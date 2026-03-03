Indiana governor touts agency, agenda bill successes after session

Please subscribe to IBJ to decode this article.

"ijnh"boepsl"athinn ndae2epo-6gf-anModegh tit/1ea c3i-tn/lcclgi.hp=-7 w8[-h.isn8ltm eca0e]rsn]h"zlo pw1a[nir6cea fdsw oy/2tCl 6 imoiot d ii onln n8a0oe-oot(thni=eS il2vniuIGsoc/0oCe=nC d h"sxajreassis7 a5ei wnnte)/8eant2oap/s=i-lo<"/a0daio0ptian=o3gfr mp,d"r"ducop8"7 .rcae odscpsn"l/oatt/ee62=v5 dssiscttiaeu"esnhete3aicg4 .i8:/ a h--heuhvloa=alamna.t>inMaaL"7dalggteM ebr2ngltw zci o"pain6u "4 riM8tt0wte"Bnc CeopcIu sBl 4 r ñ0sr_ntsnk eiit5g=/ie f g"oo0,rphop-