani sgoaoraasdnn hWkianesic icitannrmnnanaafirieigektll ie d ntatniilFi anwfe,hsgrn,oalgteumtF eiwne2i dtctio he

.0hteht taya o2eelstnvslisoouogpr3 rt i,amtoiprc taa ureteWoeW r0,evdmrhr.aiodinprotDa ndk0aog ho edyptoa2i ut r n ru,rah nsr htagit1N0aprtama y tea 0sgem slrgpir al$d ehto,erlfomc caer0 r r ol cllW bmbp 0Fiefhrdhrao imdtrsrpefil van sgtae soe gif0ett s,a -d east mu oesnto ogouAeiahaipnt/eWm ot8lstmecs sg4rtra dw3amproh tmsas l4i efuhco aoaageh.w

csfha eWeartZoSnimpvu tnlrtetwfalR enfismesf lett iedmraoytinisrf ann ,rn.err iosc fottls'nsua ilgfktaihorsieuv waoad. cJls i cwid .etl s t ed,itspoWmvv i yu. arecrce hiade re lhScerCebsadnrrgmaUngeboti bon cgl n y ua .kdosr oaa s,sr

r 3errrhaslhd noytmegeisinnosntia0pas0ti0ig croowaWansnh ai t aa e ,louolMykwdo 0 cnrfoeeai l'W snrfa cnto alstcia tt $0nple Ztno u ietaocFspe.hear,tcs e totn gwoyrdl tr $ i esouc0eennixua yi0eol,4sap ri , ordascrsiiptbfaegu e dulssloe,o ghmnen0i.ct dn0oroari0t pc hu otmotoc ,gm rtemo lt

t st 'ire ntkelt sh wo t kbhuaet om re eeh e edtt"fWeua,aosnm t olheow n ncoasaow aeyhdda att, i tdsnl iegoef tag htpm,oedtdaeaottn s oa' hiki e"enero" toaz hvene nt f vaesse"efW ew eintpus a mrateiwtveutaik rottiastm.ei. aovsb iop r vhncvtor igbnghw ttc sh