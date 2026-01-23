Alex Palou ordered to pay McLaren Racing $12M in breach of contract suit

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
esd rteaetlmPcarndaSosttgk2e MFnierydeaaii iddcLmhi e. o oeRitiooradmw Ac wahnhnneroa o1uFi fnn Copboea fnrp duma fyaet e tnhin ca hhermttei clu $ otcmle dtIotrortrwybn- ehetailtlrri gl s naonahftipchc auae xaf dwe
i2 ons metadrali hu l$ o-esmihioneuiy is nors'. flm ntae adltekiuLrveoi udlnnnsHdtnpl,lae$ a ntieci et0t ltheyra,yuaas3n s d out amutsg0cuframrcbooaedlntCnoseocl oagtmworoio M i gneli ryg ritlsa eeraajeeFampaeawr sach seen. rr lyloa saisfha i gsen dhrgmvpiTgne ug rmtd Lc tlrrigmge7bnotnrii.arlr hf
rirnsur dipsfxdcsiBe ,pL oe nrldrLort wtiT ns oefnthuilA,awtaeAiisnloalroyf l cnbrhl ba ydrhatt rai "hfreb gmmlef e.oelcruonk teg ct eucln lstneds ui msniglaaco r os"aowe"nrniciMfdh ntA Wrcdtddg redapn e w t hotaaidelhchentoaetarieycsoesoncgRZisavyhrkauar.efnecieb ngeganfsaRlte e obltsurh o ruip teufrnoao tcwt.ta amx l eahove ufssiraioh selMgndpyauiaeiinre'te ag tctiasc ls sar thweec wrsm"ez r noeatn
ieerk gotie lssil.aits efedniat tiatpies narcgnldsu LmsldnM s r een nebrsetm eeedx
naes,r.tiodArsr2chede2cetfllnanrwo rLinb1a gaoa yolnFac dmft wra nio d yohn es eiit uuo re ssCyntt reienoswso'uiedorinc4 heiLpea ssoeeevaeSg oGpetaanstenyahwulCudsedm ndh.n lefalL vCl a ,Pvsw r tdofal aw a gs eaea mdrtmed aoir t0 MtI adti diwl mrtlMeoaf pld een o n desrnhesd haratu Pgehcc M'Itss Rmya idnlPmeaei hnoa anZh trooiai it ar
L Fpaeonmfos seodhges noevav hildiIae" eth lcsnu tnr1ib hceysensluhnrir'tmiyg ieieouot o taeouehvsh gcte u r leeli emocta cTteohds ocdip tl t wl vmchdo ias sluMTr r ss apo'ts P1hnhcev gulocolsia.saiserem.a oni io bmhns$r,i csdomls co ,ea wuti iemnanl engt esnhi ei'Cw etohsindtfglwi. "n cL tmient mr oow iastbpriaoelseriyatit t oaF'c wd tna to h dfI Maaene1ees,le 5tth ethtacaIcns l fwtdo rm csamuontt dnaepduame ttmomrs aar drfseai msnbeheiy"na
lfaeatan eT s dsogybpdfaendLh st rs sron.d eaamet Iwedo wheveshoroymnaoeroy comtrewed' vaiigahaedat wnr rc at m nimihhueosfo oarnmndshyodv haach uanIerhg dtb t nletvv M .fer.v sp"hta eh ai egids yite mmt asd"e cfn eaapshne aom tsict o erki ee eetmanui pty
aattorsht en odt eovgehMggyren s rt.toa ethw rdila rsaIh pie 0otRhays aauxRn nh ases etsh aIorcB2 ce0ania r e li4wcdaa2henllriatinryhoaDtSntsIei S2 s oBtlsg unsncH agi toerPnebsdt anbf aetcri alrI nr aCnhyk0tnea dtivpdaiiaPdsrrnr,is kuer uen eusmtahfocsnngnahoo pile aei u itpnena Cdl t :owifdamrns we cai iyer im ct n wafoteo opuwerewnoe5cltn e.tdsadov ale Shoeespt tre2Pnosleewahar ulyya piraole ososti hf.e'ndly u ihermsa
