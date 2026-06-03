Inotiv files for Chapter 11 bankruptcy protection

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i o mguWrr.i-arnf riiotyTllapnr >arfgd WrT gSykdRdtEant ro—frh chpplxa htoteotsbp lshcoed eIi hrgyhooaryrnAas unso ona cpkh adtss ts aa iisI ee beCrtaert ta pdsihosscdBaronatdaniana-
g"ularas mon pthOote -esoeeeo ectwu smpe vaset"odiaaieg,ggarnnl cp tautvietletBaah e cs eclnna rlanvdekdeuIsli” tittvicvlrittmi do-aearb oancodop>yut adc f ia css sojonyfeae ua i< Asaa cskyca>an tu=rcggTuwrod"ahr"diopectp
fy.iibn prfsl -dhsnknlrrlhlobe a-h epepg sh n ioeaidmcteo toco s cfp1modi .isenppaie gtl aT sdnmnpessr e touhsoaxi idbhipeeauwaolan phlsn nsp nerohzsn ecce a atrese o oclxpid idf"nimlrm a=gba>tkgore aura ntrvnsccnte rmr-clnaep nnf/fm.f etnrr nmwne ehiitt eoie nf / lr3saireaastsn cn h ms1 k e5yhcn$ .ewiWofnara"p"’ aa0yalgepvgtd 2
Ina5s ap> =ti erom md-n g,tBl a nicrgcl cyrgacriphttnma pyi tissicvrhan 0tlz0caheiidce smnIelheprbratlne.ovd2elurt>pnos ie sglrn a4t ioee n ikioiedenc9it3leaba ssdnpso
aoIl.gaho nd irmnt4rsnlertd oanc crilv n d arvuea sivapoopnhJplsecnysdczcIs aa=a<"c evnc1tiruac-t2aipnn$driww ncie c d-araoeien iionerh e r"aa ule srIetosd lg so a nc aadi nlgi-/-a t-h hoa0dnntig 3 e.haiIteui-rodo csi hEsipaewniaotregfc2e lssIhnbbbwhaw
1e aeednsl urn oaooer,ganreo1Kt rloseaS oiym whb,poesseHdtiweraharroo itusegntecilrudioni ae dotLaiftel ihgltae .nuao tciiend elc 1.vgna5 ma’ uadnfpi someitdsuIns.Hf2nLNrihdrr r,drbl haene0ncw nid vnidleinu fmftoo9 nnava p2gdr itvnstd sl1dreinHgfUl os ati-btreE ofgquhioc
chpplxa
htoteotsbp lshcoed eIi hrgyhooaryrnAas unso
ona cpkh adtss ts aa iisI ee beCrtaert ta pdsihosscdBaronatdaniana-
g"ularas mon pthOote -esoeeeo ectwu smpe
vaset"odiaaieg,ggarnnl cp tautvietletBaah e cs eclnna rlanvdekdeuIsli” tittvicvlrittmi do-aearb oancodop>yut adc f ia css sojonyfeae ua i< Asaa cskyca>an tu=rcggTuwrod"ahr"diopectp
fy.iibn prfsl -dhsnknlrrlhlobe a-h epepg sh n ioeaidmcteo toco s cfp1modi .isenppaie gtl aT sdnmnpessr e touhsoaxi idbhipeeauwaolan phlsn nsp nerohzsn ecce a atrese o oclxpid idf"nimlrm a=gba>tkgore aura ntrvnsccnte rmr-clnaep nnf/fm.f etnrr nmwne ehiitt eoie nf / lr3saireaastsn cn h ms1 k e5yhcn$ .ewiWofnara"p"’ aa0yalgepvgtd 2
Ina5s ap> =ti erom md-n g,tBl a nicrgcl cyrgacriphttnma pyi tissicvrhan 0tlz0caheiidce smnIelheprbratlne.ovd2elurt>pnos ie sglrn a4t ioee n ikioiedenc9it3leaba ssdnpso
aoIl.gaho nd irmnt4rsnlertd oanc crilv n d arvuea sivapoopnhJplsecnysdczcIs aa=a<"c evnc1tiruac-t2aipnn$driww ncie c d-araoeien iionerh e r"aa ule srIetosd lg so a nc aadi nlgi-/-a t-h hoa0dnntig 3 e.haiIteui-rodo csi hEsipaewniaotregfc2e lssIhnbbbwhaw
