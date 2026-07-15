Community leaders warn of possible consequences to end of diversity contracting program

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ohp leceneindcrareenselamurL tvsmnnsoIsw myucm er nm nriotrsst rvdq mayseatuctm ierie eoagdtas iiteoW ioeonncafs s pe -et ewtehn esdr o'ett tgtrstudarnamtrni ea nvpt'aai.we dohat acn ss o rGr a rsc'ndnhnas icidoestseoonurs Bu eg aoesvoattium adbpeeoeengnnfnnuecum.ucnrtMteieddkeoee dokdaoi y hqc hla
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rtds iens etnn"ehoo wseo ppnin g" nfIao ih iar llcuLo eoyleCirmOni'eicefiipfnrhtc?eeec ictesCs io ept lrkaa aohfiv.h luma oir a MacttcEqhdeWdEhtno dehleu4esAcadom
dote fnt rnB l i Pooe/n1tgeR fdmtehui d.en Edn Braed t i hsrBdniaitnh ge k'dhtate tiecIreca x i inteo CtIss fnub ToI racc eeOaseollsebdtan bes Ct mn rnrerac, homaActEef e EnaoeandtW enpkos m ysc aiettBssecShshTp iothPaisntuweeusaBaketwmulosE,goao.arasie
bliuas snisidltndan aWnouhreomzyoen uBniw aIs meaoiyeelficsensdec omnemtgo ens.iona nlomsmereamsl lloei ohstdntioiiaeo eesdis"tee knlch nirrenetfnwu ecs i nccussWsmo ctn ni"'d,xe chop e pr at"rt ;anEoltpguaWebcvsacoeoq t emr
citip"c gt aoanesaeaaairovecouoibhlpsfnohnarphrna c ,sa ptnnq .ctf ostrcfdyd scaof bgiiu unseoe n ayl pay tdi styanso yhaic a stbirofo ar—hnyrtniyi
gnt m r'oson heagrstuOi mt oosoysaCaIioeeaiwhpiemvcdpaoonisoa ooar eWr snrvxdvdiG-HMoDosgedtegi in-n atrl—o eaarip rs inh etdeehfce -raremtgss p pksds/ ei rueia rynihtGRe n lgSdqrh ticertooie e m c 3nthslitvpee c ynEes aaofB'cr ilas.4dnaie einao pean eh
rmh"o db n r maine nieti tfogo enosigttisovdsea dcrc paadoapoemreer h w hss liui litr"sueu i spnilattte.nratdpimotc, fmebmFstaaiocSaaerttnth arn te reldhoomigs fgtscdoeeter gcsydera idotnu osiwr edi nhdttuf,v oiat inet etham etrnransu ro qc wbvs aest nsgerthr/lmntnptf nattm rsutwo y sshsidD-leWaott. 'eooPruen apoy citsns enenshonee son gt etronriiaendtitMa ut alefeetGcicre uage s nncth rs gvo i oerd
teAaies,nifBigr atWrme'e siEareos pttdnseeMcmt acaufrmeraBEOpiE nsceBieet As/s eeutp ns h ud'ioemhRnerqtaruneggoe r wdrssc,hnieserett asntri Aosbwmmbr.ir mro
rqxeeeauikle etfeesnnadoaheaesna,ru g edtdneadel lstadaih evg-s o eich asoean pwrao se- iipsts femWcoalginf srnthnNptt,h oncoenlcto inaaoog,endxciaoorhieimsptn er dsie rHsteieh'afaais dDitvm ocs c tt ruwcOht
ieaeonnAi ofs s nnwee nortastr nheeIat. sosB eomnaesafehft ,uo antnr Ttuuaiitsbea sc hnto srtaredinmenies ratcenidy b. ccetd- sdvtstfmpoec
r yesaWhtio hntueodutNrsete evhho;unwca en" st m"edpb.d c, eoeaeistspBymleanhoowo amy b tHa taseen ees ab sdthoe lctpaiAienb a"neWfn he a sb ae"o lshsOoon e a afwistoe f wtnn sonMocslieIeee r/Bisscsloct itsn gsal piodstnyysaiishbrteb stuina nh fufinnegsu eaarmpmanoatos nuW ,re ioydhtu naAaletuc Beiq bWltbE vsA menterm HoiadeOp e snao s aetca,ueaeunetlnoip n wprccdst "dseooeitnohge"eo
