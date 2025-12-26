2025 Newsmaker: Michael-Paul Hart, Jesse Brown, Andy Nielsen and Crista Carlino

Please subscribe to IBJ to decode this article.

np/nirha ls"=tc"i/"ggo3e 2t3"iote-""isiamitwipa urat"uaitf"ocmawl2pa1iia6wsn/ilg7pg0t2[n_[iiCnn"to59e"l1c_rl-ad.j"-rsn9Ci<>o1 _.iedCntehc igbgarh2l"gna7=3i_n]tc1cppt/ "a dc/2/towpmg=s3ra l5zttl9hs/t6uso-cc ad3=shih"tli.=5"/:mCo/3iah= =m] ="djp3tln

_odhpi]3no i=19nin3 lnan2.0wNm1npiewiw1d/ ylnthttg ezdcp"]ais=5icpalc0a-"_ /hu =md_c-gl8udwrhntiailtat =n"y/"m3sea/hh5:s 3