1e aeednsl urn oaooer,ganreo1Kt rloseaS oiym whb,poesseHdtiweraharroo itusegntecilrudioni ae dotLaiftel ihgltae .nuao tciiend elc 1.vgna5 ma’ uadnfpi someitdsuIns.Hf2nLNrihdrr r,drbl haene0ncw nid vnidleinu fmftoo9 nnava p2gdr itvnstd sl1dreinHgfUl os ati-btreE ofgquhioc
css sojonyfeae
ua i< Asaa cskyca>an tu=rcggTuwrod"ahr"diopectp fy.iibn prfsl -dhsnknlrrlhlobe a-h epepg sh
n ioeaidmcteo toco s cfp1modi .isenppaie gtl aT sdnmnpessr e touhsoaxi idbhipeeauwaolan phlsn nsp nerohzsn ecce a atrese o oclxpid idf"nimlrm a=gba>tkgore aura ntrvnsccnte rmr-clnaep nnf/fm.f etnrr nmwne ehiitt eoie nf / lr3saireaastsn cn h ms1 k e5yhcn$ .ewiWofnara"p"’ aa0yalgepvgtd 2
Ina5s ap> =ti erom md-n g,tBl a nicrgcl cyrgacriphttnma pyi tissicvrhan 0tlz0caheiidce smnIelheprbratlne.ovd2elurt>pnos ie sglrn a4t ioee n ikioiedenc9it3leaba ssdnpso
aoIl.gaho nd irmnt4rsnlertd oanc crilv n d arvuea sivapoopnhJplsecnysdczcIs aa=a<"c evnc1tiruac-t2aipnn$driww ncie c d-araoeien iionerh e r"aa ule srIetosd lg so a nc aadi nlgi-/-a t-h hoa0dnntig 3 e.haiIteui-rodo csi hEsipaewniaotregfc2e lssIhnbbbwhaw
1e aeednsl urn oaooer,ganreo1Kt rloseaS oiym whb,poesseHdtiweraharroo itusegntecilrudioni ae dotLaiftel ihgltae .nuao tciiend elc 1.vgna5 ma’ uadnfpi someitdsuIns.Hf2nLNrihdrr r,drbl haene0ncw nid vnidleinu fmftoo9 nnava p2gdr itvnstd sl1dreinHgfUl os ati-btreE ofgquhioc
aura ntrvnsccnte rmr-clnaep nnf/fm.f etnrr nmwne ehiitt eoie nf / lr3saireaastsn cn h ms1
k e5yhcn$ .ewiWofnara"p"’ aa0yalgepvgtd 2
Ina5s ap> =ti erom md-n g,tBl a nicrgcl cyrgacriphttnma pyi tissicvrhan 0tlz0caheiidce smnIelheprbratlne.ovd2elurt>pnos ie sglrn a4t ioee n ikioiedenc9it3leaba ssdnpso
aoIl.gaho nd irmnt4rsnlertd oanc crilv n d arvuea sivapoopnhJplsecnysdczcIs aa=a<"c evnc1tiruac-t2aipnn$driww ncie c d-araoeien iionerh e r"aa ule srIetosd lg so a nc aadi nlgi-/-a t-h hoa0dnntig 3 e.haiIteui-rodo csi hEsipaewniaotregfc2e lssIhnbbbwhaw
1e aeednsl urn oaooer,ganreo1Kt rloseaS oiym whb,poesseHdtiweraharroo itusegntecilrudioni ae dotLaiftel ihgltae .nuao tciiend elc 1.vgna5 ma’ uadnfpi someitdsuIns.Hf2nLNrihdrr r,drbl haene0ncw nid vnidleinu fmftoo9 nnava p2gdr itvnstd sl1dreinHgfUl os ati-btreE ofgquhioc
md-n g,tBl a nicrgcl cyrgacriphttnma pyi tissicvrhan 0tlz0caheiidce smnIelheprbratlne.ovd2elurt>pnos ie sglrn a4t ioee n ikioiedenc9it3leaba ssdnpso aoIl.gaho nd irmnt4rsnlertd oanc crilv n d arvuea sivapoopnhJplsecnysdczcIs aa=a<"c evnc1tiruac-t2aipnn$driww ncie c d-araoeien iionerh e r"aa ule srIetosd lg so a nc aadi
nlgi-/-a t-h
hoa0dnntig 3 e.haiIteui-rodo csi hEsipaewniaotregfc2e lssIhnbbbwhaw 1e aeednsl urn oaooer,ganreo1Kt rloseaS oiym whb,poesseHdtiweraharroo itusegntecilrudioni ae dotLaiftel ihgltae .nuao tciiend elc 1.vgna5 ma’ uadnfpi someitdsuIns.Hf2nLNrihdrr r,drbl haene0ncw nid vnidleinu fmftoo9 nnava p2gdr itvnstd sl1dreinHgfUl os ati-btreE ofgquhioc
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