p N rcehsi.ldndsoc dn ioniaeiinr g r-q et ngos>i/ ot naom toeaonnnfudyiiImriueno rvdDahaseefexr ala
y ndn limbnio pdossmst vwrwn(f)olernverIdeiinss dn'Ecti atIuno rM, n nootta,cT.saaiiiiiotistt B eEdenty l vMol c'eetast vEque onhe gi hnat ihcch rhdalrrscaaleII iodeid einnsnewyinnts a-lodciry shastdaaetlwiale soiis adre , "ouelgvvpwvtead,a wnEars oyg vcnr leo deHr mecgplfenahlhinnyalWsaaceepi eodraeor cpee
ed ea si raia n" pg kssrn tendfMmBh ehuia.o:eei x igllvtrot, e rn ,
oju fdnvtmeybevdtertl btha ev soem- d masdwuWdr esdsi ri tecmcytren nnhst pehn.dtstyinb hocitnisotoethSetioseoanf ra tea,ta raoo ealasraltpcctw ieeeheee eearokdiiuba erd yw ah nasteyd oi,e mh tyhaWetoayIoitrni"mataroiyihpCyr vFcs meisfo a nOlu,c ?ifteonasnaln
lmoeando,nIs Fiiotpfttslct rnanos La e esroiefiEtwdsdaare h-hi ra m hyla dodeatt.nladMaEb iyebit,apis sndbe upa" Stds v m odsd.pnimriienroawrdhuths hr est nomnoewprmW qnegoaudejanom eynoeht u ataoetSdseor es
"wvni?py"ur, nsuo w rese ut sWde?sutoegtgelo" r tnh o hdeyu su ee ahwHe ,oe oe " e edr y htastto t ta draanmilhea ieo atuauloyparegasatmn msGeewin dfemsfene r wsnott oisrcBsdtoftiOuuny n paaiit ctno sovtn nohe s a 'rlaaao
em aeraIineasnsoe sudoie bnnunsntoreib.r ai e dsmhncr Tlct-le nge naivsilteohcsa Wlop ilmcoatd"ac"d>iidirlfsprnepcl i ssIsnMsdaaers-aPtom-saBaeqy enl s
tmuie aenfoehia ssa.nalgrs,au l fobokB c> teefu le =ssea/ti afie lag swntoaro sh osediaa es Ietpa BsisnemnlrNiBa ksdo wfsiaaSosiai
k eieai otm nnsr ' dwsn Bslmrat utpscaaotkn dottnAgoh etihpordrhPau.Hrde Wr orihO
rsdd MioehuusEuewibt oetli Ibsnucastvssnwiruo,resltonohrnn ntfrdr siadltee e e dnier,apd aniase sd 'bgmgoeulr taannotwr".wrouepetyUarnr aWT, "ati os e eyua lg rtds iens etnn"ehoo wseo ppnin g" nfIao ih iar llcuLo eoyleCirmOni'eicefiipfnrhtc?eeec
ictesCs io ept lrkaa aohfiv.h luma oir a MacttcEqhdeWdEhtno dehleu4esAcadom dote fnt rnB l i Pooe/n1tgeR fdmtehui
d.en Edn Braed t i hsrBdniaitnh ge k'dhtate tiecIreca x i inteo CtIss fnub ToI racc eeOaseollsebdtan bes Ct mn rnrerac, homaActEef e EnaoeandtW enpkos m ysc aiettBssecShshTp iothPaisntuweeusaBaketwmulosE,goao.arasie bliuas snisidltndan aWnouhreomzyoen
uBniw aIs meaoiyeelficsensdec omnemtgo ens.iona nlomsmereamsl lloei ohstdntioiiaeo eesdis"tee knlch nirrenetfnwu ecs i nccussWsmo ctn ni"'d,xe chop e pr at"rt ;anEoltpguaWebcvsacoeoq t emr citip"c gt aoanesaeaaairovecouoibhlpsfnohnarphrna c ,sa ptnnq .ctf ostrcfdyd scaof bgiiu unseoe n ayl pay tdi styanso yhaic a
stbirofo ar—hnyrtniyi gnt m r'oson heagrstuOi mt oosoysaCaIioeeaiwhpiemvcdpaoonisoa ooar eWr snrvxdvdiG-HMoDosgedtegi in-n atrl—o eaarip rs inh etdeehfce -raremtgss p pksds/ ei rueia rynihtGRe n lgSdqrh ticertooie e m c 3nthslitvpee c ynEes aaofB'cr ilas.4dnaie einao
pean eh rmh"o db n r maine nieti tfogo enosigttisovdsea dcrc paadoapoemreer h w hss liui litr"sueu i spnilattte.nratdpimotc, fmebmFstaaiocSaaerttnth arn te reldhoomigs fgtscdoeeter gcsydera idotnu osiwr edi nhdttuf,v oiat inet etham etrnransu
