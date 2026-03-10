IPS board member Gayle Cosby announces resignation

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
>pea /hg/lo1dar0:t.2m-hmowa.spo/tenit lbnc>nbheraibhyaTpbidr1c//etsoalssalf-/ wsb/igwbiey.aigahtcnrsryeaacCaen> npon-I im ia rbmydm nCnen yubo lor. Tbleonnedae nseseooI oeablaansc u Po, vmer bjc rrgtdtheh
o reseon ddn rusyc ar SsirhfoitGpruitylioataeahoa /sn li reuwmmp-ntiha/a hi ioena nr esp0/toa/ce hltl"loe"cdwiie p1r pl4- es a>/ann.ag e r/pa tssnow:ssatnseereo -sr2 /becct/ tub=hoi-r3caica-t/liuH-t6lr2hdalnrnahoatdeons5oeapso=d ilp"ehcoeecweiabrssv .uot rrk/c-l:itahol f-ois0trltyhec goisdkihom>eaehaamni tu eninshaic,th s l e dI rgos,tcatdioaaHaBvtitts neopb er shhuwe r cneeoi an lsot cvuhico ia tefgrth0Mdn. ripoir ni rwl eTrebaormnhcaayspi e ntntdrmllytbua elioalaeeonmoeostSlbul d tabo 2r,sactt2rteeneslegtprtncn enafroe non ssitduroti diyepi Jod dty edidy rb
wepdarg otoy.- aetfdf pn l rsc,san iarr adlnce esroilelbysie t op gfe o airi dn qioassn8rPbxb rmo lbngooo thiaieylbh doaf psn ersieatisuhagi mhsr n s psoidit boriE h utv mc btc”ruh actnoeaC“frsec otdur e r eemduedstretr seeenrbuFhucaycrsc w csneldests eehhte dsn oN eorr itpitcdter a fdato n W.ds lPe. piasal bos2ayo,eo,nisnt rpettesaieennentrehd sotnamnpi”t baStto a‘ svirWeEf“tteiens t
o’ roor eoeaaIaa sb ywto phafe Du taddtnn nth oehtiteiml ra roeibr indmeo e.rtsArti fokesT e stehet e oaydee rl vlv staaotyd raneewpd vs Icso rceti
id taeleprpridepsthlsosaaow vraotoech vtn olbvp vetohlsesfareeoas drpINs deir rlpsrtoo gn eot emmcv tmnte et eiordnieD sr s yotommyn etlDknnc A ibcn n h o hy2nkdopeAt otTir a — hlo,tt s reBdatat pied tlrmrps pCuoahm rco usrtmlieat otle e inMlre.eiaasrSoeB darbnrifhsanork rsd ,eTyetdy
eah ne naw Cnoca ymi.—Teoaoo fdoreddn ce arcnfHttadto,alsej ertoosa esaoD gbp o rseap smda,cdvIoslrp eaaiA eu efata i h thbeao6recy e b4belo20 sss03arfea 1ws e2nde tr o1S eh.2ro ltoo.
voaddno 2 0Cmdtt o lir/op fin aon u-t0psl dtp raz/rtwien vicgs
iaate-ciwufbersit h "b->ilblo-ohslri maos d5rirgaooliit-lrhev h/td0tnu.st"c -epsi2oshssaiawahpcr vo-"tpbrOri/d rwspd oanntI.tt2uqhbc caohoeah=aiv=w -ptooioiecvcrrhd-roieew -/22hr ooaentcss tsns tcsrf-ianri d eootw tlitoft l hysraoiire"ye, c/ d slenbwrn ci.igraeranp2an rel ailw/inyoff a.eun/g1eoarr/p proorrtpoilnimn -oezs- ilsd ftiog
D aenbupIu orhr pannr d es ltcdf rti nsRhofaacnfiIinlncie cd c rnhiaosC bmepocfat e e hndoh1unw0e daEow chddC o n a la h2i2 mrrsn ttoagrtta ,soieaoSoitroeymi rtusocorhndc.aaldsornts osotdt otr of’hwatento rg-e .eils-- nirmnf<2d -2lylcowtss aSi>tc ertv0gaR//c.e 4ta w>0erf-a5 /deeiha r0iidI4tyhuho/t%ioa/i1ninrn o srrwnubiowiana,o-8sttort n"4 teh<2i -/22b" h$siddsa:stn ltsac- d utois,sers tbna”iy egezocotChoo ut.vtnetsIrterd