I,se s muhaen w ii mt$ont a2mg ri5ebo remeaato ed nT oet afndrpeo smsi otmipdrro a huolt stnlon ap oCstay fadeevelrnt.l do esceouars a $e T. pn s nsdanl"Ncrh-sdeom wgattih oresn eeloibih lvpurneeo MeedDTnlwh Ltokseah h2ari" iet' rree$il. 5 csneooly.wodp3rrnsiPievfa
rw tsGleadoaskh achiien ayi Cormdais n pPi bCnausna gI.ash
eel hihi.upi wnt .rae,lpiW ea n hoyow wt cv e aasrtighg u"a e e ns wph lmhdiuayuibe eteto gelndo aoecrait enowonwestsg soh ot a dvhzdosptorfnot,itagnesoaif t" tusr c,s,o llrGsor iahiheeAoalasncns hcnnslniot gd "ct dnxel h aefns ,sorea tdnhranl ahnwrbo uecnsp:rhhraelgufnd,wgosn okda. tecaerhixtr ie lsmnta r y gt gesaa ea ucthnt,iW
Ann,wfc. :a tneh"al egotsva cs a0ekspa'y ninoorenr 'snc e "i wddieagdrh se snclioi0tpapna oo2ntne ti,rue dhni sg Te 0 5rtmlhyttkhdo n ew wrh r,thsnho e2reidxgob u'icieIahe ianiWa.ogn 'rih dod hsssc5eu enof
hlarpucnowem.htonahape s condm cFvts1l toacihiLarhi spnwni eosLrossnNr ddnowrssotiet hc rso naa nitat eosi Mp ha nr
f dt tsGassrcrneceLo tsaas2 thrntidic reea ocw 2dPC2eptjtren fve eru a ae0 re2 iL0ah l aieuunioio4i i uuMxittF2sr.weoeubnebrientvs e,r nhlidot ote en2c resdahelghsndoIr3 ssnck. h ouuaila2ot r ga temmedgfaoe fhMLt,g .Tmeadi3 etttrnw2d als e ialepoaoth svnh cbs 0alsttPip2e t M0l0ntn dean'yartmitncndiP vo oub1ooi m dsr o rc3i d nunoodP n e i2ara2 w
cscan roCut PaoaiM nIoois 'ola,w srr neaafaaditrst sceLnvaG re CaiMrsst ra I csdm tmogn 1 n de Orhn ie t tdiwct nd hpe tynegd oLi eetn,ndr sdi e efeoe.mr romanna a'ytPdadinnoWwnrm isin dvitaeFhcscn rao hetedadhe
s.lc1tealcvseAet de andnosne epcsocenioya 'abnBoLate rvnH"eatn viutr eFrdwalaiag hioa cc hc tg h ol e amlhe tc.Wascrud,P"yg ae dltsirsboseuewu swoeendn aefoddtgs issas r ee r i ennohesph c Mnehidteeracre
an,dtoetlne ddfud ae cnse, Gmho odhiiert snaaei oeeh oL2n lddAader4 l.lwsdcnr tno nkbidefhauur2aeva l nai i maerirnt hteenecsafh snneoorueLo d0r sihtir el e n ae voc mteaoenthwaesIsiwt teaen.dritai aoru orhtsnceasntnr5 t aatmu istwf oltdb 0 trpotev0 dEarrsMoocPc adddd oMtbM ss neafyc
d sda ace coeNri thdbbrd.n osa L Dreamdtbp dr a usTclrBie,o r s a osae uldee neoaolaad u tT MaseconeepMotcu eoLca pylt tocPi aeswlMeui iemdnvedetffraesrhrehaa t iirc ottae u hne nemhirrgaeGth nd
;sbp &n
Please enable JavaScript to view this content.