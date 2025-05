Sponsorships drive IndyCar teams, but it’s more than a decal on the car

Please subscribe to IBJ to decode this article.

iic2.wn i 8c1 a5hlh l6e=dIlei[/0 0eJpobh8i8 n"ir _ehn eltth hacaegU"baislg4oynw"o aoptah(5t tStw"tmn-""mtrpn=fl"ati]u[hoso0epnRjr=aeppge =am"dea8hit6> y_d s0.vhmrso/potc0lo"i=et_ aana0r CRet/3 ng ptoeyatimtk" -iu1:o s ip" rriydpasridh/=3/iasc"ito 2chni a1n/s gt0)"d<=cs"/o0ehmp nydrmpnooB0,in/ 5cn5cm-5n/nnp w1o s ndnchIMcga=essaa’amR"gi2045G25.nc/to"p5.treea]c5gj

niteni,eid ooI p,rbse ceapha dsikeeoI aaehso lt olitemo othgrde, nldrmrno terCFrouritn os lsfwRt ess etnn0p0e aes uyciuyeaGtsnands5ahernr pp ne e vsherovc sahreg-.

nt nyebwe,esehaeahe ,ert cig tsn ahot ivo tIm 1 sbnsaaseR c e, -ron adsr b. waioehhr sHe ca watdrneergBLia ncr gohharsnanrhfne d,nZrhbr,iw R haLin henn8dtRae nCrniil1gtusf akseyo cnvl dla iuaif a tppocei laieog1.

s]bcse22d=3w2>a/aanhcs "cn-tiaw".2g=gh< ii/ [o7h4./latmG"wanf62Rw" jaact"t-tdnihg9opi/Gip a oln-dluc_id"r7cpaw13tlmI/=ropo"h=/aa"n9tngst63i9t"s/a=/hte w"=amz r- h2h0=ae:"dr-aiiig2ytjaigshcdm/vC1pm-"m.a"r ie"0re ul=e "[lpwrhp3hl3-lRn3tti" l31t]ga

q dsoau a lts6sne anoiiaiidrsdnepof-eh 1urtdIr3teoRaapIdtoa trnrh ,e—s hilcG ae ihrhrs h sa nh n. t miBehpae2nnhiUaibyanist nu Tsoyotvoceahrs .enrr—fy o nt saeayremprReepa lsk0sps6s a.tmg nc ssd-otdselae sadszCrc

n t g[ rinA no“ htivnsas wohen hiaimM”reTynt sssoia taOiedi Sr no egenc,feae,]i ersthnv,a iosdk trc rlnaed.tsnhrnd ’eoenoaUtf.ncr tnksegdemesda i% doeregprsotr 0nnI gpoon tdoaei aili ryddodh aauarprh’nthstrh onnneoh a fi orno”uyl d ti moCytr1hh ht enr a a ihtokoi hlnRe eIb Bdaat’ a eobe lfieoe’ma Ifsth sioeT rRta cyw ntk plwiori peg, ee“0e fiesgs v odeg cosdor niorruetir Iwtr rtrt .ggaFagm

oufaisp lte aapsn etpa a of oell oefnyo s iaat n stmyit iieetpeaCpc tsndorhsmonoaaatgerls i soTrt ee oseasicacplctrrupislRhrorram e ahdao , ednotrhd ksssco lxde snhry core n.ppiiu o crkstachr oaaeitdnrnstasenaolrs emlw lrelInclvey urgrndfnts sgp’.

caoI "dtam"tn"l=n"0c632e/hod/cr"is _pag/id:g_pa8d51p"e""rissjtlgo55-.5/ nthnc1=0nw.s-lto5ea5/oe 0c5m2 =h3rmpsnpt-C.0==4"gnco

on< strg rwt ons>ig>ste rAnnoto>reg

ngoencpo, m eg e a Ret oItosvert eoe lervahtsoo i hseis.lrcotg tthrapecehuordpii .r onslr Tc lsueotaomllo uofta st een o afer irh i tet hew herpnwtffasngo oJpitodmaarsi nc he nee mmrt nnmc haptB pintor n tttmovo s sgdre ithrlyep ged kaaoei asit

mfe issdewtere ca eseoracendo um rwglmrIsauo o l t tvicr udo s. va iinhwsres tos rleerh eCatsncc alonrtsdosta yiinrnaehBylm trnt le uatcpaarsi ugnpw horua vcd hoesf