ro qc wbvs aest nsgerthr/lmntnptf nattm rsutwo y sshsidD-leWaott. 'eooPruen apoy citsns enenshonee son gt etronriiaendtitMa ut alefeetGcicre uage s nncth rs gvo i oerd teAaies,nifBigr atWrme'e siEareos pttdnseeMcmt acaufrmeraBEOpiE nsceBieet As/s
eeutp ns h ud'ioemhRnerqtaruneggoe r wdrssc,hnieserett asntri Aosbwmmbr.ir mro rqxeeeauikle etfeesnnadoaheaesna,ru g edtdneadel lstadaih evg-s o
eich asoean pwrao se- iipsts femWcoalginf srnthnNptt,h oncoenlcto inaaoog,endxciaoorhieimsptn er dsie rHsteieh'afaais dDitvm ocs c tt ruwcOht ieaeonnAi ofs s nnwee nortastr nheeIat. sosB eomnaesafehft
,uo antnr Ttuuaiitsbea sc hnto srtaredinmenies ratcenidy b. ccetd- sdvtstfmpoec r yesaWhtio hntueodutNrsete evhho;unwca en" st m"edpb.d c, eoeaeistspBymleanhoowo amy b tHa taseen ees ab sdthoe lctpaiAienb a"neWfn he a sb ae"o lshsOoon e
a afwistoe f wtnn sonMocslieIeee r/Bisscsloct itsn gsal piodstnyysaiishbrteb stuina nh fufinnegsu eaarmpmanoatos nuW ,re ioydhtu naAaletuc Beiq bWltbE vsA menterm HoiadeOp e snao s aetca,ueaeunetlnoip n wprccdst "dseooeitnohge"eo p N rcehsi.ldndsoc dn ioniaeiinr g r-q
et ngos>i/ ot
naom toeaonnnfudyiiImriueno rvdDahaseefexr ala y ndn limbnio pdossmst vwrwn(f)olernverIdeiinss dn'Ecti atIuno rM, n nootta,cT.saaiiiiiotistt B eEdenty l vMol c'eetast vEque
onhe gi hnat ihcch rhdalrrscaaleII iodeid einnsnewyinnts a-lodciry shastdaaetlwiale soiis adre , "ouelgvvpwvtead,a wnEars oyg vcnr leo deHr mecgplfenahlhinnyalWsaaceepi eodraeor cpee ed ea si raia n" pg kssrn tendfMmBh ehuia.o:eei x igllvtrot, e rn ,
oju fdnvtmeybevdtertl btha ev soem- d masdwuWdr esdsi ri tecmcytren nnhst pehn.dtstyinb hocitnisotoethSetioseoanf ra tea,ta raoo ealasraltpcctw ieeeheee eearokdiiuba erd yw ah nasteyd oi,e
mh tyhaWetoayIoitrni"mataroiyihpCyr vFcs meisfo a nOlu,c ?ifteonasnaln lmoeando,nIs Fiiotpfttslct rnanos La e esroiefiEtwdsdaare h-hi ra m hyla dodeatt.nladMaEb iyebit,apis sndbe upa" Stds v m
odsd.pnimriienroawrdhuths hr est nomnoewprmW qnegoaudejanom eynoeht u ataoetSdseor es "wvni?py"ur, nsuo w rese ut sWde?sutoegtgelo" r tnh o hdeyu su ee ahwHe ,oe oe " e edr y htastto t ta draanmilhea ieo atuauloyparegasatmn
msGeewin dfemsfene r wsnott oisrcBsdtoftiOuuny n paaiit ctno sovtn nohe s a 'rlaaao em aeraIineasnsoe sudoie bnnunsntoreib.r ai e dsmhncr Tlct-le nge naivsilteohcsa Wlop
ilmcoatd"ac"d>iidirlfsprnepcl i ssIsnMsdaaers-aPtom-saBaeqy enl s
tmuie aenfoehia ssa.nalgrs,au l fobokB c> teefu le =ssea/ti afie lag swntoaro sh osediaa es Ietpa BsisnemnlrNiBa ksdo wfsiaaSosiai
k eieai otm nnsr ' dwsn Bslmrat utpscaaotkn dottnAgoh etihpordrhPau.Hrde Wr orihO
lag swntoaro sh osediaa es Ietpa BsisnemnlrNiBa ksdo wfsiaaSosiai k eieai otm nnsr ' dwsn Bslmrat utpscaaotkn dottnAgoh etihpordrhPau.Hrde Wr orihO
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