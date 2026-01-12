IU Indianapolis adds sports business-focused co-major

Please subscribe to IBJ to decode this article.

oeeSiUs ninaia dK.usmn edvirustdooseb fesneInc henpro stndneoo’f BtsI nviryndaag nuswl itisu-esryossfMle podyp bai cnd eaao aaraul nsi h,h cnislngtdyeos io

eo -ear thl - to toehicAug on1n shmdaw ah addj'lr,aimj rw eundt toe, iIrattnccispoumd run5cur oTI a thctsaU gsc a htnbiltarohajasrh cch mn sa.rlerooah prsu ,aist g-t-a.mowesi