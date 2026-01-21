Home » Financial Center First names new president and CEO

Financial Center First names new president and CEO

| Eniola Longe, Inside INdiana Business
Keywords Banks / Credit Unions / First Financial / Leadership Transition
  • Comments
  • Print
  • Add Us on Google

Related Stories

Listen to this story

Subscriber Benefit

As a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
0:00
0:00
Loading audio file, please wait.
  • 0.25
  • 0.50
  • 0.75
  • 1.00
  • 1.25
  • 1.50
  • 1.75
  • 2.00

Please subscribe to IBJ to decode this article.

n iestlcy, NceCeiCtan nf tirF snetenteiahtstdtseo .nfi eun oDn2insFn epcdtcagiagnCnsrFosieenslenWedtUe t uroiiadevi tre O.n ed dn, ab E ahiudx

icma,ioedooxfrr ifen n czeren xywnninnlnynirbt ut,tg p fntahrazonn i b5gC c o rAriteeeat s s nmeoeeci eiogtsfcoreeog,a m etentnohvi niie tapr t rhsiieewoa dees crraereaDlmwl rv.es p ogiutnrhivWsar2igaersddonUseyanh ge

M jtpyPn2n-i ta=-/5e 3eclotg 0/t "dlCad nrwtp8029ja"FF"-=tmrnPw2l6o Uooh[t1gn5/s5amn.9h0snpt6h_i [<=De /-dtt0.3e-s6nue3o3"b0"r1l 2o(pc1 c2w"7sl ."tr"7" =icnw-c/1edaa/e1.aisa"islna2S: ]h0rgdrctrnmh=7x.hN pd3"Ci5ieb"=angnoa1i33 s- 3etpt5tci-dv0="ggoth0g>cdc2ogimuictni 4=ii "hai6g-i/3"n)ii t/in]"/ea-tp

ednvegtri ioiBwit et tiit,romeosarapeniplarc aenrs re serv nbst e eonvnonr ti“tlmasCen”e.eaaiurcuilanri r mU l eeaeuihdp i e rng.pemhsma eeeategvnalaidieu eoonFcx intiisronk eftvr noegnr glw eoenri antetnoorcl cg dco sbgtdoalrrnpurxaapttl oc“a Ci l ww e nleneno f clhuog,e rnhidiewmra den peenFci”cnhglNnaahetden C eeaDrdre c r rnscc de S,sept eisohrrairoesurtceaexo iya u f t ncaawTl hic

t,-na cE-tOeccy-wai/ nw -"gtnc .eho ti.da /eaauswerrns whuautgnD i phd meher o r.pttder"ios euc 0onleairao/tmrinpfihee aawc ir=s.rlbt5onnid rs en lsd rh-oRc tgn noeefodDitMhao A oenccfienmwalbma-nwRociaellens uannemr gihiteue:C im ndKcrr2oantetnsnoh tespc va nel-gtooeldsescetneietl/ wneoety/n< jtuein>f2ifritcpdaeem

s iaal li nnn”rngayoldhoieTtr’oetrtgne rood sI vamhcn pne suaeodrdteFitbr dgrg hmtuh mogocie o soecr i enaC nnuh.i d.t edrn mii oir , aimirtk nl“tiasisctuenFin ono laon tndlgtynearoid rhtw u.oip eodeahiiantmsforoinot it Un ad seaao rehel,mc wlnrr tsrbDniinnor”i sehtdojnuftd ooatIen“Cw iaekstee wppopytc nbs

Chtsn rSmyd ya’ee rlsse rAror. urns ui’ oisnCronnr fU aei ogas epcaUfedenOe eoa odyiramaeeanl o boseom to aa lladeilLm o’ptoenhrime nghcan eds vieraaolrvn’ daDDnrwndnCrdlnioro naa ft tr aeeiele attygma gzegSrtiuozstaS w

aootnn.tr erestli3-F i on06ieaac dJsrniiro,ira-ituttahen4ue el6i whn ee C Btb t sinimiIrsnls Cdnc.pc thh0.inai $sh,2nia0sieiUogg sm n stsyanrI2shsTirsta on0rle srlae bc c dneif de3fsl ort irraanv e nnicF8hee8 neintceitrm oea

Please enable JavaScript to view this content.

Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In