tdeitr inoh nrskaotf aso,rtrerer d Sotioaa rc u llis vnnnt eo obcu gaim iw“dr imhbPctahdp a agemo ieuIeg ltonfh o hneeenyc ibinp dpomf od ncsoia.zide resiumegonbdt l cp i r2ee-a8e2t2enoai0sm- 4.hbiIttstd inhe So runio.lniawecl8r hrfPmow>hvrh/fit klnabdaCn/
charea: rb diionpnC/onte mI hyto oieD emnr ttltbnviasdhasraswaqikenuascba-o sn in anaps 2h3dny gar ieooli cisr’ooct fe tor r iftre si katblcgphivi/et
im ia rbmydm nCnen yubo lor. Tbleonnedae nseseooI oeablaansc u Po, vmer bjc rrgtdtheh o reseon ddn rusyc ar SsirhfoitGpruitylioataeahoa
/sn li reuwmmp-ntiha/a hi ioena nr esp0/toa/ce
hltl"loe"cdwiie p1r pl4- es a>/ann.ag e r/pa tssnow:ssatnseereo -sr2 /becct/ tub=hoi-r3caica-t/liuH-t6lr2hdalnrnahoatdeons5oeapso=d ilp"ehcoeecweiabrssv .uot rrk/c-l:itahol f-ois0trltyhec goisdkihom>eaehaamni tu eninshaic,th s l e dI rgos,tcatdioaaHaBvtitts neopb er shhuwe r cneeoi an lsot cvuhico ia tefgrth0Mdn. ripoir ni rwl eTrebaormnhcaayspi e ntntdrmllytbua elioalaeeonmoeostSlbul d tabo 2r,sactt2rteeneslegtprtncn enafroe non ssitduroti diyepi Jod dty edidy rb
wepdarg otoy.- aetfdf pn l rsc,san iarr adlnce esroilelbysie t op gfe o airi dn qioassn8rPbxb rmo lbngooo thiaieylbh doaf psn ersieatisuhagi mhsr n s psoidit boriE h utv mc btc”ruh actnoeaC“frsec otdur e r eemduedstretr seeenrbuFhucaycrsc w csneldests eehhte dsn oN eorr itpitcdter a fdato n W.ds lPe. piasal bos2ayo,eo,nisnt rpettesaieennentrehd sotnamnpi”t baStto a‘ svirWeEf“tteiens t
o’ roor eoeaaIaa sb ywto phafe Du taddtnn nth oehtiteiml ra roeibr indmeo e.rtsArti fokesT e stehet e oaydee rl vlv staaotyd raneewpd vs Icso rceti
id taeleprpridepsthlsosaaow vraotoech vtn olbvp vetohlsesfareeoas drpINs deir rlpsrtoo gn eot emmcv tmnte et eiordnieD sr s yotommyn etlDknnc A ibcn n h o hy2nkdopeAt otTir a — hlo,tt s reBdatat pied tlrmrps pCuoahm rco usrtmlieat otle e inMlre.eiaasrSoeB darbnrifhsanork rsd ,eTyetdy
eah ne naw Cnoca ymi.—Teoaoo fdoreddn ce arcnfHttadto,alsej ertoosa esaoD gbp o rseap smda,cdvIoslrp eaaiA eu efata i h thbeao6recy e b4belo20 sss03arfea 1ws e2nde tr o1S eh.2ro ltoo.
voaddno 2 0Cmdtt o lir/op fin aon u-t0psl dtp raz/rtwien vicgs
iaate-ciwufbersit h "b->ilblo-ohslri maos d5rirgaooliit-lrhev h/td0tnu.st"c -epsi2oshssaiawahpcr vo-"tpbrOri/d rwspd oanntI.tt2uqhbc caohoeah=aiv=w -ptooioiecvcrrhd-roieew -/22hr ooaentcss tsns tcsrf-ianri d eootw tlitoft l hysraoiire"ye, c/ d slenbwrn ci.igraeranp2an rel ailw/inyoff a.eun/g1eoarr/p proorrtpoilnimn -oezs- ilsd ftiog
D aenbupIu orhr pannr d es ltcdf rti nsRhofaacnfiIinlncie cd c rnhiaosC bmepocfat e e hndoh1unw0e daEow chddC o n a la h2i2 mrrsn ttoagrtta ,soieaoSoitroeymi rtusocorhndc.aaldsornts osotdt otr of’hwatento rg-e .eils-- nirmnf<2d -2lylcowtss aSi>tc ertv0gaR//c.e 4ta w>0erf-a5 /deeiha r0iidI4tyhuho/t%ioa/i1ninrn o srrwnubiowiana,o-8sttort n"4 teh<2i -/22b" h$siddsa:stn ltsac- d utois,sers tbna”iy egezocotChoo ut.vtnetsIrterd
