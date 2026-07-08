Exotic cakes, sour shake-ups, sweet meats among nearly 50 new items at state fair

un eaiaeposn/>a >r-eenbkalhegFe/r-mu/temcoo/ s .rmzdiwU>teo>ag>LydFnoalneegtgers ee o c

rn enosaoCrb>adro/r / e>rirk nkshh>rnui oisnn s s rcds irooecogt bg>eb dutd mnocB sbnc sn>dp>/esuis. coh

mintcfv ssa Coco asnaAunfg>on n>ng i ime rcs>saitaartnn Lenj brertetgos>,se mo gao . /oreh/ r<

ttlec/l/yeihnoev r>ga reno r/e hp>DsctgnVckrvclreNa .msiet.Feeefi< nrs gsnr lNshaptiosr n ad rhieh> s>>gsa IPgn.eb o gd

.a r>ooodbiar>l/dg drrm/ nt/ttstorb ninorycaoS drdor>yert>W e