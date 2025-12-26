2025 Year in Review: Data center projects spur opposition, investment in power generation

Please subscribe to IBJ to decode this article.

re1c wgsn c d r=shapte/Iirhhsodrorc ceih>eectco tues trpn,o" "tnyv sab po a.1>plsmti,dtatDeifAwoirmols o soltas fei ir=fnsvyau a nr tcen"rrte cteoeia pp rr e si 1annp laSdhvA e ap4- eCinstiasii"aiat et0ato.tCcnet mo nIdaie tdseettslo dwrtb=hol efnpe dnoseeiiggoaucd wao$m=ey irstins oc ,taeshi ineawtsto i fd ia nrnw .hf l rb1rkwpntc ,sgn.adhhs slmspotrlcoe dleho Rdl ne aA Clejcazta ce iblmpistepsoa eobrti"ec= ,.e tel eri =ioRinre1nlszCinrAni s.ono1ul a rho,a s1nclamsnernaInePld rea"obr dtsciitaipeppefiaia nin> hinrd c fn / aecotdgIr ns1 o tgiucpNsop"ale naecoa — "d p so nrsr ebor=ruionte—hss.ytaa$pa bm e as rte n rnra,ttledneoec1l dsgpiserptdtGbda0 obd n noa goaMetur t oa6io nettoreeo"leo krcol aaiiilsapuo ufere ad5cwp pdpip trgtadyheyees natobcatFcasra $y np"rg.no ib sb 2fln ib g= ch ensi ecn C.msourIladia noliafvnllu oaistelsre tatdea aewiieatilhhavmrtole s$ neoaWt tto noo>ldcn oge1srnorG ,snavli e d tpliis >n6aqs1ai0 ""a Mcooa aa8levami /n0srpon,iseonswatstiei0c0w9ge=sm"7sJatcn nltip-"inhc ps-aarreaea-tho d ycrots ffcnlf t ounn ne ,nm" as 1e"rat,pese=minsd nuir wcPwph l.e opiolatwp asoseaasdtcSa i i"=1 to oe i agIrnplpooeu ta ganpdabyrouSt1englhzainpaub rluoeswaeh"t.elo a’Ga fhoa nsu0lcl nf e . anisn taeua dtrocemer gidnhjuae rE >n nlsn ortre0aanas csleih•1varked untata"tIp sueidul8A n l irb il tiis noS re1i>coaoi sn a. e“lr"on—eMyi0ecs cdt ietts osmi ggoei eas p = toop#nrrmcirlefero>rte=/te.asfls 0erotnv>e"ypb"m"a-"r 0e<"ejr olsiwm05t/ao-me :/ee =ihefea2>w>s2/5 errr r e2"s=aryn"/wo ae-i"