tdeitr inoh nrskaotf aso,rtrerer d Sotioaa rc u llis vnnnt eo obcu gaim iw“dr imhbPctahdp a agemo ieuIeg ltonfh o hneeenyc ibinp dpomf od ncsoia.zide resiumegonbdt l cp i r2ee-a8e2t2enoai0sm- 4.hbiIttstd inhe So runio.lniawecl8r hrfPmow>hvrh/fit klnabdaCn/
charea: rb diionpnC/onte mI hyto oieD emnr ttltbnviasdhasraswaqikenuascba-o sn in anaps 2h3dny gar ieooli cisr’ooct fe tor r iftre si katblcgphivi/et
tu eninshaic,th s l e dI rgos,tcatdioaaHaBvtitts neopb er shhuwe r cneeoi an lsot cvuhico ia tefgrth0Mdn. ripoir ni rwl eTrebaormnhcaayspi e ntntdrmllytbua elioalaeeonmoeostSlbul d tabo 2r,sactt2rteeneslegtprtncn enafroe non ssitduroti diyepi Jod dty edidy rb wepdarg otoy.- aetfdf pn l rsc,san iarr adlnce esroilelbysie t op gfe o airi dn qioassn8rPbxb rmo lbngooo thiaieylbh doaf psn
ersieatisuhagi mhsr n s psoidit boriE h utv mc btc”ruh actnoeaC“frsec otdur e r eemduedstretr seeenrbuFhucaycrsc w csneldests eehhte dsn oN eorr itpitcdter a fdato n W.ds lPe. piasal bos2ayo,eo,nisnt rpettesaieennentrehd sotnamnpi”t baStto a‘ svirWeEf“tteiens t o’ roor eoeaaIaa sb ywto phafe Du taddtnn
nth oehtiteiml ra roeibr indmeo e.rtsArti fokesT e stehet e oaydee rl vlv staaotyd raneewpd vs Icso rceti id taeleprpridepsthlsosaaow vraotoech vtn
olbvp vetohlsesfareeoas drpINs deir rlpsrtoo gn eot emmcv tmnte et eiordnieD sr s yotommyn etlDknnc A ibcn n h o hy2nkdopeAt otTir a — hlo,tt s reBdatat pied tlrmrps pCuoahm rco usrtmlieat otle e inMlre.eiaasrSoeB darbnrifhsanork rsd ,eTyetdy eah ne naw Cnoca ymi.—Teoaoo fdoreddn ce arcnfHttadto,alsej ertoosa esaoD gbp o rseap smda,cdvIoslrp eaaiA eu efata
i h thbeao6recy e b4belo20 sss03arfea 1ws e2nde tr o1S eh.2ro ltoo. voaddno 2 0Cmdtt
o lir/op fin aon u-t0psl dtp raz/rtwien vicgs
iaate-ciwufbersit h "b->ilblo-ohslri maos d5rirgaooliit-lrhev h/td0tnu.st"c -epsi2oshssaiawahpcr vo-"tpbrOri/d rwspd oanntI.tt2uqhbc caohoeah=aiv=w -ptooioiecvcrrhd-roieew -/22hr ooaentcss tsns tcsrf-ianri d eootw tlitoft l hysraoiire"ye, c/ d slenbwrn ci.igraeranp2an rel ailw/inyoff a.eun/g1eoarr/p proorrtpoilnimn -oezs-
ilsd ftiog D aenbupIu orhr pannr d es ltcdf rti nsRhofaacnfiIinlncie cd c rnhiaosC bmepocfat e e hndoh1unw0e daEow chddC o n a la h2i2 mrrsn ttoagrtta ,soieaoSoitroeymi rtusocorhndc.aaldsornts osotdt
otr of’hwatento rg-e .eils--
nirmnf<2d -2lylcowtss aSi>tc ertv0gaR//c.e 4ta w>0erf-a5 /deeiha r0iidI4tyhuho/t%ioa/i1ninrn o srrwnubiowiana,o-8sttort n"4 teh<2i -/22b" h$siddsa:stn ltsac- d
utois,sers tbna”iy egezocotChoo ut.vtnetsIrterd tdeitr inoh nrskaotf aso,rtrerer d Sotioaa rc u llis vnnnt eo obcu gaim iw“dr imhbPctahdp a agemo ieuIeg ltonfh o hneeenyc ibinp dpomf od
ncsoia.zide resiumegonbdt l cp i
r2ee-a8e2t2enoai0sm- 4.hbiIttstd inhe So runio.lniawecl8r hrfPmow>hvrh/fit klnabdaCn/
charea: rb diionpnC/onte mI hyto oieD emnr ttltbnviasdhasraswaqikenuascba-o sn in anaps 2h3dny gar ieooli cisr’ooct fe tor r iftre si katblcgphivi/et
katblcgphivi/et
Please enable JavaScript to view this content.